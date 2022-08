Cosa fare con i bambini sabato 27 e domenica 28 agosto

Ultimo weekend di agosto, ormai quasi tutti hanno fatto ritorno in città. A breve i più piccoli torneranno tra i banchi di scuola, ma c'è ancora un po' di tempo per respirare l'entusiasmo dell'estate, magari vivendo insieme ai bambini, i migliori eventi in programma in città e nei dintorni.

Sabato 27 e domenica 28 agosto non mancano, infatti, gli appuntamenti all'insegna del divertimento, della cultura, della magia per coinvolgere grandi e piccini.

Cosa fare con i bambini nel weekend

Se, ricaricati dalle vacanze, desiderate vivere un fine settimana incredibile, ecco cosa potreste organizzare con i bambini a Roma e dintorni. Pronti a segnare gli appuntamenti da non perdere? Ecco i consigli di RomaToday:

Aqua World e il fiume Paradiso

Se la voglia di tuffarsi in acqua, tra nuotate, giochi e divertimento è ancora tanta, una buona idea è Aqua World, il parco acquatico di Cinecittà World, dove è arrivato Paradiso, il fiume lento: un lungo e rilassante corso d’acqua cristallina dove, si potrà fare il bagno e lasciarsi cullare a bordo di comodi gommoncini, trasportati dalla corrente e immersi nella natura. Il fiume Paradiso si aggiunge alla Cinepiscina, uno specchio d'acqua di 1700 metri quadrati con annessa spiaggia di sabbia, cannoni e giochi d'acqua, dove potersi rilassare sui lettini, tuffarsi in piscina e divertirsi con l’animazione live e con un maxi-schermo dove quotidianamente vengono proiettati film, spettacoli, programmi e partite di calcio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Bioparco aperto con tante attività

Il Bioparco continua a proporre le sue attività interessanti ed educative anche sul finire dell'estate. Sabato 27 e domenica 28 agosto, in programma "i pasti degli animali"; un’occasione unica per permettere al visitatore di approfondire le proprie conoscenze sugli esemplari ospiti del parco e per ricevere stimoli su tutto ciò che è legato all’ambiente naturale e alla sua conservazione. Ci saranno incontri ravvicinati con i macachi, i lemuri catta, gli elefanti, gli orsi, li scimpanzè, le otarie e i pinguini. Domenica 28 in programma anche "Animali&Pregiudizi", uno speciale A tu x tu con alcuni animali come blatte soffianti, furetti, rospi, insetti stecco e molti altri di cui spesso si ha paura o che suscitano ribrezzo, ma importantissimi per l’equilibrio dell’ambiente naturale.

La mostra a Bosco di Bomarzo

Se la voglia è quella di lasciare Roma per organizzare un'escursione fuori porta, "Capsula del Tempo" è sicuramente l'evento da segnare. Per la prima volta, infatti, l’arte contemporanea ha incontrato l'arte in ogni sua forma nella dimensione mistica e onirica del Sacro Bosco di Bomarzo, con le sculture di Tommaso Cascella e Sandro Scarmiglia. Un nuovo mistero, tutto da scoprire con i più piccoli di casa. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Viaggi nell'Antica Roma, lo spettacolo multimediale

C'è uno spettacolo suggestivo che vale la pena vivere con i bambini a fine agosto. E' lo spettacolo multimediale "Viaggi nell’antica Roma", attraverso due appassionanti spettacoli multimediali che raccontano e fanno rivivere la storia del Foro di Augusto e del Foro di Cesare. Lo spettacolo è una rappresentazione emozionante e allo stesso tempo ricca di informazioni dal grande rigore storico e scientifico, accompagnata dalla voce di Piero Angela e dalla visione di magnifici filmati e proiezioni che ricostruiscono i due luoghi così come si presentavano nell’antica Roma. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Una gita alle cascate

A Roma fa ancora caldo, ci vorrebbe proprio un'escursione rigenerante. Perché non organizzarla in una delle cascate del Lazio più belle da scoprire anche con i bambini? Da Subiaco a Bracciano, la nostra regione è ricca di riserve naturali, di passeggiate nei boschi che conducono a cascate mozzafiato. Qui si respira aria pulita, si sta al fresco per qualche ora, si possono immergere i piedi nell'acqua ghiacciata, mangiare un panino in buona compagnia, dimenticandosi, almeno per un po', dell'afa romana. [TUTTE LE INFORMAZIONI]