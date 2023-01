Cosa fare con i bambini sabato 21 e domenica 22 gennaio

Un'altra settimana volge al termine e dà inizio ad un nuovo weekend da vivere anche con i bambini. Il meteo annuncia temperature rigide e qualche pioggia, ma Roma corre ai ripari offrendo tante attività da fare al coperto con i più piccoli di casa.

Dalle mostre interessanti agli spettacoli al teatro e al circo; dai laboratori alle cacce al tesoro. Cosa fare sabato 21 e domenica 22 gennaio con i bambini a Roma? Ecco gli eventi selezionati da RomaToday:

"Dinosauri vivi", spettacolo teatrale per bambini

La più grande avventura del pianeta sta per arrivare al Teatro Italia. Il 21 gennaio, alle 15, protagonisti assoluti saranno i giganti della preistoria. Dinosauri visivamente reali direttamente sul palcoscenico: i bambini potranno osservarli ed interagire con loro. Un team di tecnici professionisti coordinerà l’azione dei singoli dinosauri in scena, attraverso l’uso di nuove tecnologie avanzate, create appositamente per dar vita a dinosauri di grandezza naturale come T-Rex, Velociraptor, Triceratopo e cuccioli di tirannosauro i quali stupiranno tutto il pubblico presente, proponendo un’esperienza davvero unica. I bambini potranno conoscere il T-Rex, mamma Dina con i suoi cuccioli Citrullo e Citrullina, il cattivissimo Velociraptor e il giocherellone Triceratopo e tante risate. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mostri marini, alla scoperta delle creature preistoriche degli abissi

Domenica 22 Gennaio, allo Stadio di Domiziano continuano le avventure nella preistoria per i bambini con il laboratorio sui Mostri marini. Gestito da un paleontologo esperto, il laboratorio ha inizio con una presentazione generale sulla storia dei mostri marini e delle creature preistoriche degli abissi. Il racconto è corredato dall’esposizione di reperti fossili. I bambini saranno poi coinvolti nello scavo del Simulatore di Sito Paleontologico. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La mostra dei mattoncini Lego più grande d'Europa

Al Centro commerciale Leonardo di Fiumicino è arrivata la mostre dei Lego più grande d'Europa. Oltre 2.000 mq di spazio e 100 spettacolari modelli. Un percorso che entusiasmerà i bambini e farà tornare piccoli anche i più grandi. Si potrà ammirare il Titanic più grande del mondo, ma anche il Colosseo, la Lupa, piazza San Pietro. Per gli appassionati ci saranno diverse costruzioni a tema Star Wars, non manca Harry Potter e il villaggio dei Puffi. Spazio anche agli stadi più belli d'Europa, ai villaggi alieni, al corpo umano. Nella mostra di potranno ammirare personaggi famosi e supereroi a dimensione naturale e, ad accogliere i bambini a fine mostra sarà uno spazio gioco dove poter realizzare la propria opera d'arte in mattoncini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Circo Millennium a Roma

A Roma è arrivato per la prima volta in assoluto il Circo Millennium, un circo nuovo, moderno ma che tiene sempre un occhio sulle antiche tradizioni circensi. Fino al 29 gennaio, le futuristiche tensostrutture del Millennium saranno presenti nell’area delle Capannelle, in Via Appia Nuova 1245. Il Circo Millennium promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso ed incollati alle poltrone per più di due ore di spettacolo. Uno spettacolo che non vede l’utilizzo di animali, ma solo l’abilità e la forza fisica di importanti artisti, tra questi spicca Derek Coda Prin spericolato equilibrista alle scale libere, attrazione già premiata al Festival del Circo di Latina. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

I laboratori del weekend alla Casina di Raffaello

Alla Casina di Raffaello, l’arrivo del nuovo anno viene salutato con una nuova e ricca programmazione di laboratori per bambini. Ogni sabato e domenica, le bambine e i bambini potranno divertirsi e imparare con nuovi laboratori ludico-educativi ispirati alla Musica, agli Animali e al grande pittore francese Henri Matisse. Gli adulti con i propri bambini più piccoli, dai 24 ai 36 mesi, potranno giocare insieme modellando animali con l’argilla o colorando la musica. Le bambine e i bambini dai 3 ai 5 anni potranno invece divertirsi a creare un proprio “timbro” per realizzare un memory, oppure giocare con tagli e buchi sulla carta per evocare ambientazioni fantastiche e strambi personaggi. Infine, le bambine e i bambini dai 6 agli 11 anni potranno cimentarsi con la stampa dei caratteri mobili e con i colori e le forme artistiche del grande pittore francese Henri Matisse. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Come il brutto anatroccolo", spettacolo per bambini

Arriva da Taranto il prossimo spettacolo in programma per la rassegna Infanzie e adolescenze in gioco 2022-23 a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58): domenica 22 gennaio alle ore 16.30 la Compagnia Crest è in scena con "Come il brutto anatroccolo". Il testo e la regia sono di Sandra Novellino e Delia De Marco, sulla scena ci sono Delia De Marco, Cinzia Greco, Giuseppe Marzio e Andrea Santoro. Lo spettacolo è adatto dai 4 anni. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Attività e visite didattiche per bambini con Cicero in Rome

Un nuovo weekend con le attività e le visita didattiche di Cicero in Rome, tra arte, storia e archeologia. Una serie di appuntamenti per famiglie con bambini dai 2 agli 11 anni (divise in categorie 4-11 e 2-4) sia sabato 21 che domenica 22 gennaio. Caccia al tesoro didattica a Villa Torlonia, Avventura dell'umanità al Museo Preistorico Pigorini, visita guidata e attività didattica per piccoli archeologi nei Sotterranei di San Clemente, visita guidata e attività didattica nell'Area Archeologica e tanto altro ancora. [TUTTE LE INFORMAZIONI]