San Pietro e Paolo, gli eventi da non perdere a Roma

Gli appuntamenti in programma il 29 giugno in città

Non sarà un vero e proprio ponte, ma comunque un giorno di festa, nel bel mezzo della settimana e in principio d'estate, da vivere all'insegna del relax, della musica, dello spettacolo dal vivo, del divertimento. Tanti sono, infatti, gli eventi in programma a Roma e dintorni in occasione di San Pietro e Paolo.

Dal tradizionale spettacolo pirotecnico delle Girandole di Michelangelo, in una location d'eccezione, alle proiezioni cinematografiche nelle arene all'aperto. E ancora concerti open air, performance dal vivo, mercatini e street food sulle banchine del Tevere in una Capitale che dopo le lunghe chiusure ha finalmente ripreso a vivere.

Cosa fare a Roma il 29 giugno? Ecco gli eventi da non perdere in città:

Le Girandole a Cinecittà World

Il 29 giugno in occasione della festività di San Pietro e Paolo, Cinecittà World propone una grande serata di fuoco per assistere alle Girandole di Michelangelo, il suggestivo spettacolo delle storiche diavolerie pirotecniche. Non un semplice spettacolo di fuochi d’artificio, ma un palcoscenico di marchingegni antichi alti fino a 8 metri, sui quali vengono installate ruote pirotecniche che volteggiano e danzano a tempo di musica in un maestoso abbraccio di colori, comete e scintille, illuminando la notte romana di San Pietro e Paolo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

San Pietro e Paolo a Cinevillage Talenti

Il cartellone di Cinevillage Parco Talenti, il 29 giugno, in occasione della festività di San Pietro e Paolo propone la proiezione del film La La Land, musical di Damien Chazelle con R. Gosling, E. Stone, J.K. Simmons. Appuntamento nell'area completamente all'aperto alle 21,15.

Si può fare, gli appuntamenti in Auditorium e alla Casa del Jazz

Nel giorno di San Pietro e Paolo prosegue la programmazione di "Si può fare", la rassegna estiva all'Auditorium Parco della Musica e alla Casa del Jazz. In Cavea, alle 21, è in programma il concerto di James Senese (qui tutte le informazioni), mentre alla stessa ora, a Villa Osio, l'appuntamento dal vivo è con Karima con "No filter" e, nella seconda parte della serata, con "Viaggio in Italia" un concerto di 5 musicisti (qui tutte le informazioni).

Lungo il Tevere...Roma

E' tornata nell'estate romana la manifestazione Lungo il Tevere...Roma. Un cartellone ricco di eventi, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza previsti dalle normative vigenti: ampie metrature, distanze di sicurezza, dispositivi di protezione, ambienti sanificati. Una ripartenza che si pone, ancora una volta, l’obiettivo di riqualificare un angolo della Città Eterna, compreso tra Ponte Sublicio e Ponte Sisto, da sempre nel cuore di turisti e cittadini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Città del gusto sul Tevere

Tanti locali sul Tevere, pronti a soddisfare i gusti di tutti, dalla pizza, alla pasta, dalla cucina esotica ai dolci. E' Moovenda Village che è arrivato - per il primo anno - sulle banchine del fiume de Roma e ogni giorno dalle 17, propone ai locals e ai turisti che cominciano a riaffacciarsi nella Città Eterna una vasta offerta di food & beverage, con una decina di punti ristoro per una vera e propria “città del gusto”. Un cartellone variegato che oltre al food propone musica e appuntamenti speciali. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Lo Swing a Villa Celimontana

Si torna a parlare di Swing al Village Celimontana con l'appuntamento del martedì "SWING SWING SWING". Nella serata di martedì 29 giugno la scuola di ballo SwingHaus utilizzerà lo spazio pedana del Festival per una dimostrazione di ballo "primi passi" gratuita per tutti quelli che si vogliono avvicinare a questo genere. A seguire il concerto dei Dr Jazz & Dirty Bucks Swing Band che suonano la musica della tradizione americana. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Le visite guidate alla scoperta della città

La festività dei patroni di Roma è anche l'occasione per conoscere meglio la nostra Capitale, attraverso visite guidate e cacce al tesoro per grandi e bambini. Dalla visita guidata al tramonto tra le vie del Ghetto di Roma, alla scoperta di una delle zone più interessanti del centro città (qui tutte le informazioni), alla caccia al tesoro sull'Isola Tiberina per i più piccoli e le loro famiglie (qui tutte le informazioni). E per chi ha voglia di ua gita fuori porta, è in programma una suggestive escursione alle quattro cascate di Cerveteri. Un percorso di circa 10 km in una natura incontaminata e selvaggia da vivere con un giusto spirito d’avventura (qui tutte le informazioni).

Balletto Civile nel Parco Alessandrino

Il 28 e 29 giugno ci si immerge nel verde urbano del Parco Alessandrino per M.A.D., collettivo nomade di performer che ritorna per il secondo anno consecutivo a Fuori Programma. Un percorso a tappe in cui il pubblico, all’imbrunire, verrà guidato dalla drammaturgia di personaggi/performer: i corpi dei danzatori/attori – ognuno isolato nel proprio micromondo e protagonista del proprio capitolo fisico – sono racchiusi in uno spazio protetto, a metà tra una teca e una serra, al tempo stesso protezione dal mondo esterno e lente di ingrandimento di un immaginario. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mostra, musica e aperitivo al Pigneto

Viveri Pigneto dedica al 29 giugno una formula sfiziosa. Dalle ore 19 in via del Pigneto 91 in collaborazione con Incontri Roma F'Est , il locale ospiterà Federico Carnevale con la sua esposizione "The Handrama". Un racconto tramite le immagini del suo personale studio sulle mani, strumento affascinante che catalizza l'attenzione attraverso movimenti, gesti e pose, che il giovane fotografo è riuscito a catturare in diversi scatti che daranno luce alle pareti di Viveri. L'esposizione sarà accompagnata da buona musica e aperitivo.