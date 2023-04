8 cose da fare a Pasquetta a Roma

Pasquetta, sole e picnic o grigliata con gli amici: è questa per tanti la combo perfetta. Ma se vi dicessimo che a Roma lunedì 10 aprile ci sono molte più cose da fare? Sperando in un meteo favorevole, dopo questo breve ritorno d'inverno nella Capitale, infatti, sono tanti gli appuntamenti da non perdere il giorno di Pasquetta.

Dai musei agli spazi verdi, dai vicoli di Roma ai parchi divertimento sono davvero tante le alternative per tutti i gusti, tutte le esigenze (anche di prezzo) e tutte le età. Se stanchi del solito picnic al parco volete qualcosa di originale per questa Pasquetta 2023, non perdete i consigli di RomaToday:

Pasquetta al museo

In occasione delle festività pasquali, anche lunedì 10 aprile sarà attiva l'iniziativa “Pasqua nei Musei” promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura. Il Sistema Musei di Roma Capitale farà festa e sarà aperto al pubblico con orari consueti, compreso il lunedì di Pasquetta, offrendo ai visitatori il suo ricco patrimonio artistico e culturale. Oltre a visitare le collezioni permanenti e le mostre in corso, con ingresso gratuito per i possessori della MIC Card, sarà possibile partecipare a eventi di animazione e attività didattiche gratuite, con il biglietto d’ingresso al museo (ove previsto). [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Pasquetta in campagna all'Agripark

La Pasquetta si festeggia in campagna: lunedì 10 aprile in programma una giornata di puro relax e divertimento nell'AgriPark di Via Castel di Leva 371, il parco attrezzato della Tenuta Biologica Agricoltura Nuova. Quattro trattorie, per gustare i sapori genuini di piatti storici della cucina romana, i prodotti biologici della campagna romana, provare le ricette rivisitate di chef e ristoratori che tendono sempre a valorizzare la cucina italiana e le eccellenze del territorio, in un contesto di socialità e convivialità. Una giornata da trascorrere all’aria aperta, in un clima di festa e serenità con amici e famiglia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Pasquetta a Cinecittà World

Sarà una Pasquetta all’insegna del divertimento a Cinecittà World, con 40 attrazioni, pranzi a tema e una giornata da antico romano. Lunedì10 aprile, infatti, Cinecittà World offre ai suoi ospiti un’esperienza di svago unica da condividere con amici e familiari: 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai principali generi cinematografici, 6 spettacoli live e pranzi a tema. Nel weekend pasquale famiglie con bambini e gruppi di amici potranno trascorrere le loro feste all’aria aperta e vivere la magia del Parco divertimenti del Cinema e della Tv.

Una Pasquetta da Antico Romano

Per chi vuole perdersi in un mondo passato, tra natura, storia, spettacoli, animali della fattoria e giri in pony per i più piccoli, la meta perfetta è Roma World. Il Parco a tema dell’Antica Roma, a fianco di Cinecittà World, è un experience park dove percorrere un viaggio indietro nel tempo di 2000 anni e vivere una giornata da antico romano. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Grigliata di Pasquetta

Lunedì 10 aprile la tipica grigliata con gli amici si sposta al Queen Makeda (al Gazometro). Antipasti al buffet illimitati, grigliata di carne no stop (agnello, maiale e manzo) accompagnati da purè romano, cicoria ripassata e vignarola. Per concludere una selezione di dolci pasquali (costo 30 euro a persona con acqua e caffè inclusi). Per i più piccoli è disponibile il Menu Kids che si compone di un piatto a scelta tra lasagna al sugo, cotoletta di pollo, hamburger e hot dog, tutti serviti con patatine fritte e succo di frutta (costo 15 euro a bambino). Presente un'area kids con animazione.

Picnic di Pasquetta in villa

ViVi- Villa Pamphili, propone un menù picnic speciale il 10 aprile. Il menù è pensato per essere assaporato comodamente sul prato di Villa Pamphili, circondati da edifici seicenteschi, giardini all’italiana, fontane, cascate e alberi monumentali. I piatti previsti sono la Quiche con ripieno di spinaci, ricotta e pancetta, l’Uovo sodo colorato, il Pollo Jamaicano, fuso di pollo marinato in cacao, zucchero e lime grigliato al forno e, dulcis in fundo, il Tiramisù con crumble al caffè e savoiardi fatti in casa. Da bere, la Vitamin Water allo zenzero e lime, prosecco bio e acqua. Il menù ha un costo di 30 euro a persona.

Pasquetta al Bosco di Paliano

Pasquetta nel verde al Bosco di Paliano, dove lunedì 10 aprile si potrà festeggiare, dalle 10 alle 18. Ci si potrà immergere nei 30 ettari di querce secolari, con 5 km di percorsi per passeggiare, pedalare e fare il picnic nell’area attrezzata con barbecue. Troverete un’area giochi per bambini, campetto volley e calcio, area relax e amache, biblioteca, percorso didattico, area cani e tanta pace. E, nel giorno di Pasquetta, è prevista la divertente "Caccia alle uova" alle 11. Per il giorno di Pasquetta le postazioni bbq sono esaurite, ma si potrà comunque accedere mangiando nell'area picnic (portando tutto da casa).

Dal Ghetto a Trastevere, passeggiata di Pasquetta

Lunedì 10 aprile, giorno di Pasquetta, l'associazione culturale 10 Guides of Rome propone una piacevole passeggiata dal Ghetto a Trastevere. Appuntamento alle ore 10,30 in piazza Mattei. La piazza “arredata” con la bella Fontana delle tartarughe, immergerà i partecipandi nel cuore del Ghetto ebraico, uno dei più antichi al mondo ed una delle zone più caratteristiche di Roma, ricchissima di aneddoti e di memorie. Attraversando poi l’Isola Tiberina, l'isola della medicina fin dall'antichità, si arriverà a Piazza in Piscinula, il nostro ingresso al Rione Trastevere. Si proseguirà fino a Piazza di Santa Maria in Trastevere, da sempre il cuore pulsante del Rione, dove si visiterà la Basilica, il primo luogo di culto dedicato alla Vergine Maria. [TUTTE LE INFORMAZIONI]