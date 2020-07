Estate a Roma: 10 cose da fare ad agosto nella Capitale

Sarà per molti un agosto romano, in una Capitale senza turisti, come mai ci è capitato di vederla prima d'ora. Un agosto nel quale, però, non ci sarà motivo di annoiarsi. Roma, infatti, è sotto i riflettori, anche nel post-Covid, con tanti appuntamenti da non perdere.

Giornate al mare, gite fuori porta, parentesi a tutto relax, ma anche cinema sotto le stelle e nell'abitacolo della propria auto, teatro all'aperto, tra spettacoli comici, Teatro dell'Opera e cartelloni shakespeariani, concerti immersi nel verde e in alcune delle location più suggestive della Capitale.

Vi state chiedendo cosa fare ad agosto a Roma? Niente paura. Ecco 10 idee selezionata da RomaToday per voi:

1. Una domenica al museo

Un inizio agosto all'insegna della cultura per Roma. Domenica 2, infatti, torna l'appuntamento con i Musei Civici gratis. Ingresso gratuito per tutti nei Musei Civici di Roma Capitale e nelle aree archeologiche dei Fori Imperiali e del Circo Massimo. I musei gratuiti nella prima domenica del mese rientrano nel fitto cartellone di Romarama, rassegna che andrà avanti fino alla chiusura del 2020. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

2. Cinema all'aperto e Drive-in

Le arene cinematografiche all'aperto e i drive-in sono il must have dell'estate romana. Oltre alle grandi conferme, come Il Cinema in piazza e Cinevillage Parco Talenti, tante nuove arene sono nate in centro e in periferia. A Tor Sapienza c'è "Per Aspera ad Astra", in via Guido Reni c'è l'Arena Cinema Tiziano, all'interno degli Studios di via Tiburtina si sono accesi i riflettori dell'Arena Adriano Studios. E ancora tantissimi drive-in animano la Capitale ad agosto, a Cinecittà, su via Cassia, a Ostia. Numerosi film per grandi e piccini, pellicole vecchie e nuove per un agosto all'insegna della cultura, della storia cinematografica del nostro paese e non solo, della spensieratezza con tanti film che strapperanno più di una risata. [TUTTE LE ARENE CINEMATOGRAFICHE E I DRIVE-IN DI ROMA]

3. Una sera a teatro, ma sotto le stelle

Tanti i teatri, gli attori, le compagnie che, per rispettare le norme anti-Covid, ma proporre comunque una programmazione estiva, hanno deciso di spostarsi all'aperto, portando il teatro nelle terrazze, nei parcheggi ma anche in alcune delle location storiche più suggestive della Città eterna. A cominciare dal Teatro dell'Opera che si è trasferito al Circo Massimo, con spettacoli fino al 13 agosto, proseguendo con Orione Comedy Park, rassegna estiva del Teatro Orione che sarà chiusa il 7 agosto da Max Giusti. Agosto di spettacoli anche a Ostia Antica con "Ostia Antica Festival 2020" alle Terrazze del Palazzo dei Congressi con "Le Terrazze Live", al Castello di Santa Severa con "Sere d'estate", incontri, spettacoli, concerti a due passi dal mare. Ripresa anche la stagione del Silvano Toti Globe Theatre, il teatro shakespeariano di Villa Borghese.

4. Concerti in Auditorium e alla Casa del Jazz

L'Auditorium continuerà ad accogliere i romani nel mese di agosto in Cavea, dove i posti sono stati riorganizzati per assicurare distanziamento sociale e massima sicurezza a tutti i presenti. Da Enzo Avitabile in concerto, a Ballo! la grande festa spettacolo dell'estate, fino alla comicità di Maurizio Battista. Si balla, si canta, ci si emoziona ad agosto all'Auditorium Parco della Musica. Concerti anche alla Casa del Jazz, si tratta de I concerti nel parco, in programma fino al 3 agosto.

5. Concerti a Villa Celimontana

Torna, proprio ad agosto il Festival musicale a Villa Celimontana tanto amato dal pubblico; l’estate si riempie di musica grazie all’energia e alla vitalità dello swing, quest’anno grande protagonista delle notti estive della capitale. Dal 7 agosto al 31 ottobre avrà luogo la quinta edizione del Village Celimontana che porterà una sterzata di positività ed allegria con oltre 100 concerti in un cartellone carico di artisti di grande livello. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

6. Una giornata da antichi romani

Dal 10 luglio ha inaugurato Roma World,il nuovo parco a tema realizzato da Cinecittà World Spa, che riporta nell'Antica Roma. Nel parco l’ospite può ritrovare il vero contatto con la natura: vestire, mangiare e dormire come gli antichi Romani, diventare Gladiatore per un giorno, fare shopping tra le bancarelle dell’antico mercato, stabilire un rapporto speciale con gli animali della fattoria, ammirare il volo dell’aquila e di altri spettacolari rapaci, correre sulle Bighe di Ben Hur, immergersi nel bosco e vivere un’esperienza unica, lì dove tutto ebbe inizio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

7. Un tuffo in piscina (ma all'aperto)

Se il mare è troppo lontano, ma si desidera vivere una giornata fresca e spensierata, senza uscire dalla mura di Roma, sono tante le piscine all'aperto attive nel mese di agosto. Immerse in alcuni dei più bei centri sportivi della Capitale, con servizi di qualunque tipo a disposizione dei clienti e possibilità di fare abbonamenti per trascorrere un agosto all'insegna del benessere, del relax e dello sport. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

8. Una cena in piazzetta (nel cuore di Roma)

Ad agosto ritagliatevi del tempo per una gustosa cenetta all'aperto a Roma. L'ampliamento dell'occupazione del suolo pubblico ha dato modo a molte attività ristorative di "sfruttare" al meglio lo spazio antistante, ridando vita a piazzette piene di fascino, liberandole da auto e scooter. Tante anche le nuove aperture, che vale la pena esplorare quest'estate. Tra piazzette e dehors, suggestive terrazze e silenziosi giardini, avrete solo l'imbarazzo della scelta.

9. Esplorando il Lazio

Se volete vivere Roma, ma approfittare del mese di agosto anche per esplorare il Lazio, alla scoperta di luoghi magici e incredibilmente belli, i suggerimenti non mancano per una piacevole gita fuori porta (anche di una sola giornata). La nostra regione è ricca di laghi meravigliosi, non mancano le località di montagna per un'escursione al fresco a due passi dalla Capitale, e poi borghi, castelli, rocche medievali ricche di storia e leggende da scoprire.

10. Tra i vicoletti del centro

Qui vi lasciamo carta bianca, ma vi suggeriamo di approfittare di questo speciale agosto in una Roma senza turisti, per passeggiare liberamente per il centro, attraversare tutti i più pittoreschi vicoli. Visitare musei, chiese, monumenti. Girare con guida alla mano ed essere voi, in quest'estate 2020, turisti nella vostra città.