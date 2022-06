San Pietro e Paolo, gli eventi da non perdere a Roma

Il 29 giugno, quest'anno, capita nel bel mezzo della settimana. Difficile prevedere un ponte (solo i più fortunati hanno potuto attaccare la ricorrenza al weekend), ma sarà comunque un giorno di stop che, in un periodo tanto caldo, non guasta affatto.

Tanti i romani che scapperanno al mare o in boschi e cascate vicino Roma alla ricerca di un po' di fresco. Ma, bisogna dire, che anche in città gli appuntamenti non mancano di certo.

Se vi state domandando cosa fare a San Pietro e Paolo, tra concerti, spettacoli dal vivo e visite guidate, ecco gli appuntamenti da non perdere:

Skunk Anansie all’Auditorium Parco della Musica

Nel ricco cartellone di Rock in Roma, mercoledì 29 giugno arriva alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica una delle rock band britanniche più grandi di tutti i tempi: Skunk Anansie. La cantante celebrerà a Roma i suoi 25 anni di carriera. La band è pronta a calcare il palco per una serata davvero speciale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli appuntamenti de Il Cinema in piazza

San Pietro e Paolo nelle arene de Il Cinema in piazza. A piazza San Cosimato a Trastevere, sarà proiettato il film "Il delitto perfetto" di Alfred Hitchcock; al Parco della Cervelletta l'appuntamento è con "Frankestein Junior" di Mel Brooks. Al Parco di Monte Ciocci sarà proiettato "Rosso Sangue" di Leos Carax. Il Cinema in piazza è sempre gratuito e non è necessaria la prenotazione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Lungo il Tevere...Roma

L'estate 2022 ha riaccolto "Lungo il Tevere...Roma", manifestazione simbolo delle estati romane. Ben 80 serate di intrattenimento, tra metà giugno e fine agosto, lungo le sponde del Tevere. Da programma, come ogni mercoledì, il 29 giugno a Lungo il Tevere...Roma, è previsto "Salotto Tevere", appuntamento letterario di “IusArteLibri a cura dell’ avv. Antonella Sotira presidete IusGustando. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

L'Isola del Cinema

E' tornata anche L'Isola del Cinema all'Isola Tiberina con un ricco programma che accompagnerà i romani per tutta l'estate. Mercoledì 29 giugno nell'Arena Lexus ci sarà "Poeti all'Isola" e "Finale a Sorpresa" di Mariano Cohn, Gastón Duprat. Nell'area Cinelab, invece, ci sarà "Quindi arrivammo a Roma - La seconda nascita della Città Eterna" di Alessandro Galluzzi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

The Scoop Jazz Band al Village Celimontana

Il 29 giugno, a Villa Celimontana, arriva la Scoop Jazz Band, composta da un gruppo di giornalisti e musicisti uniti dalla passione del jazz e del blues, che propone un repertorio misto di successi del repertorio standard jazz e classici blues e swing con reinterpretazioni originali sia sul versante ritmico che su quello melodico. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Speciale Santi Pietro e Paolo: tramonto sul Quartiere Coppedè

Una visita speciale al Quartiere Coppedè in occasione di San Pietro e Paolo. Un quartiere in cui le architetture moderne trasportano il visitatore in un mondo fantastico senza tempo. Più che un vero e proprio quartiere, Coppedè è un piccolo angolo in cui si trova un complesso di 26 palazzine e 17 villini, realizzato tra il 1913 e il 1926 dall’eclettico architetto Gino Coppedè. La Fontana delle Rane, il Villino delle Fate e la Palazzina del Ragno rendono questo luogo davvero una fiaba. Appuntamento il 29 giugno, alle 18, in piazza Mincio alla Fontana delle Rane. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Flower Party a Fregene

Torna il 29 giugno, a Fregene, va in scena il Flower Party. Dalle 18 alle 2 di notte, un tuffo negli anni '70, periodo dei figli dei fiori, nelle atmosfere della cultura hippie. Un’esplosione di fiori e di colori per rievocare le magiche atmosfere hippie di quegli anni. Con performance di trampolieri, giocoleria luminosa e di fuoco, mercatino hippie e molto altro. Richiesto abbigliamento hippie e collane di fiori. [TUTTE LE INFORMAZIONI]