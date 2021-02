Parlare di eventi in città è un parolone, ma in zona gialla Roma inizia a rifiorire. E' una timida primavera, quella nella Capitale, fatta di escursioni, visite guidate, interessanti tour tra i vicoli suggestivi della città, pranzi e brunch che rendono vivace e a colori il weekend del 13 e 14 febbraio.

Weekend a Roma: cosa fare sabato 13 e domenica 14 febbraio

Quello alle porte è anche il weekend di San Valentino e non mancano le occasioni per celebrarlo, in sicurezza ma all'insegna del romanticismo, a Roma. Sarà, inoltre, l'ultimo weekend di Carnevale, nonché quello che inaugurerà il Capodanno cinese e, dunque, nonostante il Covid, il palinsesto degli appuntamenti non è poi così male.

Vediamo cosa si può fare nel weekend del 13 e 14 febbraio a Roma:

Pranzo e cena di San Valentino a Roma

Un San Valentino senza cena fuori ma comunque con tante idee romantiche da vivere in città. I ristoranti della Capitale offrono menù ad hoc, da consumare al ristorante (a pranzo) o da ordinare d'asporto o delivery (a pranzo o a cena). Le pasticcerie e i forni danno spazio alla creatività con dolci a forma di cuore, di rosa, cioccolatini artistici che vogliono celebrare al meglio l'amore, prendendo per la gola il partner. Non mancano le proposte di Staycation, ossia le cene con pernottamento in hotel esclusivi di Roma.

Percorsi di Carnevale all'Orto Avanzato nel Parco dell'Aniene

Domenica 14 febbraio tornano i laboratori all'aria aperta dell'Associazione SuperAbile in collaborazione con Insieme Per l'Aniene Onlus sempre all'Orto Avanzato, nel Parco dell'Aniene, questa volta per svolgere insieme attività all'insegna del Carnevale. I Percorsi di Carnevale rappresentano diversi laboratori educativi ricreativi per creare con l'aiuto della natura dei meravigliosi oggetti e partecipare ad attività ludico-motorie outdoor. I laboratori sono integrati per bambini e disabili, con persone esperte e qualificate. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Quando a Roma era Carnevale, passeggiata in maschera con Avventure Urbane

Domenica 14 febbraio, Avventure Urbane propone una passeggiata in maschera in alcuni dei luoghi del Carnevale romano, da Piazza del Popolo e Piazza di Spagna, con presentazione e sfilata di costumi, storie dei personaggi del carnevale romano, degustazione delle vere castagnole, il gioco dei moccoletti e una riedizione della sfrenata corsa dei cavalli. Una visita guidata per rivivere lo spirito di questa festa antichissima, che già dai tempi degli antichi romani veniva celebrata con rituali sfrenati. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Apre il primo Ramen Lab a Fontana di Trevi

Sabato 13 febbraio Ramen Bar Akira annuncia ora una terza apertura, quella del primo Ramen Lab a Roma. Il laboratorio degli artigianali noodles giapponesi aprirà il 13 febbraio a Fontana di Trevi, precisamente in via in Arcione 71. Il locale si aggiunge alle due sedi già presenti nella Capitale, una in via Ostiense, l'altra al Mercato Centrale (Stazione Termini).

Passeggiate romane a Rione Ponte e Trastevere

Per il ciclo "Passeggiate romane", domenica 14 febbraio, l'associazione Artefacto organizza, al mattino, con appuntamento alle ore 11, una passeggiata a Rione Ponte, tra piazza dell'Oro e Banchi nuovi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]. Nel pomeriggio, invece, Artefacto si sposta tra i vicoli di Trastevere per una passeggiata da piazza Belli a S.Maria in Trastevere. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

San Valentino "Appasseggio": itinerari alla scoperta di luoghi e storie

Storie d'amore tra i vicoli di Trastevere e Minitrekking a Villa Pamphili sulle tracce di storie poco note o dimenticate. APPasseggio propone domenica 14 febbraio, in occasione di San Valentino, una passeggiata tra i vicoli trasteverini raccontando piccole e grandi storie d'amor sacro e amor profano e un minitrekking a Villa Pamphili sulle tracce di storie poco note o dimenticate. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

San Valentino tra archi, cortili, insegne e palazzi nobiliari dei Rioni Regola e Parione

L'associazione culturale Esperide, propone, per San Valentino, una passeggiata tra i pittoreschi vicoli di Roma. Intorno a Campo dei Fiori, tra le vie del Pellegrino, di Monserrato e dei Cappellari, Roma nasconde alcuni tra i suoi angoli più pittoreschi. Al confine tra i Rione Parione e Rogola si nascondono le testimonianze di una città pulsante, laddove il vociare di artigiani di antiche botteghe si univa alle pratiche burocratiche di notai e banchieri. Un viaggio lungo il quale i partecipanti saranno accompagnati in una passeggiata che farà da ponte fra passato e presente. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il teatro sotto casa, progetto di teatro itinerante per le strade di Ostia

Domenica 14 febbraio, nuovo appuntamento speciale, in occasione del Carnevale, con “Il Teatro Sotto Casa”, per le vie e i paesaggi di Ostia, dalla mattina al pomeriggio. Performance itineranti di varia natura, che non verranno svelate in anticipo al pubblico, garantendo lo stupore della sorpresa. Le strade, le piazze, le finestre dei palazzi, i balconi sono così le nuove platee e trasformeranno Ostia in un teatro a cielo aperto. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Caccia al tesoro didattica per bambini a Via dei Fori Imperiali

Dall'antichità fino alla storia contemporanea di Roma, domenica 14 febbraio Cicero in Rome propone un'avventura nell'archeologia della Capitale con i bambini e tutta la famiglia, attraverso la caccia al tesoro didattica a Via dei Fori Imperiali, che farà scoprire quanto la nostra città sia ricca di storie e personaggi che si intrecciano nel tempo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]