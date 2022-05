Cosa fare con i bambini a Roma sabato 14 e domenica 15 maggio

Arrivati a metà maggio, con le giornate soleggiate e le temperature sempre più calde, non c'è cosa migliore di vivere Roma e dintorni all'aria aperta. Un picnic con i bambini, una gita fuori porta o - perché no - una giornata in giro per la città, alla scoperta dei suoi eventi migliori, magari pensati ad hoc per i più piccoli di casa.

Anche sabato 14 e domenica 15 maggio, infatti, nella Capitale non mancano gli appuntamenti a misura di bambini. Dai laboratori nel verde agli spettacoli teatrali, dalle visite guidate ai parchi divertimento. Pronti mamme e papà ad organizzare il vostro piano per il fine settimana alle porte?

Cosa fare a Roma con i bambini sabato 14 e domenica 15 maggio

I parchi a tema alle porte della Capitale sono pronti a regalare adrenalina e divertimento. All'Auditorium Parco della Musica c'è il Festival del Verde e del Paesaggio che ha in programma laboratori e attività per i più piccoli. Non mancano le cacce al tesoro, le visite teatralizzate, i musei da esplorare.

Ecco i consigli di RomaToday per il weekend del 14 e 15 maggio:

Minifestival del Verde

Il 13,14 e 15 maggio, sul giardino pensile dell’ Auditorium Parco della Musica, torna il Festival del Verde e del Paesaggio con un programma ricco di attività dedicate a chi abita in città. Molti sono i temi affrontati in questa 11 edizione per uno stile di vita più lento, consapevole, sostenibile ?e verde, perché vivere in città non vuol dire vivere lontano dalla Natura. In programma anche un vero e proprio minifestival pensato per i piccoli e dedicato (anche) ai grandi perché anche loro hanno bisogno di incantesimi e di avventure. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Come antichi romani Roma World

Sempre aperte le porte di Roma World, dove si può tornare indietro nel tempo di due millenni. Il parco a tema dell'antica Roma permetterà ai bambini e anche agli adulti di immergersi nel contesto storico degli antichi romani, con l'arena dei gladiatori, quella dei rapaci e la fattoria. A Roma World i bambini sono protagonisti, in un ambiente sicuro e controllato, possono divertirsi con il parco avventura nel bosco, la nuova funivia zipline, passaggi sospesi e altalene, mettersi alla prova nel tiro con l’arco, o salire per un giro su pony e cammelli. Chi ama la natura apprezzerà i sentieri del bosco o il Tour Botanico, alla scoperta della biodiversità tra sughere, ginestre, mirti e pezzi di macchia mediterranea, che avvolgono il piccolo Tempio di Giunone, o camminare fino al piccolo Villaggio dei Barbari. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Famiglie in camper a Magicland

Il weekend del 14 e 15 maggio ci sarà la prima edizione di “Famiglie in Camper”, evento organizzato da Piccoli Amici in Camper, in collaborazione con Lazio in Camper. “Famiglie in Camper” sarà l’occasione per provare tutte le novità 2022 di MagicLand: Wild Rodeo, una nuova attrazione ad alto tasso di adrenalina, che lascia senza fiato anche i più coraggiosi, garantendo un divertimento “selvaggio” in pieno stile Far West, un Giant Frisbee, che, oltre a ruotare su sé stesso, esegue un giro completo a 360°. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il divertimento per tutti a Cinecittà World

L’offerta del parco include 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai grandi generi cinematografici, 6 spettacoli live al giorno ed un cartellone di oltre 100 eventi. Inoltre, per questa stagione, il parco si è impreziosito di alcuni capolavori del cinema con Il Giardino degli Dei, una passeggiata tra le sculture e i pezzi di set realizzate dalla storica famiglia De Angelis, scenografi da 3 generazioni e da oltre 80 anni a Cinecittà. Un viaggio nella storia tra statue realizzate per film come Il Gladiatore, 007 No time to die, Angeli e Demoni, Cleopatra. Altra novità dell’anno Saltopazzo: trampolino per lanciarsi in caduta libera da 7 metri di altezza. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Un pomeriggio con la Nuova Arca" al Mercato Laurentino

