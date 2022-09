Cosa fare con i bambini sabato 24 e domenica 25 settembre

Arriva un altro weekend, un sabato e una domenica da vivere in famiglia all'insegna del divertimento, della cultura, del gioco. Nel primo fine settimana d'autunno non mancano le idee per trascorrere mattinate e pomeriggi piacevoli con i più piccoli.

Sabato 24 e domenica 25 settembre, infatti, ci si può immergere nel mondo della scienza e della ricerca, scoprire come si svolge la vendemmia con laboratori e attività ad hoc, scoprire la Roma Antica con spettacoli multimediali, conoscere meglio il mondo delle api e i mestieri antichi, come quello dell'impagliatura.

Mamme e papà, se vi state chiedendo cosa fare questo weekend con i bambini a Roma, ecco la guida che fa per voi:

Ultimi giorni di Viaggi nell’antica Roma

Bambini appassionati dell'Antica Roma? Vale la pena approfittare del penultimo weekend di Viaggi nell'antica Roma, lo straordinario progetto che, attraverso due appassionanti spettacoli multimediali, racconta e fa rivivere la storia del Foro di Augusto e del Foro di Cesare. Fino al 2 ottobre, infatti, gli spettatori potranno ancora godere di questa rappresentazione emozionante e allo stesso tempo ricca di informazioni dal grande rigore storico e scientifico, accompagnati dal suggestivo racconto di Piero Angela e dalla visione di magnifici filmati e proiezioni che ricostruiscono i due luoghi così come si presentavano nell’antica Roma. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La vendemmia con i bambini

E' tempo di vendemmia all’Orto Botanico di Roma. Per il secondo anno, dal 23 al 25 settembre andrà in scena il primo evento interamente dedicato alla natura, alla vigna e all’uva: Vendemmiata Romana. L'evento sarà animato da un ricco e variegato calendario di attività. Tra queste non mancheranno i laboratori e le attività per i bambini, per conoscere meglio l'affascinante mondo dell'uva. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La scienza in gioco

Al via la Settimana della Scienza di Frascati Scienza, con i suoi 450 eventi, inseriti nel progetto LEAF 2022. Si inizia proprio con un focus dedicato ai più piccoli: La Scienza in Gioco. Domenica 25 settembre, al Giardino del Diamante di Roma, in programma la divulgazione scientifica per i più piccoli, con il ritorno dei Super Researchers, ispirati alla coppia di fratelli idraulici più celebre del mondo, ambasciatori di un messaggio per tutti: come i protagonisti di molti videogames, l’obiettivo dei ricercatori è quello di migliorare il benessere dell’umanità e “salvare il Mondo”. E proprio come i paladini dei videogiochi affrontano difficoltà, fanno tante scoperte e superano moltissime sfide. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Attività e visite didattiche per bambini

Attività e visite didattiche nel cuore di Roma sono in programma, sabato 24 e domenica 25 settembre, con Cicero in Rome. Appuntamenti per famiglie con bambini dai 2 agli 11 anni, con escursioni, cacce al tesoro, visite didattiche al museo. Nel weekend alle porte, in programma: Caccia al tesoro didattica a Villa Torlonia. Caccia al Tesoro didattica al Quartiere "delle Fate" Coppedè. Hic Sunt Pirates! Caccia al tesoro didattica sull'Isola Tiberina. Visita guidata e attività didattica a Castel Sant'Angelo e tanto altro ancora. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

I Sette Re di Roma: visita guidata teatralizzata per bambini

I sette re di Roma, come i Sette Colli, I Sette Nani, i Sette Peccati capitali, se ne dimentica sempre uno… Rimasti sempre all’ombra degli illustri personaggi della Repubblica e delle magnifiche figure degli imperatori romani, i sette re di Roma sono ancora coperti di misteri e leggende. Eppure è a loro che si devono le basi di quella che sarà la capitale del mondo intero. Due fratelli allattati da una lupa, un vecchio re che si innamora di una ninfa nel bosco delle Camene, la prima fogna di Roma, la Cloaca Maxima e le continue lotte con gli etruschi. Come sarebbe incontrarli di persona? Lo svelerà una divertente visita guidata teatralizzata per bambini, in programma sabato 24 settembre. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Alla scoperta del mondo delle api e dell'impagliatura al Bosco di Paliano

Sabato 24 e domenica 25 settembre, weekend speciale di attività per grandi e piccini al Bosco di Paliano. Nella giornata di sabato oltre alle passeggiate a cavallo, al tiro con l'arco, all'affitto bici, si potrà trascorrere una giornata alla scoperta dell'affascinante mondo delle api: laboratori, cultura, degustazione guidata ai mieli italiani. Domenica 25 settembre, spettacolo gratuito di giocoleria, avvicinamento alla falconeria e laboratorio "Archi e antichi mestieri: l'impagliatura", per imparare a lavorare la paglia con un grande Maestro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il primo Pumpkin Patch a Roma

Ha aperto lo scorso sabato, alle porte di Roma, il primo Pumpkin Patch. Un tipico campo di zucche in stile americano in cui trascorrere una piacevole giornata con i bambini o con gli amici a scegliere la propria zucca di Halloween da personalizzare e da portare a casa. A presentare il progetto è la Fattoria della Zucca, in zona Sacrofano. Tutto inizia con la scelta della zucca giusta, un momento magico. Dopo averla trovata, si sceglie il laboratorio da seguire: quello di intaglio o di decorazione, quest’ultimo più adatto ai bambini piccoli. Si potrà così realizzare una personalissima Jack O’Lantern, ovvero la tipica zucca di Halloween. [TUTTE LE INFORMAZIONI]