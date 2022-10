Cosa fare con i bambini sabato 22 e domenica 23 ottobre

Un nuovo weekend d'autunno è in arrivo nella Capitale. Le ottobrate romane, la voglia di rilassarsi anche con i bambini dopo una lunga settimana di lavoro vanno d'accordo con il ricco cartellone di appuntamenti in programma sabato 22 e domenica 23.

Nel fine settimana alle porte, si spazia dalle mostre agli spettacoli teatrali, dai laboratori golosi alle visite guidate ad hoc per i più piccoli. E, ancora, primi eventi di Halloween, appuntamenti per aiutare i bambini ad affrontare le loro più comuni paure. E molto altro.

Mamme e papà, pronti a prendere appunti per un fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere? Ecco cosa fare sabato 22 e domenica 23 ottobre con i bambini a Roma: i consigli di RomaToday.

Festa del cioccolato e laboratori golosi

Per il quarto anno consecutivo, torna la festa del cioccolato artigianale a Villa Borghese, in Viale delle Magnolie a due passi dal Pincio. Con il Patrocinio dell’Assessorato alle Attività Produttive e alle pari opportunità di Roma Capitale ancora una volta Villa Borghese godrà di una tre giorni dedicata all’artigianalità ed ai prodotti buoni di cioccolato, con didattica e intrattenimento per grandi e piccini. In programma anche laboratori didattici per bambini sulla lavorazione del cioccolato, organizzati a Immago e prenotabili direttamente dal sito internet della manifestazione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Alla scoperta di un passaggio segreto con Dracula

Una porta segreta tra i cunicoli dei sotterranei del Castello di Lunghezza. E’ la scoperta sorprendente fatta, dopo secoli, da Riccardo Bernardini, fondatore del parco Fantastico Mondo del Fantastico, luogo dell’immaginario per eccellenza da anni presente presso l’antico maniero, che sarà aperta al pubblico in occasione dell’apertura dell’evento “Aspettando Halloween” che si svolgerà il 23 ottobre. A guidare bambini e famiglie sarà eccezionalmente il Conte Dracula, il celebre personaggio nato dalla fervida fantasia di Bram Stoker nel 1897 ed ispirato alla figura storica di Vlad III di Valacchia, che nel tempo è stato oggetto di numerosi film, cartoon, fumetti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Smaschera la tua paura" a Zoomarine

Non il solito evento di Halloween è in arrivo a Zoomarine. Domenica 23 ottobre (e la successiva), nel parco divertimenti di Torvaianica si parlerà di paure dei bambini, perché ogni età ha le sue paure. Preoccupazioni e timori sono in fondo una tappa fondamentale nel processo di crescita. Per i bambini, per esempio, tra le più comuni ci sono quelle del buio, dei rumori assordanti, degli animali e degli insetti, del dottore e della puntura. Come fare per affrontarle Tra fantasmi, zucche illuminate, scheletri, il parco Zoomarine lancia una campagna educativa “Smaschera la tua paura”, con la partecipazione dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma e dell’Ordine degli Psicologi del Lazio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Van Gogh, la grande mostra a Roma

Per i bambini un po' più grandi e per tutti quelli che sono incuriositi dall'arte, dall’8 ottobre Palazzo Bonaparte ospiterà una grande mostra dedicata a Van Gogh. Attraverso le sue opere più celebri - tra le quali il suo famosissimo Autoritratto - sarà raccontata la storia dell’artista più conosciuto al mondo. La mostra è prodotta da Arthemisia ed è realizzata in collaborazione con il Kröller Müller Museum di Otterlo, che custodisce uno dei più grandi patrimoni delle opere di Van Gogh. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Spettacolo teatrale per bambini "Grimm....collection!"

Domenica 23 ottobre, alle 16, presso la Maisonnette - Il Giardino dei Bimbi - Via del Fontanile Anagnino, 67 (zona Morena), va in scena lo spettacolo teatrale per bambini "Grimm....collection!" messo in scena dalla compagnia teatrale Bolle Spaziali con Tina Angrisani, Eleonora D'Angeloantonia e Francesca Piersante. E’ uno spettacolo che racchiude la lettura e l’interpretazione di 6 favole dei Fratelli Grimm: Biancaneve, Cenerentola, Rosaspina, il Flauto Magico, Hansel e Gretel e la Piccola Fiammiferaia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Spettacolo teatrale per bambini "Il gigante egoista"

Domenica 23 ottobre, alle 11, presso il teatro Ar.Ma via Ruggero di Lauria, 22 (zona Prati) va in scena lo spettacolo teatrale per bambini "Il gigante egoista" messo in scena dalla compagnia teatrale Bolle Spaziali con Tina Angrisani, Jano Di Gennaro e Francesca Piersante. È la storia di un gigante che non vuole far giocare i bambini nel suo giardino perché odia il prossimo e vorrebbe tenere tutte le cose belle per sè. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Fantastico Mondo di Peter Pan

Il Teatro San Carlino porta sul palcoscenico lo spettacolo "Il Fantastico Mondo di Peter Pan". Peter Pan é il ragazzo selvaggio, è il tempo che si ferma in un’infanzia incantata, è la magia del mondo che si contrappone alla realtà. Qui tra fate, ombre, sirene, oggetti volanti e personaggi incantati, ogni bambino e ogni bambino che ancora vive in ogni adulto, può combattere per i propri sogni con le armi dell’immaginazione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Attività e visite didattiche per bambini

Nuovo weekend di attività e visite didattiche tra arte, storia e archeologia per famiglie con bambini da 2 a 11 anni, sabato 22 e domenica 23 ottobre con Cicero in Rome. Baby Caccia al Tesoro nella Valle del Colosseo, Caccia al tesoro didattica a Villa Torlonia, Alla Scoperta della Via Appia Antica, visita guidata e attività didattica nel Parco Archeologico; Alla Scoperta delle Terme di Caracalla, visita guidata e attività didattica e molto altro ancora. [TUTTE LE INFORMAZIONI]