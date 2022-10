Cosa fare con i bambini sabato 29 e domenica 30 ottobre

Un lungo weekend di fine autunno che si lega al Ponte di Ognissanti regalando a molte famiglie 4 giorni di totale relax. C'è chi ne approfitterà per partire, ma anche per coloro che resteranno in città, gli eventi interessanti non mancheranno affatto, anzi.

Il fine settimana del 29 e 30 ottobre si presenta ricco di attività a misura di bambini. Di Halloween? Certamente, ma non solo.

Spettacoli teatrali, laboratori golosi, visite guidate e tanto altro. Mamme e papà, pronti a prendere appunti per un fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere? Ecco cosa fare sabato 29 e domenica 30 ottobre con i bambini a Roma: i consigli di RomaToday.

Halloween per piccoli pasticceri

Domenica 30 ottobre, presso la Pasticceria D’Antoni, in zona Collatina, tutti i bambini dai 7 ai 12 anni potranno prendere parte ad un interessante laboratorio di pasticceria. Due ore da trascorrere in allegria per imparare a realizzare, sotto la vigile e professionale guida del personale di Pasticceria D’Antoni, cupcake e biscottini di frolla con decorazioni a tema Halloween nel favoloso Tha Lab, il modernissimo laboratorio a vista della pasticceria. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ultimo weekend nel campo di zucche

Ultimo fine settimana alla scoperta della Fattoria della zucca, il campo di zucche in stile americano a Roma Nord chiude infatti i battenti il 1 novembre. Questo weekend, visto il passaggio dall'ora legale all'ora solare, l'orario d'ingresso è stato leggermente modificato, per permettere ai visitatori di vivere al massimo l'esperienza del Pumpkin Patch fino all'ultimo minuto. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

T-Rex Lab, nel mondo dei dinosauri

Domenica 30 ottobre torna il T-Rex lab, una nuova avventura per i piccoli paleontologi sulle orme dei giganti della preistoria, allo Stadio di Domiziano. Coordinato da un paleontologo esperto, il laboratorio ha inizio con una presentazione generale sulla storia dei dinosauri e sulle ultime scoperte recenti. Dopo la spiegazione, i bambini si dedicheranno a una simulazione di scavo paleontologic, avranno il compito di scavare all’interno di una vasca piena di terra e scopriranno vari fossili di Velociraptor, T-Rex, Triceratopo, e di Ciro: il primo dinosauro italiano. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Halloween al Bioparco

Già da domenica 30 (e poi anche lunedì 31 ottobre) è previsto un ingresso speciale al Bioparco in occasione di Halloween: 10 euro per tutti i bambini fino a 10 anni mascherati. Il biglietto promo Halloween può essere acquistato esclusivamente presso le biglietterie del parco il giorno stesso della visita. Nel corso delle due giornate saranno inoltre previste particolari attività a tema (su prenotazione). [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"L'incantesimo di Smemorella", spettacolo per bambini

Sabato 29 ottobre, presso il teatro Ar.Ma via Ruggero di Lauria, 22 (zona Prati) va in scena lo spettacolo teatrale per bambini "L'incantesimo di Smemorella" messo in scena dalla compagnia teatrale Bolle Spaziali con Tina Angrisani, Angelica Pula e Alessia Sorvillo. Smemorella, apprendista strega, frequenta una scuola di magia in un remoto luogo lontano. Cornelia, l'insegnante di incantesimi, inizialmente non crede molto in lei ma dovrà, infine, ricredersi. Un curioso personaggio sarà fondamentale per la risoluzione della storia: chi sarà? [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Fantastico Mondo di Peter Pan

Il Teatro San Carlino porta sul palcoscenico lo spettacolo "Il Fantastico Mondo di Peter Pan". Peter Pan é il ragazzo selvaggio, è il tempo che si ferma in un’infanzia incantata, è la magia del mondo che si contrappone alla realtà. Qui tra fate, ombre, sirene, oggetti volanti e personaggi incantati, ogni bambino e ogni bambino che ancora vive in ogni adulto, può combattere per i propri sogni con le armi dell’immaginazione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Dolcetto o scherzetto?", caccia al tesoro al museo

Al Museo delle Carrozze d'epoca Halloween arriva prima. Il 30 ottobre è, infatti, in programma una caccia al tesoro per tutti i bambini. Tra Indovinelli e storie dell'orrore sarà inaugurato il fine settimana più spaventoso dell'anno. Carrozza dopo carrozza i bambini dovrenno cogliere tutti gli indizi e gli indovinelli per arrivare al forziere più dolce di sempre. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Attività e visite didattiche per bambini

Nuovo weekend di attività e visite didattiche tra arte, storia e archeologia per famiglie con bambini da 2 a 11 anni, da sabato 29 ottobre a lunedì 1 novembre con Cicero in Rome. Caccia al tesoro didattica a Villa Borghese, Viaggiatori e Mercanti dell'Antica Roma: visita alla scoperta di Testaccio, L'Arte Contemporanea, un gioco da ragazzi al MAXXI! Visita guidata didattica al Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo e molto altro ancora. [TUTTE LE INFORMAZIONI]