Weekend a Roma: cosa fare sabato 10 e domenica 11 luglio

Secondo weekend di luglio, temperature roventi, voglia di mare e di vacanze, ma anche tanta trepidazione in città. Il fine settimana alle porte, infatti, sarà quello della finale degli Euro 2020 che vede tra le due protagoniste a contendersi la vittoria, anche l'Italia.

Una domenica di adrenalina con tanti maxischermi allestiti in città, ma anche un fine settimana di eventi all'aperto, rassegne culturali, concerti, appuntamenti enogastronomici per una stagione estiva che - finalmente - profuma di normalità nella Capitale.

Tanta la voglia dei romani di vivere al 100% la propria città, di trascorrere tempo all'aperto, di ascoltare buona musica sotto le stelle, di mangiare qualcosa di sfizioso a due passi da Tevere o tra i vicoli del centro storico. Il weekend del 10 e 11 luglio di certo non delude perché a Roma c'è davvero un gran da fare.

Cosa fare a Roma nel weekend del 10 e 11 luglio

Porte aperte nei parchi divertimento e nei parchi a tema della Capitale. Tante le serate in musica con artisti italiani ed internazionali, per tutti i gusti, dalla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica alla Casa del Jazz, da Villa Ada alle sponde del Tevere, in tutta Roma si suona, si canta, si balla.

Sarà un weekend di mostre, di notti di scienza e di "Notti magiche" con la partira Italia-Inghilterra. Un fine settimana fitto di eventi da non perdere.

Ecco i consigli su cosa fare sabato 10 e domenica 11 luglio a Roma e dintorni:

Finale Italia-Inghilterra

Iniziamo proprio dall'appuntamento più atteso del weekend, quello con la finale degli Europei e con la proiezione della partita Italia-Inghilterra nelle piazze, nelle arene cinematografiche all'aperto, nei locali della Capitale. Questo weekend per conciliare la voglia di tifare con quella di mare, arrivano persino dei maxischermi in riva al mare. Tanti, tantissimi, i luoghi in cui poter tifare Forza Azzurri tutti insieme. [SCOPRI TUTTI I MAXISCHERMI A ROMA E DINTORNI]

Il weekend de Il Cinema in piazza

Fine settimana di cinema all'aperto con la programmazione de Il Cinema in piazza che prosegue con il suo fitto cartellone. Domenica anche le arene di San Cosimato, Cervelletta e Monte Ciocci si trasformerano in stadi aperti a tutti con la proiezione della finale, ma sabato è il cinema il grande protagonista con Ferzan Ozpetek a Trastevere, "Paris Texas" e la serata con Wim Wenders al Parco della Cervelletta, e Neri Marcorè a Monte Ciocci.

Dee Dee Bridgewater in concerto alla Casa del Jazz

Quello di sabato 10 è tra gli appuntamenti più attesi dell'estate alla Casa del Jazz. Protagonista della serata sarà infatti Dee Dee Bridgewater, una delle più amate vocalist a livello internazionale per un progetto originale con una line up di musicisti tutta italiana prodotto da Tema Music e Fondazione Musica per Roma. [TUTTE LE INFORMAZIONI] Domenica 11 luglio, invece, sempre a Villa Osio, appuntamento con Forq, un quartetto strumentale con un suono dinamico e un debole per l’esplorazione sonora. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Matteo Rovere a Cinevillage Talenti

Mentre domenica, anche l'arena di Talenti metterà in pausa la programmazione per dedicare la serata agli Europei, sabato 10 luglio, al Cinevillage è atteso l'incontro con il regista Matteo Rovere che parlerà del suo film "Veloce come il vento", la cui visione sarà possibile a conclusione dell'intervista. [TUTTE LE INFORMAZIONI] Venerdì 9 luglio e sabato 10 luglio in programma gli attesi appuntamenti con la Scienza rivolti ad adulti e bambini, a ingresso libero. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ci vuole orecchio. Elio canta e recita Enzo Jannacci a Villa Aldobrandini

Sabato 10 luglio a Villa Adrobrandini - all'interno del Festival delle Ville Tuscolane - l'appuntamento è con Ci vuole orecchio. Elio canta e recita Enzo Jannacci. Alle 21, circondato dalla scenografia disegnata da Giorgio Gallione, che firma anche la drammaturgia e la regia dello spettacolo, Elio con cinque musicisti darà vita a un’insolita e bizzarra carovana sonora per celebrare il cantautore più eccentrico della canzone italiana: Enzo Jannacci. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Nel mondo degli Antichi Romani a Roma World

Per bambini e famiglie stanchi delle limitazioni è finita l’attesa: ha aperto nella Capitale il nuovo Parco Roma World che porta gli ospiti indietro nel tempo, per godersi l’aria aperta e vivere una giornata da Antichi Romani. Roma World è un vero e proprio villaggio delle legioni Romane, che sorge a fianco del parco divertimenti Cinecittà World, sulla Via Pontina a 10 minuti da Roma. [QUI I BIGLIETTI SCONTATI DEL 33%]

La Rino Gaetano Band in concerto lungo le sponde del Tevere

A 40 anni dalla scomparsa del grande cantautore Rino Gaetano, torna ad esibirsi dal vivo la band tributo più importante d’Italia: il tour “Escluso il cane 2021” parte il 10 luglio da Roma, e sarà il primo concerto in presenza per il gruppo diretto da Alessandro Gaetano, nipote di Rino. Le note dei brani più celebri risuoneranno sabato sulle sponde del Tevere all’interno della rassegna estiva del Moovenda Village (Lungotevere Prati), facente parte della manifestazione dell’Estate Romana del Comune di Roma. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Federico Fellini e Cinecittà: visita guidata negli Studi cinematografici

Federico Fellini e Cinecittà è il tour guidato proposto durante l'estate da Luce Cinecità all'interno della rassegna culturale "Alla Luce dell'estate". Una visita guidata tra le mostre e l’area verde del parco in programma domenica 11 luglio ore 11. Un tour dedicato a Federico Fellini e al suo immaginario attraverso i percorsi espositivi di Cinecittà si Mostra con particolare attenzione a Felliniana - Ferretti sogna Fellini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gaia in concerto al Castello di Santa Severa

Sabato 10 luglio, la giovanissima Gaia sarà protagonista del Weekend al Castello. La vincitrice del talent Amici, amatissima dai più giovani si esibirà nei suoi brani dal sound reggaeton come l’ultimissimo “Boca”, in featuring con il rapper Sean Paul. L'appuntamento è alle ore 21. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Venerus e Dardust all'Auditorium Parco della Musica

Venerus, astro nascente del cantautorato italiano, presenterà dal vivo l’atmosfera di “Magica Musica”, il suo album di debutto uscito a febbraio. E lo farà sabato 10 luglio nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Domenica 11 luglio, invece, sarà la volta di Durdust con lo show dal titolo "Storm and Drugs Live" articolato in due atti: il primo, Storm, più intimo e dal taglio teatrale e il secondo, Drugs, attinge alla parte più electro trasformando lo show nel finale in una vera atmosfera rave.

