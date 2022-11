Cosa fare con i bambini sabato 26 e domenica 27 novembre

Ultimo weekend di novembre a Roma, il Natale che si avvicina e tanti villaggi natalizi, mercatini che aprono le porte nella Capitale e nei dintorni. In città si respira un'aria magica, tutta da vivere con i più piccoli di casa.

Se iniziate a progettare il fine settimana, vi diciamo che sabato 26 e domenica 27 novembre il calendario è davvero ricchissimo di appuntamenti all'insegna della magia, del divertimento, della cultura e del fascino della storia.

Cosa fare sabato 26 e domenica 27 novembre a Roma? Mamme e papà, penna e taccuino alla mano, prendete bene appunti. Ecco i consigli di RomaToday:

La magia del Natale a Cinecittà World

Cinecittà World si veste di magia e spalanca le porte al periodo più bello dell’anno: il Natale. Il Parco divertimenti del Cinema e della Tv della Capitale si è ufficialmente trasformato in un Villaggio di Natale ricco di suggestioni, luci e colori. Christmas Show, 14 attrazioni e spettacoli a tema natalizio, il musical “Natale a Cinecittà World” e, ancora i mercatini di Natale, la casa di Babbo Natale e tante attrazioni per grandi e piccini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Fantastico mondo di Babbo Natale

Babbo Natale è già pronto per salire sulla slitta. Al Castello di Lunghezza apre il Fantastico Mondo del Fantastico con tante sorprese e novità. C'è sempre più bisogno di bontà in questo mondo, per questo Babbo Natale ha deciso di dispensare sorrisi e gioia con un pò di anticipo per allietare il volto dei bambini. Un parco incantato popolato di fate, elfi giocattolai e pasticceri ma anche personaggi delle fiabe accoglierà grandi e piccini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Luminarie di Ariccia e spettacoli per bambini

Sono tornate ad accendersi le Luminarie artistiche di Ariccia. Un paesaggio incantato nel bosco del Parco Chigi, che si illumina con mascotte della Walt Disney e protagonisti del Natale. In particolare, sabato 26 novembre, oltre al suggestivo percorso pomeridiano e serale, in programma lo spettacolo "Nel mondo delle bolle di sapone". Domenica 27 novembre in programma "La fantastica storia di Pinocchio e la storia di Cappuccetto Rosso con lo spettacolo dei burattini". Nel tragitto nel bosco si troveranno sempre le fantastiche mascotte che intratterranno grandi e piccini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Bubbles Revolution

Dal 25 al 27 novembre, Bubbles Revolution, lo spettacolo delle bolle di sapone, arriva al Teatro Olimpico. Aria, acqua e sapone presentati con destrezza e maestria da Marco Zoppi & Rolanda Sabaliauskaite, considerati tra i più grandi Bubble Artist del panorama mondiale; ad oggi hanno esportato il loro show in quasi 60 paesi nel mondo in 4 continenti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

ACQUISTA I BIGLIETTI A PREZZO SCONTATO SU SHOP TODAY

Festival dei giochi di strada

Dal tamburello al tiro alla fune, dalla ruzzola alla corsa dei sacchi. Domenica 27 novembre, arriva il "Festival dei giochi di strada" a Villa Ada". Un'iniziativa per vivere gratuitamente una giornata all’aria aperta all’insegna dello sport, della cultura e della nostra storia in una delle ville più belle della Capitale. Roma si riappropria, così, delle tradizioni popolari, con un evento che ritorna dopo qualche anno di assenza e che rappresenta un momento importante di ludica aggregazione, di recupero di tradizioni culturali e sportive che nel tempo andavano perdendosi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Incanto di luci" all'Orto Botanico

“Incanto di Luci” è la mostra d’arte sensoriale che è arrivata all’Orto Botanico di Roma e ci sarà fino a domenica 8 gennaio 2023. Un mondo incantato, incorniciato dalla Città Eterna, in contemporanea con altre 18 località estere, come Parigi, Barcellona, Berlino, Francoforte, Dresda e Windsor. Un evento che anticipa le festività natalizie e che lascerà a bocca aperta anche i più piccoli. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Museo delle Illusioni

Un fantastico mondo delle illusioni che sta per aprire le sue porte in via Merulana, 17. Un museo diverso dal solito, che vuole ingannare i sensi, divertire e dare allo stesso tempo l'opportunità di imparare qualcosa di nuovo sulla mente. Un luogo dove nulla è come sembra. E' il Museo delle Illusioni di Roma è un posto consigliato a persone di ogni età per tuffarsi nel mondo dell’inaspettato. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Attività e visite didattiche per bambini con Cicero in Rome

Nuovo fine settimana di attività e visite didattiche tra arte, storia e archeologia per famiglie con bambini da 2 a 11 anni con l'associazione Cicero in Rome. Sabato 26 e domenica 27 novembre tanti appuntamenti al centro di Roma: da "Dei, Miti e Leggende di Roma Antica alla Centrale Montemartini" alla visita e attività didattica "Alla Scoperta di Castel Sant'Angelo. Dalla "Baby Caccia al Tesoro nella Valle del Colosseo" a "Piccoli Archeologi nei Sotterranei della Metro C San Giovanni". [TUTTE LE INFORMAZIONI]