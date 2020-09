Cosa fare gratis a Roma: dai musei alla scoperta del cosmo, le proposte di Romarama

Romarama, il programma promosso da Roma Capitale Assessorato alla Crescita Culturale, propone un ricco calendario di appuntamenti free, per vivere la città gratuitamente.

Tra musei e monumenti, appuntamenti dedicati alla scoperta del cosmo e attività per i più piccoli, ecco cosa si può fare gratis a Roma fino al 6 settembre.

Cosa fare gratis a Roma

Torna ad esempio questa settimana l’entrata gratuita nei Musei Civici e nelle aree archeologiche dei Fori imperiali e Circo Massimo in occasione della prima domenica del mese. Info e prenotazione obbligatoria allo 060608 e nei Tourist Infopoint.

Due giorni dedicati al cielo, al mito, e all’astronomia come chiave per svelare i misteri dell’antichità: è l’appuntamento gratuito con Ex Astris, Scientia – Il Cosmo del Mito, giovedì e venerdì 3 e 4 settembre all'Auditorium delle Fornaci. Dalle 18 alle 24 è possibile assistere alle lezioni dell’astrofisico Paolo Colona e verso sera osservare stelle e pianeti al telescopio (prenotazioni al numero 3336215244).



Per i più piccoli, Food4Future vuole approfondire i temi della sana alimentazione e della sostenibilità nella produzione del cibo. Parole d’ordine: imparare divertendosi, attraverso esperimenti e attività interattive. Sabato 5 settembre è previsto il laboratorio gratuito Cibo, cultura e territorio. L’appuntamento è dalle 11.00 alle 12.30 nella Biblioteca Raffaello (via Tuscolana 1111, informazioni al numero 0643251190).

Domenica 6 settembre, in occasione dell’anniversario della nascita di Giuseppe Gioachino Belli, l’iniziativa gratuita (prenotazione obbligatoria al numero 060608) Una fettina de Roma, che propone tre itinerari guidati dai sonetti del poeta e interpretati da alcuni attori. I percorsi si muovono tra il Campidoglio e il Pantheon; tra piazza Venezia e Montecitorio; tra piazza Navona e San Pietro e ogni passeggiata si ripeterà alle 9.00 e alle 11.00.

Per il cinema, Prosegue nel Parco di Monte Mario la quarta stagione di Cinema Balduina, l’arena cinematografica gratuita nata con l’obiettivo di valorizzare le produzioni indipendenti del territorio romano e riscoprire i classici del cinema italiano ed europeo. E continua sia Binario 5 al Nuovo Cinema Aquila che Avvistamenti, la manifestazione gratuita organizzata da Biblioteche di Roma, VI Municipio, ASI - Agenzia Spaziale Italiana e dal Forum del libro, con una sezione Kids dedicata ai bambini.

