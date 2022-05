Cosa fare con i bambini a Roma sabato 21 e domenica 22 maggio

Nuovo weekend a misura di famiglie nella Capitale. Sabato 21 e domenica 22 maggio, sono numerosi gli appuntamenti per bambini a Roma. Spettacoli teatrali divertenti e che coinvolgono grandi e piccini, laboratori artistici, visite guidate per la città e altro ancora.

Weekend a Roma: cosa fare sabato 21 e domenica 22 maggio

Cosa fare a Roma con i bambini sabato 21 e domenica 22 maggio

Il Teatro Villa Pamphilj dà il via ad un'interessante rassegna teatrale per ragazzi, al Bioparco c'è un laboratorio artistico tra leoni e rinoceronti per uno scopo solidale. Spettacoli per famiglie al Teatro Mongiovino, divertimento e viaggio nel passato tra Cinecittà World e Roma World. E, ancora, farfalle e api e il loro affascinante mondo tutto da scoprire.

Di seguito i principali appuntamenti per bambini e famiglie da non perdere nel weekend a Roma:

Storie sotto gli alberi

Il Teatro Villa Pamphilj organizza la rassegna di Teatro Ragazzi “Storie sotto agli alberi” da sabato 21 maggio, alle 16.30, con favole, storie e racconti antichi e moderni narrati da cantastorie capaci di incantare il giovane pubblico con parole, oggetti e immagini amati anche dai grandi. Sabato andrà in scena La Mansarda - Il Teatro dell’Orco di Caserta e il progetto Passeggiando tra le fiabe che si sviluppa in quel meraviglioso teatro naturale che è il bosco. Domenica 22 sarà la volta di Oberdan Cesanelli, Stefano Leva e Lorenzo Palmieri della Compagnia marchigiana Lagrù Ragazzi con Storie nell’armadio che, attraverso il racconto di fiabe tradizionali e di storie moderne, faranno tremare dalle risate. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Come antichi romani Roma World

Sempre aperte le porte di Roma World, dove si può tornare indietro nel tempo di due millenni. Il parco a tema dell'antica Roma permetterà ai bambini e anche agli adulti di immergersi nel contesto storico degli antichi romani, con l'arena dei gladiatori, quella dei rapaci e la fattoria. A Roma World i bambini sono protagonisti, in un ambiente sicuro e controllato, possono divertirsi con il parco avventura nel bosco, la nuova funivia zipline, passaggi sospesi e altalene, mettersi alla prova nel tiro con l’arco, o salire per un giro su pony e cammelli. Chi ama la natura apprezzerà i sentieri del bosco o il Tour Botanico, alla scoperta della biodiversità tra sughere, ginestre, mirti e pezzi di macchia mediterranea, che avvolgono il piccolo Tempio di Giunone, o camminare fino al piccolo Villaggio dei Barbari. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il divertimento per tutti a Cinecittà World

L’offerta del parco include 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai grandi generi cinematografici, 6 spettacoli live al giorno ed un cartellone di oltre 100 eventi. Inoltre, per questa stagione, il parco si è impreziosito di alcuni capolavori del cinema con Il Giardino degli Dei, una passeggiata tra le sculture e i pezzi di set realizzate dalla storica famiglia De Angelis, scenografi da 3 generazioni e da oltre 80 anni a Cinecittà. Un viaggio nella storia tra statue realizzate per film come Il Gladiatore, 007 No time to die, Angeli e Demoni, Cleopatra. Altra novità dell’anno Saltopazzo: trampolino per lanciarsi in caduta libera da 7 metri di altezza. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Scienziate!, laboratori per bambini al Parco dei Romanisti

Nella nuova settimana di eventi proposti da Roma Culture, c'è anche l'appuntamento con SCIENZiate al Parco dei Romanisti (viale dei Romanisti 200-220). SCIENZiatE è un progetto a cura della Cooperativa Sociale Doc Educational, in programma sabato 21 maggio. A partire dalle ore 16, si svolgeranno per i partecipanti più giovani i laboratori scientifici hands-on sulla scienza dello spazio a cura di The Science Zone. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Disegnami un leone": piccoli naturalisti al Bioparco di Roma

Associazione KIM, per celebrare i suoi 25 anni di vita al servizio dei bambini malati, organizza una giornata di condivisione creativa e connessione con la natura, tutta dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie. Un laboratorio artistico a cielo aperto fra leoni e rinoceronti, lemuri e pinguini, in cui i bambini, in compagnia di fantastici naturalisti e disegnatori, potranno mettere alla prova il proprio talento di piccoli grandi artisti. Imparando a conoscere gli animali, con una sola missione: divertirsi, aiutando i loro coetanei in difficoltà. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La casa delle farfalle

