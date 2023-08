Ferragosto a Roma? Tutti gli eventi in programma

Il Ferragosto 2023 è ormai alle porte, una ricorrenza che tutti i romani amano festaggiare, che siano in vacanza o in città. Questa festività affonda le sue radici nell'Impero Romano: le Ferie Augustae (da cui Ferragosto prende nome), infatti, erano una festa dedicata al Ottaviano Augusto, primo imperatore romano, da cui prende nome anche il mese di agosto.

Per tutti quelli che saranno a Roma il 15 agosto, sono tanti gli appuntamenti da non perdere a Roma e nei dintorni. Ecco i i suggerimenti di RomaToday.

Ferragosto Summer Party a Cinecittà World

Per Ferragosto Cinecittà World organizza uno speciale Summer Party, con pranzi, animazione e djset. Dalle 14.30 alle 16.30, nella Cinepiscina ci saranno palloni, sfere giganti e gonfiabili che invaderanno lo specchio d'acqua. E poi un po' di relax tra le calme acque di Paradiso - il Fiume lento. Tante le attrazioni acquatiche per trovare refrigerio: al fresco di Aktium, con le barche che precipitano a 70 Km’h nella grande piscina, su Pompieri, dove sfidarsi a colpi di cannonate d’acqua, passando per AquaRodeo, l’autoscontro acquatico del Parco, una camminata tra le fontane danzanti con i loro giochi d’acqua colorati e Vortex e Boomerang i due nuovi scivoli acquatici di Aqua World. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival dell'arrosticino, della birra e dei prodotti agroalimentari del Lazio

L'Abruzzo incontra Roma al Festival dell'arrosticino, della birra e dei prodotti agroalimentari del Lazio. Succede il 12, 13, 14 e 15 agosto al Lago di Castel Gandolfo. L'evento è organizzato dall'associazione Commercianti, con il patrocinio del Comune di Castel Gandolfo e il contributo della Regione Lazio e dell'Arsial. Ad accompagnare le pietanze tipiche abruzzesi potrete trovare prodotti agroalimentari del Lazio come la Porchetta di Ariccia, il vino rosso dei Castelli e fiumi di birra. I cuochi cucineranno gli arrosticini a mano, come la tradizione vuole. Si vedranno distese di “canale” (le fornacelle per la cottura dell’arrosticino) professionali seguite da cuocitori professionisti che faranno assaggiare un prodotto inimitabile. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ferragostia Antica

Ostia Antica con le sue ricchezze storiche, artistiche e paesaggistiche torna protagonista dell’Estate Romana con la settima edizione di “Ferragostia Antica”: dall’8 al 15 agosto un alternarsi di inedite narrazioni dei luoghi, visite guidate performative a piedi e in bici e l’allestimento suggestivo di spettacoli multidisciplinari all’interno del Borgo Rinascimentale, con un giorno dedicato al circo-teatro, uno alla musica e uno alle contaminazioni tra arti, per riscoprire il patrimonio artistico e culturale, immergendosi in una settimana di danza, arte di strada e musica. Il 15 agosto, in particolare, sarà l’occasione per esplorare territori lontani e immaginari diversi e suggestivi: alle 21 Laura Kibel proporrà il suo cavallo di battaglia, “Va’ dove ti porta il piede”: sorprendente per grandi e piccoli, in piazza come in teatro, uno spettacolo che ha fatto il giro del mondo. Alle 22.30 si chiude con la danza: in “Outdoor dance floor”, i performer Daria Greco e Salvo Lombardo tessono i punti di un’azione coreografica basata su una serie di sequenze di movimento imitabili e sostenute dalla relazione con la pulsazione musicale, sonora e visiva di un live set multimediale, per poi coinvolgere il pubblico in una danza collettiva che è un atto di pura condivisione, socialità e aggregazione di corpi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ferragosto al Castello di Santa Severa

Sarà un Ferragosto tra cultura e storia quello in programma al Castello di Santa Severa. Per il 15 agosto è infatti previsto un percorso di visita serale con degustazione, dedicato alla colonia romana di Pyrgi e le Feriae Augusti. Una visita guidata tra i vicoli, i cortili, le piazze del Borgo del Castello di Santa Severa: un itinerario alla scoperta di storie affascinanti e resti archeologici. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ferragosto sul lago e street food

TTS Street Food arriva ad Anguillara per festeggiare il Ferragosto, circondati da colline e prati verdi sulle rive del lago di Bracciano. Cinque giornate di allegria e spensieratezza, da vivere fino al 15 agosto, con amici e famigliari sulle rive del lago. Un pranzo esclusivo sui tanti tavoli “fronte lago” messi a disposizione per tutti, scegliendo il piatto più sfizioso tra specialità espresse da ogni parte d’Italia e del mondo. Nei 5 giorni, inoltre, la location verrà allestita con musiche, scenografie e tanti giochi di luci per regalare un’atmosfera imperdibile dal Pranzo alla cena, in cui potrete divertirvi e rilassarvi. Sulla spiaggia verrà allestita un’area giochi con biliardini e tavoli da ping-pong per divertirvi e sfidarvi con amici e parenti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra della Lumaca

Torna a Graffignano, in provincia di Viterbo - come ogni anno - la 26esima edizione della Sagra della Lumaca. La manifestazione si terràdal 10 al 15 agosto. La degustazione delle lumache cucinate secondo le più antiche ricette tipiche dell'Alta Tuscia, sarà accompagnata da ottimi vini della zona e non. Inoltre il ricchissimo menù prevede carni alla brace, lombrichelli all'aglione, dolci e tanto altro. Le serate saranno accompagnate da musica, balli e non solo. Apertura stand gastronomico alle 19,30. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra della Lenticchia

Nella settimana di Ferragosto, arriva a Onano (in provincia di Viterbo), la Sagra della Lenticchia, il legume che fin dal XVI secolo veniva coltivato in dimensioni maggiori rispetto agli altri, seppur con una buccia molto tenera e un sapore particolarmente gradevole. La sagra si svolgerà dal 9 al 15 agosto nella piazza del paese per festeggiare la 42esima edizione di questa ghiotta tradizione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Proseguono anche le arene cinematografiche in città, per un Ferragosto all'insegna del cinema. Qui l'elenco di tutti i cinema all'aperto di Roma.