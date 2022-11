Cosa fare con i bambini sabato 19 e domenica 20 novembre

Un nuovo weekend di novembre è alle porte. L'inverno è vicino, le prime atmosfere natalizie invadono la Capitale, regalando un fine settimana di pura magia.

Ci sono nuovi musei che inaugurano in città e portano a scoprire cose impossibili nella realtà, non mancano i divertenti spettacoli teatrali e una serie di iniziative gratuite dedicate alla Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza che ricorre domenica.

Cosa fare sabato 19 e domenica 20 novembre a Roma? Mamme e papà, penna e taccuino alla mano, prendete bene appunti. Ecco i consigli di RomaToday:

La magia del Natale a Cinecittà World

Cinecittà World si veste di magia e spalanca le porte al periodo più bello dell’anno: il Natale. Da sabato 12 novembre il Parco divertimenti del Cinema e della Tv della Capitale si trasforma in un Villaggio di Natale ricco di suggestioni, luci e colori. Alle 11 si apre il sipario sul palco della Cinecittà Street addobbata mentre il Christmas Show accoglie i visitatori per una giornata di divertimento con 14 attrazioni e spettacoli a tema natalizio, tra cui il musical “Natale a Cinecittà World” in scena tutti i giorni al Teatro1. Non mancheranno i mercatini di Natale, la casa di Babbo Natale e tante attrazioni per grandi e piccini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Fantastico mondo di Babbo Natale

Babbo Natale è già pronto per salire sulla slitta. Al Castello di Lunghezza apre il Fantastico Mondo del Fantastico con tante sorprese e novità, a partire da sabato 12 novembre. C'è sempre più bisogno di bontà in questo mondo, per questo Babbo Natale ha deciso di dispensare sorrisi e gioia con un pò di anticipo per allietare il volto dei bambini. Un parco incantato popolato di fate, elfi giocattolai e pasticceri ma anche personaggi delle fiabe accoglierà grandi e piccini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Musei in Musica

Sabato 19 novembre torna a Roma l’appuntamento con la magica atmosfera di “Musei in Musica”. La sera di sabato i musei civici apriranno straordinariamente (dalle 20.00 alle 2.00 di domenica) al costo simbolico di un euro e questo consentirà di apprezzare le bellezze delle collezioni permanenti e le opere delle numerose mostre temporanee attualmente in corso anche con i bambini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Incanto di luci" all'Orto Botanico

“Incanto di Luci” è la mostra d’arte sensoriale che arriva all’Orto Botanico di Roma da sabato 19 novembre a domenica 8 gennaio 2023. Un mondo incantato, incorniciato dalla Città Eterna, in contemporanea con altre 18 località estere, come Parigi, Barcellona, Berlino, Francoforte, Dresda e Windsor. Un evento che anticipa le festività natalizie e che lascerà a bocca aperta anche i più piccoli. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Museo delle Illusioni

Un fantastico mondo delle illusioni che sta per aprire le sue porte in via Merulana, 17. Un museo diverso dal solito, che vuole ingannare i sensi, divertire e dare allo stesso tempo l'opportunità di imparare qualcosa di nuovo sulla mente. Un luogo dove nulla è come sembra. E' il Museo delle Illusioni di Roma è un posto consigliato a persone di ogni età per tuffarsi nel mondo dell’inaspettato. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Il più furbo, disavventure di un incorreggibile lupo" al Teatro Verde

Nel folto del bosco un grande e cattivo Lupo incontra la piccola cappuccetto Rosso e subito elabora (dopotutto lui è il più furbo) un diabolico piano per mangiarsela e, senza esitazioni, corre a casa della nonna…Sembra l’inizio della favola che tutti conosciamo, almeno fino a che il Lupo (che si crede davvero il più furbo) non infila la camicia da notte della nonna, con tanto di cuffietta d’ordinanza, ed esce da casa…rimanendo chiuso fuori. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Giocare è un diritto", l'iniziativa alla Casina di Raffaello

In occasione della “Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza” (20 novembre), la Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zetema Progetto Cultura, presenta la terza edizione dell’iniziativa Giocare è un diritto, inaugurata per la prima volta nel 2019. Nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 novembre dalle ore 10 alle 18, si terranno mostre, laboratori, incontri, letture e danza sul tema dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, rivolti a bambini, ragazzi e famiglie. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Diritto al gioco: imparare giocando da Explora

Domenica 20 novembre, al Museo Explora, sono in programma attività e giochi speciali in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Ingresso gratuito al Museo per tutti i bambini da 0 a 11 anni nei turni delle 10:00, 12:00, 15:00 e 17:00. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Attività e visite didattiche per bambini con Cicero in Rome

Nuovo fine settimana di attività e visite didattiche tra arte, storia e archeologia per famiglie con bambini da 2 a 11 anni con l'associazione Cicero in Rome. Sabato 19 e domenica 20 novembre tanti appuntamenti al centro di Roma: dalla visita didattica alla GNAM, alla Caccia al tesoro al Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo e al Ghetto Ebraico. Dalla visita guidata con attività didattica all'Ara Pacis all'avventura nella storia ai Fori Imperiali. [TUTTE LE INFORMAZIONI]