"La casa delle Farfalle" è un giardino magico da scoprire in primavera con i più piccoli. Qui le farfalle sprigionano tutta la loro bellezza. All’interno, ognuno avrà la possibilità di passeggiare in mezzo ad una rigogliosa vegetazione ed osservare da vicino alcune tra le farfalle più appariscenti del mondo. Si potranno osservare le farfalle mentre si alimentano, volano o si riposano in un ambiente che riproduce il loro habitat naturale. Si potranno svolgere visite guidate, laboratori didattici e giochi. Previsto anche street food, aree picnic, truccabimbi, mercatino, live music. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La via delle api

La via delle api è la mostra da visitare al Museo Civico di Zoologia. La mostra è un percorso espositivo dedicato al mondo delle api e dei loro prodotti, dal miele alla pappa reale.Attraverso preparati provenienti dalle collezioni entomologiche del museo, materiali apistici, video accattivanti e modelli, vuole guidare il visitatore alla scoperta della “via delle api”: dal particolare ciclo vitale di questi insetti alla straordinaria organizzazione sociale e al loro fondamentale ruolo nell'impollinazione delle piante. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Brutto Anatroccolo

Al Teatro Mongiovino, sabato pomeriggio, va in scena "Il Brutto Anatroccolo" di Nata Teatro. Uno spettacolo che comincia nel Giardino delle Uova Pensierose, con due strani personaggi che hanno il compito di accudirle. Un giorno da quelle uova viene fuori uno strano pulcino. Uno spettacolo per tutti, perché: “Tutti noi prima di sbocciare alla vita siamo stati un uovo pensieroso, poi un giorno …”. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Big Babol Circus, spettacolo di giocoleria e bolle di sapone

Sembre al Teatro Mongiovino, ma domenica 22 maggio, arriva lo spettacolo per bambini Big Babol Circus, domenica 22 maggio. Il Maestro di Circo Daniele Antonini narrerà una nuova visione del mondo con bolle di sapone, giocolerie, clownerie e meraviglie circensi a tutti i bambini (da 0 a 100 anni). Ma quello del maestro non sarà solo uno spettacolo: dopo la sua esibizione tutti saranno invitati a partecipare al laboratorio di bolle e circo e ai giochi a tema Luna Park. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"I sette re di Roma", visita guidata teatralizzata per bambini

I Sette re di Roma, rimasti sempre all’ombra degli illustri personaggi della Repubblica e delle magnifiche figure degli imperatori romani, i sette re di Roma sono ancora coperti di misteri e leggende. Eppure è a loro che si devono le basi di quella che sarà la capitale del mondo intero. Due fratelli allattati da una lupa, un vecchio re che si innamora di una ninfa nel bosco delle Camene, la prima fogna di Roma, la Cloaca Maxima e le continue lotte con gli etruschi. Ma come sarebbe incontrarli di persona? Sabato 21 maggio un viaggio dedicato ai più piccoli alla scoperta delle origini della Città Eterna. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Attività e visite didattiche per bambini

Cicero in Rome prepara un nuovo weekend di attività e visite didattiche per bambini tra i 2 e gli 11 anni, tra arte, storia e archeologia. Diversi gli appuntamenti di sabato 21 e domenica 22 maggio. Tra questi: Caccia al Tesoro Didattica a Villa Celimontana e sull'Isola Tiberina, Baby Caccia al Tesoro sul Campidoglio, La scuola dei gladiatori e tanto altro ancora. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli appuntamenti di Roma Culture

Alla Biblioteca Longhena sabato 21 maggio alle ore 10.30 appuntamento con Feles in fabula. La leggenda di Roma narrata da un gatto (Espera, 2020) di Vincenzo Valentino con illustrazioni di Loredana Palamà, che a seguire terrà un laboratorio creativo per bambini dai 7 anni. Prenotazione obbligatoria: 06.45460471 - ill.longhena@bibliotechediroma.it.

Alla Biblioteca Elsa Morante, ancora sabato 21 maggio alle ore 10.30 si va Alla scoperta del kamishibai: attraverso l'antico strumento di origine giapponese utilizzato dai cantastorie, i bambini ascolteranno storie accompagnate dallo scorrere di immagini dal forte potere evocativo. Prenotazione obbligatoria: ill.elsamorante@bibliotechediroma.it.

Presso lo Spazio Miaohaus del Teatro del Lido di Ostia sabato 21 maggio alle ore 17 Silvio Gioia terrà il laboratorio gratuito LUMEN - creare luce, giocare con l’ombra rivolto a genitori e figli, per sperimentare, giocando, il gioco delle ombre e creare animali e personaggi con l’ombra di mani e corpo. Max 20 partecipanti (10 bimbi + 10 adulti) con iscrizione obbligatoria: promozione@teatrodellido.it

Al Palazzo delle esposizioni, nell’ambito della mostra Guardare è un gioco. I libri fotografici di Tana Hoban dedicata all’artista, fotografa e film maker americana Tana Hoban, si terrà domenica 22 maggio alle 11, Dialoghi silenziosi, una visita guidata bilingue (italiano e LIS) rivolta a famiglie con bambine e bambini dai 5 anni in su (gratuita con prenotazione obbligatoria laboratoriodarte@palexpo.it).