Sabato 14 maggio La nuova Arca si apre al territorio e festeggia l’arrivo del caldo e dei gelati Biolà al Box 36 del Mercato Laurentino. Sarà un pomeriggio dedicato ai bambini, con le letture animate a cura della Biblioteca Laurentina, giochi e laboratori a cura della Libera Scuola Steineriana Janua e una merenda bio, fino ad arrivare alle letture di poesie al femminile di Giorgia Palmucci a cura del Cav di Spinaceto all’aperitivo con la musica dal vivo dei PataPalo con musica latin, gipsy e flamencofusion con Simone Medori (voce e chiatarra), Andrea Alunno (chitarra), Antonio Merola (percussioni). [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La casa delle farfalle

"La casa delle Farfalle" è un giardino magico da scoprire in primavera con i più piccoli. Qui le farfalle sprigionano tutta la loro bellezza. All’interno, ognuno avrà la possibilità di passeggiare in mezzo ad una rigogliosa vegetazione ed osservare da vicino alcune tra le farfalle più appariscenti del mondo. Si potranno osservare le farfalle mentre si alimentano, volano o si riposano in un ambiente che riproduce il loro habitat naturale. Si potranno svolgere visite guidate, laboratori didattici e giochi. Previsto anche street food, aree picnic, truccabimbi, mercatino, live music. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La via delle api

La via delle api è la mostra da visitare al Museo Civico di Zoologia. La mostra è un percorso espositivo dedicato al mondo delle api e dei loro prodotti, dal miele alla pappa reale.Attraverso preparati provenienti dalle collezioni entomologiche del museo, materiali apistici, video accattivanti e modelli, vuole guidare il visitatore alla scoperta della “via delle api”: dal particolare ciclo vitale di questi insetti alla straordinaria organizzazione sociale e al loro fondamentale ruolo nell'impollinazione delle piante. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Attività e visite didattiche per bambini

Cicero in Rome prepara un nuovo weekend di attività e visite didattiche per bambini tra i 2 e gli 11 anni, tra arte, storia e archeologia. Diversi gli appuntamenti di sabato 14 e domenica 15 maggio. Tra questi: Caccia al Tesoro Didattica sul Colle Aventino e a Villa Torlonia, Baby Caccia al Tesoro nei Giardini di Castel Sant'Angelo, Visita e attività didattica La Casina delle Civette e tanto altro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Appuntamenti di Roma Culture per bambini

Sabato 14 maggio alle ore 10 al Teatro Villa Pamphilj arriva lo spettacolo per tutti, Io e Einstein di Teatro Laboratorio, con Jessica Leonello e Irene Lentini (pupazzo). Un viaggio onirico e divertente che attraverso il dialogo tra la protagonista Jessica, una ragazza in crisi, e il grande scienziato Albert Einstein, porterà a riflettere su un modo di vedere in cui i desideri contano più delle aspettative e in cui l’immaginazione arriva prima della realtà. In replica la sera alle ore 21 al Teatro Biblioteca Quarticciolo.

Sempre sabato 14 maggio alle ore 11 al Teatro Biblioteca Quarticciolo la compagnia String Theatre presenta The Insect Circus, spettacolo per bambini dai 2 anni in su, in cui coleotteri e cavallette, vespe e libellule mostrano al pubblico la loro destrezza, abilità e umorismo dando nuova vita alle tecniche tradizionali dei burattini vittoriani. In replica al Teatro Villa Pamphilj sabato 14 maggio ore 16 e al Teatro del Lido di Ostia domenica 15 maggio ore 11.

Ancora sabato 14 maggio alle ore 18 al Teatro Tor Bella Monaca in scena La pancia del mondo di Teatro delle Briciole / Solares Fondazione delle Arti e con Davide Doro, uno spettacolo sonoro e visuale, per bambini dai 3 anni in su, ispirato alle antiche cosmogonie e alla straordinaria capacità di creazione della madre Terra. In replica al Teatro Biblioteca Quarticciolo domenica 15 maggio ore 16.

Infine domenica 15 maggio alle ore 11, per l’ultimo spettacolo del festival, al Teatro Villa Pamphilj la compagnia Il cappello Rosso presenta Fellini Zirkus ideato e interpretato da Michela Aiello. Uno spettacolo di marionette per adulti e bambini, liberamente ispirato al mondo visionario e poetico di Federico Fellini e in particolare a uno dei suoi primi film, La strada, seguendo l’onda delle musiche di Nino Rota e della malinconica aria di tromba suonata da Gelsomina