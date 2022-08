Cosa fare con i bambini sabato 6 e domenica 7 agosto

Il primo weekend di agosto è arrivato e, a Roma, ci sono ancora tanti bambini. Come intrattenerli con questo caldo se le ferie sono già finite o non sono ancora iniziate?

Dalla Capitale giungono buone notizie per tutte le mamme e i papà, perché nel fine settimana del 6 e 7 agosto, gli appuntamenti per i più piccoli non mancano. Quello alle porte sarà, infatti, un weekend all'insegna del divertimento, della cultura, dello sport. Pronti a combattere le temperature roventi con numerose attività a misura di famiglia?

Cosa fare con i bambini nel weekend

E' in arrivo la domenica dei musei gratis, in centro arriva circo e magia. Nei dintorni, invece, ci sono fiumi lenti e rigeneranti da scoprire. La città offre anche spettacoli multimediali, attività sportive, escursioni nella natura. Un ricco calendario di cose da fare con i bambini sabato 6 e domenica 7 agosto.

Pronti a segnare gli appuntamenti da non perdere? Ecco i consigli di RomaToday:

Al museo con i bambini

Domenica 7 agosto torna l'ingresso gratuito nei Musei e nei Monumenti di Roma. Un'occasione per vivere l'estate nella Capitale all'insegna della cultura e delle bellezze storiche che la città eterna vanta, anche con i più piccoli di casa. Saranno accessibili il Circo Massimo, l'area dei Fori Imperiali, il Musei Civico di Zoologia, la Centrale Montemartini e altri poli museali d'interesse per i bambini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Circo e magia nel cuore di Roma

L'estate romana presenta “Cerchi e Fori": uno spettacolo di artisti di strada, circensi, maghi è, infatti, arrivato in via dei Fori Imperiali e in via dei Cerchi anche nel weekend alle porte, per far vivere a tutti, bambini in prima linea, un’esperienza incredibile. Le due strade saranno totalmente pedonalizzate dalle 20,30 alle 23,30 per lasciare spazio alle performance. In particolare sabato 6 agosto ci saranno numeri di equilibrismo, trampoli, gag, un duo femminile dall'animo disco/punk e uno spettacolo di capoeira. Domenica 7 agosto, invece, appuntamento con spettacoli e musica dal vivo con Umberto Rosichetti, Alice Bella, Zaira Giannotti, Pejman Tadayon e altri artisti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Aqua World e il fiume Paradiso

Ad Aqua World, il parco acquatico di Cinecittà World, è arrivato Paradiso, il fiume lento: un lungo e rilassante corso d’acqua cristallina dove, si potrà fare il bagno e lasciarsi cullare a bordo di comodi gommoncini, trasportati dalla corrente e immersi nella natura. Il fiume Paradiso si aggiunge alla Cinepiscina, uno specchio d'acqua di 1700 metri quadrati con annessa spiaggia di sabbia, cannoni e giochi d'acqua, dove potersi rilassare sui lettini, tuffarsi in piscina e divertirsi con l’animazione live e con un maxi-schermo dove quotidianamente vengono proiettati film, spettacoli, programmi e partite di calcio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Viaggi nell'Antica Roma, lo spettacolo multimediale

Anche ad agosto si può vivere un meraviglioso "Viaggio nell’antica Roma", attraverso due appassionanti spettacoli multimediali che raccontano e fanno rivivere la storia del Foro di Augusto e del Foro di Cesare. Lo spettacolo - adatto anche per i bambini - è una rappresentazione emozionante e allo stesso tempo ricca di informazioni dal grande rigore storico e scientifico, accompagnata dalla voce di Piero Angela e dalla visione di magnifici filmati e proiezioni che ricostruiscono i due luoghi così come si presentavano nell’antica Roma. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sport ed escursioni al "Castello"

Al Castello di Santa Severa, il CONI Lazio ha allestito un ‘Villaggio dello Sport’ dove, ogni weekend, dalle 11 alle 19, ci si può cimentare in cinque aree sportive e in oltre 20 discipline: sport di squadra, acquatici, giochi della mente, ginnastiche per tutte le età.

Spazio anche alle escursioni e alle avventure nella natura e in acqua: domenica 7 agosto, appuntamento alle 20.30 con la visita guidata gratuita La notte delle Falene nella Riserva Naturale di Macchiatonda, per scoprire il segreto mondo delle falene. Nel weekend appuntamento anche con "Aquaexploring: il castello dal mare", pagaiando tra la storia e una natura ancora selvaggia. e con le "Challenge", attività gratuite di collaborazione e fiducia rivolte ai bambini con famiglie.

Sabato e domenica c'è anche l'Archeotrekking tra Macchiatonda e Pyrgi: una visita guidata alla scoperta del Castello di Santa Severa, della Riserva naturale di Macchiatonda e del Monumento naturale di Pyrgi. Una passeggiata nei luoghi magici e incantevoli che circondano il Castello di Santa Severa, tra natura e storia.

Sabato 6 agosto, alle 20.30, serata a ingresso gratuito in Riserva con I rapaci notturni alla scoperta di chi vive nella notte, delle loro abitudini e di come comunicano nell’oscurità. Un appuntamento per famiglie con bambini dai 7 anni in su. Sempre sabato 6 agosto, Crash! La torre dell'ecosistema per scoprire i delicati equilibri nascosti negli ecosistemi, giocando con una divertente torre fatta da tanti mattoncini colorati. Ogni colore è una specie e ciascun mattone poggia sugli altri, proprio come negli ambienti naturali in cui tutti sono collegati da una fitta rete di relazioni ecologiche. Se si tolgono o aggiungono pezzi la torre cambierà il suo equilibrio (dai 5 anni in su). Domenica 7 agosto appuntamento con Pianta la pianta in cui osservare i semi e imparare a riconoscere quali piante diventeranno una volta germogliati. Ciascuno potrà scegliere il suo seme preferito da piantare e riportare a casa in un simpatico contenitore (dai 4 anni in su).

Notti di stelle

Torniamo a Roma, dove ha riaperto da non molto il Planetario. Perché non approfittare dell'estate per visitarlo nel weekend con i bambini e regalarsi una notte di stelle? E' possibile prenotare una visita guidata dello spazio e del tempo, attraversando gli scenari mitici delle costellazioni, ammirando la Terra da lontano, sorvolando pianeti, nebulose e galassie, fino a rivivere tappe cruciali dell’esplorazione spaziale e dell’astronomia più recente. Sostenuti dalle più aggiornate tecnologie di visualizzazione, dalla Terra ai confini della galassia, vi immergerete in un immenso volo nello spaziotempo dove inseguire, lungo un’agile linea di vista, i nuovi traguardi della ricerca astrofisica e liberare l’istinto di scoperta, per ricomporre la vostra immagine del cosmo. Nel fine settimana gli ingressi al planetario sono alle 19, alle 21 e alle 22.