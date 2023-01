Cosa fare con i bambini sabato 28 e domenica 29 gennaio

Un nuovo weekend è in arrivo, il meteo sarà buono e, dunque, quale migliore occasione per organizzare qualcosa di speciale con tutta la famiglia? A Roma sono in programma diversi appuntamenti pensati per i bambini. Attività all'aperto e al coperto, all'insegna della cultura e del divertimento.

Dalle mostre alle visite guidate, dai musei alle esplorazioni nel passato, c'è davvero un gran da fare sabato 28 e domenica 29 gennaio a Roma e dintorni. Ecco quali sono gli eventi selezionati da RomaToday:

La mostra dei mattoncini Lego più grande d'Europa

Al Centro commerciale Leonardo di Fiumicino è arrivata la mostre dei Lego più grande d'Europa. Oltre 2.000 mq di spazio e 100 spettacolari modelli. Un percorso che entusiasmerà i bambini e farà tornare piccoli anche i più grandi. Si potrà ammirare il Titanic più grande del mondo, ma anche il Colosseo, la Lupa, piazza San Pietro. Per gli appassionati ci saranno diverse costruzioni a tema Star Wars, non manca Harry Potter e il villaggio dei Puffi. Spazio anche agli stadi più belli d'Europa, ai villaggi alieni, al corpo umano. Nella mostra di potranno ammirare personaggi famosi e supereroi a dimensione naturale e, ad accogliere i bambini a fine mostra sarà uno spazio gioco dove poter realizzare la propria opera d'arte in mattoncini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Circo Millennium a Roma

Fino a domenica 29 gennaio, a Roma c'è il Circo Millennium, un circo nuovo, moderno ma che tiene sempre un occhio sulle antiche tradizioni circensi. Le futuristiche tensostrutture del Millennium saranno presenti nell’area delle Capannelle, in Via Appia Nuova 1245. Il Circo Millennium promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso ed incollati alle poltrone per più di due ore di spettacolo. Uno spettacolo che non vede l’utilizzo di animali, ma solo l’abilità e la forza fisica di importanti artisti, tra questi spicca Derek Coda Prin spericolato equilibrista alle scale libere, attrazione già premiata al Festival del Circo di Latina. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

I laboratori del weekend alla Casina di Raffaello

Alla Casina di Raffaello, l’arrivo del nuovo anno viene salutato con una nuova e ricca programmazione di laboratori per bambini. Ogni sabato e domenica, le bambine e i bambini potranno divertirsi e imparare con nuovi laboratori ludico-educativi ispirati alla Musica, agli Animali e al grande pittore francese Henri Matisse. Gli adulti con i propri bambini più piccoli, dai 24 ai 36 mesi, potranno giocare insieme modellando animali con l’argilla o colorando la musica. Le bambine e i bambini dai 3 ai 5 anni potranno invece divertirsi a creare un proprio “timbro” per realizzare un memory, oppure giocare con tagli e buchi sulla carta per evocare ambientazioni fantastiche e strambi personaggi. Infine, le bambine e i bambini dai 6 agli 11 anni potranno cimentarsi con la stampa dei caratteri mobili e con i colori e le forme artistiche del grande pittore francese Henri Matisse. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Carnevale di Ronciglione

Dal 29 gennaio al via il Carnevale di Ronciglione, uno dei carnevali più attesi del Lazio. Il borgo in provincia di Viterbo si prepara ad accogliere i suoi visitatori con una festa centenaria amata dai suoi frequenti spettatori e capace di attirare pubblico da tutta la penisola, tanto da far ribattezzare Ronciglione come Città del Carnevale. Nel 2023 tradizione e folklore potranno essere ammirati durante tre grandi Corsi di Gala e tanti eventi per il Carnevale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Artù e la spada magica

Sabato 28 gennaio, presso l'Ar.Ma Teatro, va in scena lo spettacolo per bambini "Artù e la spada magica" messo in scena dalla compagnia teatrale Bolle Spaziali con Angelica Pula e Jano Di Gennaro.Una spada conficcata nella roccia, due maghi bizzarri e un regno da salvare segnano il destino del giovane Semola. Inchinatevi tutti di fronte al piccolo Artù, il sovrano d'Inghilterra. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Le Mirabolanti avventure di Alice

L'Associazione Culturale Teatro Trastevere, nella Stagione Teatro Trastevere dei Piccoli 2022-23, presenta Sabato 28 gennaio, alle 16,30, "Le mirabolanti Avventure di Alice. Un libero adattamento di Stefano Romani da "Alice nel paese delle meraviglie”di Lewis Carroll. Età consigliata dai 4 agli 11 anni. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Le stelle di sotto. Uno Gnomo chiamato Cucuzzolo

Per la rassegna Infanzie e adolescenze in gioco, a Centrale Preneste Teatro, domenica 29 gennaio va in scena lo spettacolo "Le stelle di sotto. Uno Gnomo chiamato Cucuzzolo" della Compagnia Ruotalibera Teatro. Cucuzzolo è uno gnomo che non vuole fare la vita dei suoi fratelli che lavorano in miniera come da sempre fanno gnomi e nani. Raccogliere pietre preziose, pulirle, contarle, catalogarle, tornare a casa, mangiare, bere e dormire per ricominciare il giorno dopo. La vita è tutta così. Vissuta sotto terra. A testa in giù. Spettacolo adatto dai 3 ai 10 anni. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Attività e visite didattiche per bambini con Cicero in Rome

Un nuovo weekend con le attività e le visita didattiche di Cicero in Rome, tra arte, storia e archeologia. Una serie di appuntamenti per famiglie con bambini dai 2 agli 11 anni (divise in categorie 4-11 e 2-4) sia sabato 28 che domenica 29 gennaio. Un'Avventura nella Storia di Roma, cacce al tesoro sul Colle Aventino e al Museo Nazionale Romano, caccia al tesoro anche al Ghetto Ebraico e tanto altro ancora. [TUTTE LE INFORMAZIONI]