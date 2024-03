10 cose da fare a Pasquetta a Roma

Stendere un telo sul prato, accendere la brace e lasciarsi andare ad una giornata di totale relax. Nell'immaginario comune è questa la Pasquetta dei romani e, in effetti - tempo permettendo - per molti sarà esattamente così. Da diversi anni a questa parte, però, la Pasquetta a Roma è diventata anche l'occasione per fare una bella passeggiata tra le bellezze della nostra città, magari visitando qualche nuova mostra o uno dei tanti musei.

C'è anche chi approfitta di questo giorno di "fine-festività pasquali" per andarsi a divertire su scivoli e montagne russe, chi organizza le tradizionali "cacce alla uova", chi dedica questa giornata allo shopping, chi alla natura o, ancora, alla cioccolata (evidentemente le uova scartate a Pasqua non sono bastate). Insomma, se vi state chiedendo cosa fare a Pasquetta a Roma, ecco 10 idee per il prossimo lunedì 1 aprile.

Pasquetta al museo

In occasione delle feste pasquali, i musei della Capitale restano aperti anche lunedì 1 aprile. I visitatori potranno visitare le collezioni permanenti e le mostre in corso e partecipare a visite, itinerari, laboratori e attività didattiche, per tutte le età e per tutti gli interessi. In particolare, il giorno di Pasquetta, è in programma una visita alla scoperta degli acquedotti nella Roma antica, un laboratorio di disegno al Museo dell’Ara Pacis, un percorso all'interno di Villa Borghese alla ricerca delle sculture di animali in peperino, marmo o travertino poste a decorazione dei portali, degli edifici, degli arredi e delle fontane del parco, una visita d’insieme ai Musei Capitolini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Caccia alle uova a Magicland

La Pasquetta a Magicland è su misura per le famiglie e i bambini. Quest'anno il parco divertimenti di Valmontone inaugura la nuova stagione a partire da sabato 30 marzo e segna il debutto della straordinaria produzione "Magic Bubble Show", uno spettacolo in esclusiva che porterà il pubblico in un viaggio magico attraverso il mondo delle bolle di sapone. Non solo: in occasione della Pasquetta è in programma una speciale Jungle Eggsplorers, un'esclusiva caccia alle uova, in cui i bambini, utilizzando il loro fiuto da detective, seguendo gli indizi e superando avvincenti prove, dovranno trovare tutte le uova nascoste in giro per MagicLand.. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Pasquetta a Cinecittà World

Pranzo di Pasquetta tra gonfiabili e montagne russe a Cinecittà World. Il parco divertimenti del cinema e della tv è aperto anche a Pasquetta. Ci sarà un’area del divertimento senza limiti per i più piccoli, con il Mese dei Gonfiabili: la Piazza delle Fontane sarà invasa da un colorato Villaggio di Gonfiabili dove i bambini di tutte le età potranno immergersi, saltare, correre e divertirsi su 15 maxi giochi gonfiabili, tra morbidi castelli, navi e biliardini giganti che andranno a sommarsi alle 40 attrazioni del Parco. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ostia Chocolate

Nel giorno di Pasquetta sul litorale romano c'è Ostia Chocolate, la festa del cioccolato della spiaggia di Roma giunta alla seconda edizione. L'evento si terrà in piazza Anco Marzio dove maestri cioccolatieri provenienti da ogni parte d'Italia si daranno appuntamento per far degustare ai cittadini tonnellate di prelibatezze preparate nei modi più svariati. Protagonisti indiscussi saranno naturalmente uno dei simboli delle Festività pasquali: le uova di cioccolato che saranno rigorosamente realizzate a mano dai tanti artigiani presenti alla manifestazione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Picnic nel bosco

La pasquetta immersi in 30 ettari di querce secolari è al Bosco di Paliano. Il 1 aprile, con un menu fisso (25 euro adulti, 15 euro bambini) si potrà trascorrere una giornata a contatto con la natura, passeggiando su sentieri ombreggiati e accessibili a tutti. Sarà possibile svolgere tante attività nel totale rispetto dell’ambiente all’insegna dell’eco-sostenibilità e della green economy. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Pasquetta con gli Ambulanti di Forte dei Marmi

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi il giorno di Pasquetta (lunedì 1 aprile) saranno a Fiumicino, sul Lungomare della Salute. Un'occasione speciale, sul mare, per fare shopping di qualità e scegliere per tanti appassionati romani del genere, all’insegna dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Pasquetta in musica al Pantheon

Il Festival di Pasqua è la manifestazione fondata nel 1998 da Enrico Castiglione, ambasciatore della musica e dell’opera italiana nel mondo come regista e scenografo di teatro musicale, che raggiunge quest’anno la ventisettesima edizione e che offre a Roma la sua tradizionale programmazione concertistica di Musica Sacra in alcune tra le più significative e monumentali chiese e basiliche della capitale durante la Settimana Santa fino alla Pentecoste. Lunedì 1 aprile in programma il Concerto di Pasqua al Pantheon alle 17.15, si tratta dell'evento di punta di tutta la kermesse, vedrà la partecipazione del prestigioso Coro della Cappella Musicale del Pantheon sotto la direzione di Michele Loda: in programma il rarissimo repertorio della musica gregoriana particolarmente rappresentativo delle celebrazioni salienti della Quaresima e della Pasqua, insieme a brani polifonici, spaziando tra autori come Luca Marenzio, Giovanni Pierluigi da Palestrina, fino a Wolfgang Amadeus Mozart e a numerosi altri.

Caccia alle uova a Luneur Park

Una grande caccia alle uova attende a Pasquetta tutti i bambini al Luneur Park. I più piccoli, il 1 aprile, dovranno cimentarsi nella ricerca di migliaia di piccoli ovetti tra i fiori ed i cespugli del Giardino delle Meraviglie. Chissà quali sorprese e premi potranno trovare all’interno delle magiche sfere. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Pasquetta al Fantastico Mondo del Fantastico

Il Fantastico Mondo del Fantastico apre le porte ai visitatori in occasione delle festività pasquali. Lunedì 1 aprile, nell'antico Castello di Lunghezza, si festeggerà in maniera fiabesca la Pasquetta. Il parco a tema dedicato al meraviglioso mondo della fantasia e dell’immaginazione dà il via alla nuova stagione invitando grandi e bambini ad addentrarsi in un viaggio emozionante alla scoperta e riscoperta di leggende, amori, duelli, e brividi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Pasquetta tra le farfalle

La Casa delle Farfalle all'Appia Joy Park sarà aperta nel giorno di Pasquetta per portare tutti a vivere un'avventura alla scoperta della serra tropicale. Qui le farfalle sfoggiano tutta la loro bellezza, danzando liberamente e incantando con il loro splendore. Sarà possibile osservare da vicino l'intero ciclo vitale, dalle uova ai bruchi e alle crisalidi che si trasformano in meravigliose farfalle. [TUTTE LE INFORMAZIONI]