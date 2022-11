Cosa fare con i bambini sabato 5 e domenica 6 novembre

Primo weekend di novembre, l'autunno che arriva e abbassa le temperature, le piogge che si alternano al sole e tante nuove attività da vivere in famiglia. Con l'ingresso del nuovo mese, infatti, non mancano gli appuntamenti dedicati ai bambini.

Spettacoli teatrali, laboratori, visite guidate e tanto altro. Mamme e papà, pronti a prendere appunti per un fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere? Ecco cosa fare sabato 5 e domenica 6 novembre con i bambini a Roma: i consigli di RomaToday.

Musei gratis

La prima domenica del mese, il 6 novembre, per residenti e non residenti a Roma sarà l’occasione per visitare gratuitamente i Musei civici, le mostre in corso e alcune aree archeologiche: il Circo Massimo (dalle ore 9.30 alle 16.00 ultimo ingresso alle 15.00) e i Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana 9.00 – 16.30 ultimo ingresso un’ora prima). Accesso ai siti Super (visita integrata delle aree archeologiche dei Fori Imperiali, del Foro Romano e del Palatino) a partire dalle ore 9.30 e fino a un’ora prima della chiusura. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Laboratori alla Casina di Raffaello

Nel mese di novembre, ogni sabato e domenica, sono in programma diversi laboratori presso la Casina di Raffaello. I bimbi dai 24 ai 36 mesi, con l’affettuosa collaborazione dei genitori, potranno esprimersi dipingendo con i particolari colori a dita e sperimentando diversi materiali per sviluppare le capacità manuali. I bambini dai 3 ai 5 anni si divertiranno invece a creare libretti illustrati sul mondo degli alberi oppure a costruire un piccolo plastico della propria città ideale. Infine, i bambini dai 6 agli 11 anni potranno disegnare e dipingere il proprio autoritratto o divertirsi a realizzare un libro d’artista componendo con la carta un piccolo giardino portatile. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

90 anni del Museo Civico di Zoologia

iL Museo Civico di Zoologia, l’unica istituzione di Roma Capitale che conserva un importantissimo archivio della biodiversità con gli oltre 3 milioni di reperti zoologici delle sue collezioni naturalistiche, celebra quest’anno l’importante traguardo del 90esimo anniversario dalla sua fondazione, che risale al 1932. Per questa importante occasione il Museo ospita una serie di eventi dal 5 al 26 novembre: nel weekend alle porte, in particolare, in programma un convegno su storia e attività del Museo e visite guidate "Buon Compleanno, Museo!". [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Monello poppins, spettacolo per teatro ragazzi

L'Associazione Culturale Teatro Trastevere sabato 5 novembre presenta "Monello Poppins" di e con Corrado Ruffini. Clown Monello è l'assistente di un famoso mago che tarda ad arrivare allo spettacolo. Il motivo del ritardo è ignoto in quanto non è arrivato alcun tipo di messaggio. Clown Monello allora cerca di perdere tempo ordinando il palcoscenico e "intonando" più volte e con modalità diverse la melodia d'ingresso della star. Dopo numerose peripezie inizia a stancarsi della situazione e decide di aprire la valigia del mago. Riuscirà da solo a creare qualcosa e ad intrattenere il pubblico o avrà bisogno di un aiuto? [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il gigante egoista

Domenica 6 novembre presso la Maisonnette - Il Giardino dei Bimbi - Via del Fontanile Anagnino, 67 (zona Morena), va in scena lo spettacolo teatrale per bambini "Il gigante egoista" messo in scena dalla compagnia teatrale Bolle Spaziali con Tina Angrisani, Jano Di Gennaro e Francesca Piersante. È la storia di un gigante che non vuole far giocare i bambini nel suo giardino perché odia il prossimo e vorrebbe tenere tutte le cose belle per sè. Lo spettacolo unisce la narrazione alla rappresentazione scenica con la partecipazione e l’interazione dei bambini che si ritroveranno a far parte della storia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Gibbosa crescente", a Rocca di Cave la protagonista è la luna

Sabato 5 novembre il Planetario di Rocca di Cave il Geomuseo organizza una serata dedicata alla Luna e alla sua evoluzione. Dopo l'Osservazione del cielo, a occhio nudo e al telescopio, seguirà un bellissimo spettacolo di Planetario in cui verranno indagate le recenti teorie relative alla formazione della Luna. L'evento è rivolto ad adulti e bambini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Praticamente perfetta" la storia di Mary Poppins

Domenica 6 novembre, alle 11,15, presso il Teatro Tirso de Molina, va in scena lo spettacolo per bambini "Praticamente Perfetta". Chi di noi non ha mai fischiettato almeno una volta nella vita “Basta un poco di zucchero” o detto anche solo “Supercalifragilistichespiralidoso”? Mary Poppins, la tata che tutti abbiamo sognato di avere, vola nuovamente sul palcoscenico per allietare grandi e piccini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La Musicastrocca

La Musicastrocca, di e con Massimiliano Maiucchi e Alessandro D’Orazi, è il secondo appuntamento della rassegna teatrale dedicata a bambini e ragazzi intitolata "MÌNTAKA tra sogno e realtà". Un concerto per cantare, ballare e giocare tra le rime e le note. Perché nelle parole si nasconde la musica e nella musica si ritrovano le parole. “DO RE MI FA SOL LA SI DO RE MI FA LA MUSICASTROCCA CANTARE MI FA”. Libroni pop-up, canzoni da mimare, scenette comiche e pupazzi accompagnano le canzoni. I bambini saranno chiamati a partecipare, attraverso domande, drammatizzazioni coreografiche e cori. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Cenerentola al Teatro Ghione

Dopo il successo di maggio scorso, torna Jessica Ferro al Teatro Ghione di Via delle Fornaci, con la favola per eccellenza “Cenerentola, l’incanto di una notte”, scritto da Chiara Alivernini con la regia di Giuseppe Brancato, che sarà in scena il prossimo 6 novembre. Liberamente tratto dalla nota fiaba dei fratelli Grimm, la storia è nota a tutti: amore, magia, famiglia, una ragazza, un principe, un ballo. Questi sono gli ingredienti semplici ed essenziali di una splendida pozione dal nome “Cenerentola - l’incanto di una notte”. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Fantastico Mondo di Peter Pan

Ultimo weekend dello spettacolo "Il Fantastico Mondo di Peter Pan" al Teatro San Carlino. Peter Pan é il ragazzo selvaggio, è il tempo che si ferma in un’infanzia incantata, è la magia del mondo che si contrappone alla realtà. Qui tra fate, ombre, sirene, oggetti volanti e personaggi incantati, ogni bambino e ogni bambino che ancora vive in ogni adulto, può combattere per i propri sogni con le armi dell’immaginazione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Attività e visite didattiche per bambini

Nuovo weekend di attività e visite didattiche tra arte, storia e archeologia per famiglie con bambini da 2 a 11 anni, sabato 5 e domenica 6 novembre con Cicero in Rome. Caccia al tesoro didattica al Museo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano; Spettri, Spiritelli e Satanassi di Roma: visita guidata e attività didattica; Dei, miti e leggende di Roma Antica alla Centrale Montemartinie e molto altro ancora. [TUTTE LE INFORMAZIONI]