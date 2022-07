Cosa fare con i bambini sabato 30 e domenica 31 luglio

Ultimo weekend di luglio, per molti l'ultimo a Roma prima delle ferie. Sabato 30 e domenica 31 luglio, il caldo si combatte con eventi divertenti, spensierati, per tutta la famiglia.

Ci sono fiumi lenti e rigeneranti che aprono alle porte di Roma, spettacoli multimediali da godersi in città, si possono guardare le stelle, svolgere visite guidate all'aperto. Ecco i consigli di RomaToday per sabato 30 e domenica 31 luglio:

Aqua World e il fiume Paradiso

Nel caldo weekend romano alle porte, perché non provare la nuova area acquatica di Cinecittà World? Aqua World ha raddoppiato da luglio con Paradiso, il fiume lento: un lungo e rilassante corso d’acqua cristallina dove, si potrà fare il bagno e lasciarsi cullare a bordo di comodi gommoncini, trasportati dalla corrente e immersi nella natura. Il fiume Paradiso si aggiunge alla Cinepiscina, uno specchio d'acqua di 1700 metri quadrati con annessa spiaggia di sabbia, cannoni e giochi d'acqua, dove potersi rilassare sui lettini, tuffarsi in piscina e divertirsi con l’animazione live e con un maxi-schermo dove quotidianamente vengono proiettati film, spettacoli, programmi e partite di calcio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Viaggi nell'Antica Roma, lo spettacolo multimediale

Per chi volesse vivere uno straordinario viaggio nell'antica Roma, è tornato, anche nell'estate 2022, lo straordinario progetto "Viaggi nell’antica Roma" che, attraverso due appassionanti spettacoli multimediali, racconta e fa rivivere la storia del Foro di Augusto e del Foro di Cesare. Lo spettacolo - adatto anche per i bambini - è una rappresentazione emozionante e allo stesso tempo ricca di informazioni dal grande rigore storico e scientifico, accompagnata dalla voce di Piero Angela e dalla visione di magnifici filmati e proiezioni che ricostruiscono i due luoghi così come si presentavano nell’antica Roma. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Crazy al Chiostro del Bramante

Perché non scegliere di visitare una mostra, nel weekend, con i bambini? Al Chiostro del Bramante, c'è "Crazy - La follia nell'arte contemporanea", un grande progetto creativo ed espositivo a cura di Danilo Eccher. Ben 21 artisti di rilievo internazionale, più di 11 installazioni site-specific inedite. La pazzia, come l’arte, rifiuta gli schemi stabiliti, fugge da ogni rigido inquadramento, si ribella alle costrizioni, così anche Crazy. Nessun percorso ordinario e prevedibile a favore di un’esplosione creativa capace di espandersi, come le colate di pigmento di Ian Davenport sulle scale e di modificare la percezione spaziale, come l'ambiente di Gianni Colombo. Una mostra che appassionerà anche i più piccoli [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Visita al Planetario di Roma

Il grande spazio celeste del Planetario di Roma ha riaperto le porte ed è il luogo ideale da visitare nel weekend con i bambini, soprattutto con quelli appassionati di astronomia. "Ritorno alle stelle" segna il momento in cui la grande cupola digitale si dischiude ad ospitare luci e storie provenienti dall’universo intero: storie di indagini scientifiche e di scoperte spiazzanti, che ridefiniscono il nostro posto nel cosmo. E' possibile prenotare una visita guidata dello spazio e del tempo, attraversando gli scenari mitici delle costellazioni, ammirando la Terra da lontano, sorvolando pianeti, nebulose e galassie, fino a rivivere tappe cruciali dell’esplorazione spaziale e dell’astronomia più recente. Sostenuti dalle più aggiornate tecnologie di visualizzazione, dalla Terra ai confini della galassia, vi immergerete in un immenso volo nello spaziotempo dove inseguire, lungo un’agile linea di vista, i nuovi traguardi della ricerca astrofisica e liberare l’istinto di scoperta, per ricomporre la vostra immagine del cosmo. Nel fine settimana gli ingressi al planetario sono alle 19, alle 21 e alle 22.

Attività e visite didattiche per bambini

Cicero in Rome presenta una serie di attività culturali per i più piccoli di casa nell'ultimo weekend di luglio. Sabato 30 tardo pomeriggio in programma per bambini dai 4 agli 11 anni "Un'Avventura nella Storia di Roma. Caccia al Tesoro Didattica a Via dei Fori Imperiali. Visita Guidata e Attività". Domenica 31 luglio, sempre per la stessa fascia d'età, in programma "Dall'Altra Parte del Fiume. Alla Scoperta di Trastevere. Visita Guidata e Attività Didattica nel Rione" e "Iside e Minerva, la Roma Egizia. Visita Guidata e Attività Didattica". [TUTTE LE INFORMAZIONI]