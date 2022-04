Cosa fare con i bambini a Roma sabato 30 aprile e domenica 1 maggio

Fine settimana a cavallo tra aprile e maggio, primavera inoltrata e temperature pre-estive, attese da settimane e finalmente arrivate di Roma. La Capitale è in fermento non solo per il Concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni in Laterano: numerosi sono, infatti, gli eventi per famiglie da segnare in agenda sabato 30 aprile e domenica 1 maggio.

Cosa fare a Roma con i bambini sabato 30 aprile e domenica 1 maggio

Dai parchi a tema che regalano giornate all'insegna dell'adrenalina, del divertimento e trasformano i più piccoli in veri detective, alle passeggiate e alle visite guidate in città. E, ancora, spettacoli teatrali, casting per spettacoli televisivi, esperienze entusiasmanti tra api e farfalle. Sarà un weekend vivace per bambini di tutte le età.

Ecco cosa fare a Roma con i bambini sabato 30 aprile e domenica 1 maggio:

Come antichi romani Roma World

Sempre aperte le porte di Roma World, dove si può tornare indietro nel tempo di due millenni. Il parco a tema dell'antica Roma permetterà ai bambini e anche agli adulti di immergersi nel contesto storico degli antichi romani, con l'arena dei gladiatori, quella dei rapaci e la fattoria. A Roma World i bambini sono protagonisti, in un ambiente sicuro e controllato, possono divertirsi con il parco avventura nel bosco, la nuova funivia zipline, passaggi sospesi e altalene, mettersi alla prova nel tiro con l'arco, o salire per un giro su pony e cammelli. Chi ama la natura apprezzerà i sentieri del bosco o il Tour Botanico, alla scoperta della biodiversità tra sughere, ginestre, mirti e pezzi di macchia mediterranea, che avvolgono il piccolo Tempio di Giunone, o camminare fino al piccolo Villaggio dei Barbari.

Primo Maggio "selvaggio" a MagicLand

Altro parco divertimenti ad aver riaperto con la novità del Wild Rodeo è MagicLand a Valmontone. Il parco, sabato 30 aprile e domenica 1 maggio, accoglie visitatori piccoli e grandi con una nuova area Far West ad alto tasso di adrenalina, con un'attrazione unica in Italia e con un nuovo ristorante, anche questo a tema west. Presente anche una nuova area di oltre 5.000 mq dove i più piccoli possono scatenarsi in un playground di oltre 500 mq, tra sabbia, carri western, l'immancabile torre a scivoli, un trenino in legno e i sempre amati cavalli a dondolo.

A caccia di indizi al Castello di Lunghezza

Domenica 1 maggio si potranno scoprire gli angoli più misteriosi dell'antico Castello situato alle Porte di Roma. Cosa occorre? Occhi ben aperti, una spiccata passione per il mistero, un notes a portata di mano e pronti per iniziare il mini laboratorio, grazie al quale si potranno apprendere preziosi suggerimenti per poi scrivere, insieme a mamma e papà, una storia non solo "gialla" ma addirittura arcobaleno. La missione dell'investigatore provetto inizierà con il seguire le gesta dei supereroi, i duelli dei cavalieri, gli spettacoli emozionanti di Biancaneve, Frozen e il gran ballo delle principesse.

Cosplay, casting per il nuovo programma di Rai 2 a Cinecittà World

Dal 30 aprile al 1 maggio, Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della Tv, ospita i casting di Cosplay, per il nuovo programma "Arcadia" che andrà in onda su Rai 2. Una 2 giorni di travestimenti e costumi dei personaggi più iconici del Cinema, Fumetti, Manga e Cartoon, che coloreranno il Parco e si sfideranno a colpi di scatti fotografici per essere selezionati come protagonisti del nuovo Game Show. Inoltre presso il parco divertimenti si potranno scoprire le tantissime attrazioni anche per i più piccoli.

La casa delle farfalle

"La casa delle Farfalle" è un giardino magico da scoprire in primavera con i più piccoli. Qui le farfalle sprigionano tutta la loro bellezza. All'interno, ognuno avrà la possibilità di passeggiare in mezzo ad una rigogliosa vegetazione ed osservare da vicino alcune tra le farfalle più appariscenti del mondo. Si potranno osservare le farfalle mentre si alimentano, volano o si riposano in un ambiente che riproduce il loro habitat naturale. Si potranno svolgere visite guidate, laboratori didattici e giochi. Previsto anche street food, aree picnic, truccabimbi, mercatino, live music.

La via delle api

La via delle api è la mostra da visitare al Museo Civico di Zoologia. La mostra è un percorso espositivo dedicato al mondo delle api e dei loro prodotti, dal miele alla pappa reale.Attraverso preparati provenienti dalle collezioni entomologiche del museo, materiali apistici, video accattivanti e modelli, vuole guidare il visitatore alla scoperta della "via delle api": dal particolare ciclo vitale di questi insetti alla straordinaria organizzazione sociale e al loro fondamentale ruolo nell'impollinazione delle piante.

Spettacolo teatrale per bambini "Cappuccetto rosso e..."

Sabato 30 aprile, presso il teatro Ar.Ma via Ruggero di Lauria, 22 (zona Prati) va in scena lo spettacolo teatrale per bambini "Cappuccetto rosso e...". Lo spettacolo è rappresentato mediante un allestimento scenico vivace, con colori e musiche coinvolgenti. Inoltre offrirà ai bambini spettatori la possibilità di interagire verbalmente durante alcune scene della rappresentazione.

Piccoli investigatori sull'Appia Antica

Domenica 1 maggio la Regina Viarium, la regina delle vie, l'Appia Antica diventa palcoscienico di una sorprendente caccia al tesoro per i più piccoli. Quindi zainetti in spalla, scarpe comode e via verso una nuova avventura che lascerà tutti a bocca aperta. Attività, tranelli e indizi da ricondurre a importanti monumenti attendono i bambini, per risolvere un caso davvero speciale. La visita è consigliata a partire dai 5 anni ai 10 anni d'età.

Attività e visite didattiche per bambini

Cicero in Rome prepara un nuovo weekend di attività e visite didattiche per bambini tra i 2 e gli 11 anni, tra arte, storia e archeologia. Diversi gli appuntamenti si sabato 30 aprile e domenica 1 maggio. Tra questi: visita e attività didattica alla scoperta della Villa dei Quintili, caccia al tesoro didattica al Ghetto Ebraico, avvicinamento all'arte nella Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, esplorazione del Foro Romano.