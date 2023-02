Cosa fare con i bambini sabato 4 e domenica 5 febbraio

Primo weekend di febbraio, cosa fare con i bambini a Roma? Il meteo sarà buono, quale migliore occasione per organizzare qualcosa di speciale con tutta la famiglia?

Domenica 5 febbraio si entra ufficialmente nel periodo di Carnevale e sono tanti gli eventi da non perdere in città e nei dintorni. E' la prima domenica del mese e, dunque, torna puntuale l'appuntamento con musei civici e statali gratis. Non mancano, inoltre, visite guidate, escursioni e spettacoli teatrali pensati ad hoc per i più piccoli di casa.

Vi state chiedendo cosa fare con i bambini a Roma sabato 4 e domenica 5 febbraio? Ecco i suggerimenti di RomaToday:

Musei gratis

Il 5 febbraio, prima domenica del mese, torna l'appuntamento con i musei gratis in città; sarà possibile per tutti visitare gratuitamente i Musei civici e alcune aree archeologiche della città come il Circo Massimo e i Fori Imperiali. Torna anche l’appuntamento mensile con la "Domenica al museo" nei musei statali del Lazio. Come ogni prima domenica del mese, è previsto l’accesso gratuito in tutti i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali del Ministero della cultura aperti al pubblico. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Puro cioccolato festival

Golosi di cioccolato fatevi sotto: dal 2 al 5 febbraio a piazza Re di Roma arriva "Puro cioccolato festival", una manifestazione golosa che riunisce maestri cioccolatieri d'Italia e del mondo, artisti del cioccolato e propone degustazioni di tutte le tipologie di cioccolato, dolci tipici al cioccolato, tutti i gusti e le tipologie di cioccolata calda. I bambini impazziranno dalla gioia, e anche gli adulti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Piccolo Principe

Il Piccolo Principe, il libro più amato e letto di tutti i tempi, diventa uno spettacolo e arriva nei teatri più importanti d'Italia nel 2023. La prima tappa sarà proprio a Roma, al Teatro Sistina, dal 1 al 12 febbraio. Non è uno spettacolo di prosa, non è un musical, non è un circo, non è un’istallazione. Ma è un po’ di tutto questo perché ogni verità svelata, ogni personaggio, ogni snodo della vicenda attinge allo strumento più adatto ad arrivare allo spettatore. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La mostra dei mattoncini Lego più grande d'Europa

Al Centro commerciale Leonardo di Fiumicino è arrivata la mostre dei Lego più grande d'Europa. Oltre 2.000 mq di spazio e 100 spettacolari modelli. Un percorso che entusiasmerà i bambini e farà tornare piccoli anche i più grandi. Si potrà ammirare il Titanic più grande del mondo, ma anche il Colosseo, la Lupa, piazza San Pietro. Per gli appassionati ci saranno diverse costruzioni a tema Star Wars, non manca Harry Potter e il villaggio dei Puffi. Spazio anche agli stadi più belli d'Europa, ai villaggi alieni, al corpo umano. Nella mostra di potranno ammirare personaggi famosi e supereroi a dimensione naturale e, ad accogliere i bambini a fine mostra sarà uno spazio gioco dove poter realizzare la propria opera d'arte in mattoncini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

I laboratori del weekend alla Casina di Raffaello

Alla Casina di Raffaello, l’arrivo del nuovo anno viene salutato con una nuova e ricca programmazione di laboratori per bambini. Ogni sabato e domenica, le bambine e i bambini potranno divertirsi e imparare con nuovi laboratori ludico-educativi ispirati alla Musica, agli Animali e al grande pittore francese Henri Matisse. Gli adulti con i propri bambini più piccoli, dai 24 ai 36 mesi, potranno giocare insieme modellando animali con l’argilla o colorando la musica. Le bambine e i bambini dai 3 ai 5 anni potranno invece divertirsi a creare un proprio “timbro” per realizzare un memory, oppure giocare con tagli e buchi sulla carta per evocare ambientazioni fantastiche e strambi personaggi. Infine, le bambine e i bambini dai 6 agli 11 anni potranno cimentarsi con la stampa dei caratteri mobili e con i colori e le forme artistiche del grande pittore francese Henri Matisse. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Carnevale di Ronciglione

Entrati ufficialmente nel Carnevale 2023, da non perdere sicuramente gli eventi in programma a Ronciglione. Quello di questo borgo in provincia di Viterbo, infatti, è uno dei carnevali più attesi del Lazio. Una festa centenaria amata dai suoi frequenti spettatori e capace di attirare pubblico da tutta la penisola, tanto da far ribattezzare Ronciglione come Città del Carnevale. Nel 2023 tradizione e folklore potranno essere ammirati durante tre grandi Corsi di Gala e tanti eventi per il Carnevale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Musicanti di Brema

I Musicanti di Brema è lo spettacolo teatrale per bambini dai 3 ai 10 anni in programma al Teatro Anfitrione domenica 5 febbraio. Quattro animali, un asino, un cane, un gatto e un galletto si trovano insieme in circostanze disperate. Ognuno è in cerca di una nuova fortuna quando la strada, casualmente, li unisce verso Brema con l’idea di suonare insieme nella banda del villaggio e trovare un nuovo posto nella società. Ed è così che, grazie alla collaborazione ed all’astuzia, troveranno una nuova casa dove poter vivere felici e ricominciare una nuova vita. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Attività e visite didattiche per bambini con Cicero in Rome

Tornano, anche nel primo weekend di febbraio, le attività e le visita didattiche tra arte, storia e archeologia dedicate alle famiglia con bambini dai 2 agli 11 anni. Nel fine settimana alle porte l'appuntamento è con cacce al tesoro alla scoperta dell'Antico Egitto e dell'Isola Tiberina e con attività da piccoli archeologi ed esploratori alla scoperta delle bellezze di Roma. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Grimm....collection!", spettacolo per bambini

Domenica 5 febbraio, presso il teatro Abarico via dei Sabelli, 116 (zona San Lorenzo) va in scena lo spettacolo teatrale per bambini "Grimm....collection!", che racchiude la lettura e l’interpretazione di 6 favole dei Fratelli Grimm: Biancaneve, Cenerentola, Rosaspina, il Flauto Magico, Hansel e Gretel e la Piccola Fiammiferaia. La particolarità di questo spettacolo è quella di unire la narrazione alla rappresentazione scenica e soprattutto ci sarà la partecipazione e l’interazione con i bambini del pubblico che si ritroveranno a far parte della storia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

A Carnevale ogni eroe supervale

Sabato 4 febbraio, presso l'Ar.Ma Teatro, va in scena lo spettacolo per bambini "A Carnevale ogni eroe supervale" messo in scena dalla compagnia teatrale Bolle Spaziali con Angelica Pula e Valentina Pecchiela. Si avvicina la festa più spassosa dell'anno, riusciranno le sorelle Graziani a trovare il costume adatto? Lo spettacolo è rappresentato mediante un allestimento scenico vivace, con colori e musiche coinvolgenti. Inoltre offrirà ai bambini spettatori la possibilità di interagire verbalmente durante alcune scene della rappresentazione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]