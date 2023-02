Cosa fare con i bambini sabato 18 e domenica 19 febbraio

Terzo weekend di febbraio, il fulcro del Carnevale, il fine settimana ideale da vivere con i bambini. Tanti, tantissimi, gli eventi dedicati al Carnevale a Roma e dintorni, oltre ai laboratori, alle visite guidate, alle mostre, agli spettacoli.

Vi state chiedendo cosa fare con i bambini a Roma sabato 18 e domenica 19 febbraio? Ecco i suggerimenti di RomaToday:

Carnevale al Pincio, "I Kigurumi"

Che Carnevale sarebbe senza mascherare i bambini (e magari anche i grandi) e andare al Pincio? I Pattinatori del Pincio danno appuntamento a tutti, bambini, ragazzi e senior per festeggiare il Carnevale. "Scaldate le rotelle - aggiungono - ci si ritrova tutti a Piazzale dei Martiri 1, (ponte del Pincio) ore 14 per le consuete foto di rito e poi via per un allegro giro domenicale. Sono ammesse trombe, trombette, trombettine, coriandoli e tutto ciò che ci possa far divertire. La pattinata sarà simile a quella organizzata per Natale, dunque ideale anche per principianti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Tops, "sorcetti da palcoscenico" al Teatro Ghione

Il Teatro Ghione, presenta, sabato 18 e domenica 19 febbraio, Tops, sorcetti da palcoscenico, di Maria Toesca, regia Riccardo Diana. Uno stuolo di topolini amanti della lirica e della prosa abitano sotto il palcoscenico di un grande Teatro. Uno spettacolo che racconta il mondo del teatro dove fantasia e artigianato si fondono per dar vita alla magia.Una commedia che farà concorrenza a Cats: uno stuolo di topolini amanti della lirica e del teatro abitano sotto il palcoscenico di un grande Teatro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Carnevale al Castello di Santa Severa

Tutti in maschera al Castello di Santa Severa, sabato 18 e domenica 19 febbraio. Tutto il borgo sarà animato con laboratori, degustazioni e attività nella natura con Archeotrekking e e-bike trekking. Tante le attività da fare in famiglia all’interno del borgo: saranno presenti due postazioni interattive per piccoli scienziati amanti degli animali, una caccia al tesoro per tutta la famiglia e il truccabimbi per trasformarsi nel proprio animale preferito. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Carnevale al castello di Bracciano

Domenica 19 febbraio è in programma un evento per bambini e famiglie al Castello di Bracciano. A grande richiesta “Il re del lago e la principessa Artemisia” liberamente ispirato ad un’antica leggenda legata al lago di Bracciano e al suo magico castello. Questo antico racconto si perde nella notte dei tempi, un modo originale per far scoprire ai bambini le bellezze del territorio laziale da un punto di vista storico e culturale, attraverso l’affascinante mondo delle storie e della narrazione. Un momento di grande emozione in cui tutti entreranno a far parte di questa leggendaria vicenda che si svolgerà in una location molto suggestiva. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Eco - Pedalata “ciclo e riciclo”

Zoomarine sabato 18 febbraio presenta la seconda edizione dell’Eco - Pedalata, iniziativa che unisce lo sport al sociale con lo scopo di sottolineare l’importanza e il beneficio di una sana passeggiata in bicicletta come rimedio ideale per il benessere del corpo, dell’umore, della natura e con il vantaggio di condividere un momento speciale formato famiglia anche per aiutare il prossimo. I bambini che si presenteranno insieme a un accompagnatore, e in costume o accessori colorati, all’ingresso principale di Zoomarine, entrambi in bicicletta, avranno l’opportunità di entrare gratuitamente all’interno del parco per visitarlo, interagire con le attrazioni e gli spettacoli, scoprire i percorsi educazionali. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La mostra dei mattoncini Lego più grande d'Europa

Al Centro commerciale Leonardo di Fiumicino è arrivata la mostre dei Lego più grande d'Europa. Oltre 2.000 mq di spazio e 100 spettacolari modelli. Un percorso che entusiasmerà i bambini e farà tornare piccoli anche i più grandi. Si potrà ammirare il Titanic più grande del mondo, ma anche il Colosseo, la Lupa, piazza San Pietro. Per gli appassionati ci saranno diverse costruzioni a tema Star Wars, non manca Harry Potter e il villaggio dei Puffi. Spazio anche agli stadi più belli d'Europa, ai villaggi alieni, al corpo umano. Nella mostra di potranno ammirare personaggi famosi e supereroi a dimensione naturale e, ad accogliere i bambini a fine mostra sarà uno spazio gioco dove poter realizzare la propria opera d'arte in mattoncini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Tour per famiglie con bambini

Domenica 19 febbraio, alle 10,30, in programma un tour per famiglie alla scoperta di piazza del Popolo e del Pincio. La passeggiata alla scoperta del parco più bello e centrale di Roma parte dalla monumentale Piazza del Popolo e, attraverso indizi e indovinelli, percorrerà le rampe del Pincio soffermandosi sulle statue di divinità e animali lungo le pendici. Dalla terrazza con la magnifica vista del centro storico e del tridente, ci si addentrerà a Villa Borghese dopo aver ammirato alberi secolari, busti di personaggi famosi, obelischi e l'orologio ad acqua restaurato di recente. Il tour terminerà al laghetto. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La vera storia della Maschera di Zorro

Arriva al Teatro Le Maschere Zorro. E' una storia che inizia a Carnevale quando, nella scuola del piccolo Pedro, si sta organizzando la tradizionale festa in maschera. Il bambino vorrebbe travestirsi da Spiderman: sarà il vero Zorro a fargli cambiare idea, portandolo con sé in una serie di mirabolanti avventure. Lo spettacolo sarà in scena per le famiglie domenica 19 febbraio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il mago di Oz a Centrale Preneste

Il prossimo spettacolo della rassegna Infanzie e adolescenze in gioco 2022-23 a Centrale Preneste Teatro è in programma domenica 19 febbraio; si tratta de “Il mago di Oz”. Liberamente ispirato al romanzo di Frank Baum, pubblicato nel 1900, dal quale fu tratto il famoso film del 1932 The Wizard of Oz, lo spettacolo ripercorre tutte le tappe del fantastico viaggio di Dorothy, la bambina annoiata del Kansas. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gastone, Belvento e il ladro di circhi

Domenica 19, alle 11,15, presso il Teatro Tirso de Molina, va in scena il nuovissimo spettacolo “Gastone, Belvento e il ladro di circhi”. Una storia nuova, mai raccontata prima. Un bimbo ha un sogno: diventare un artista del circo. Ma come in tutte le storie arriva il grande nemico: Il ladro di circhi. Riuscirà il piccolo protagonista a recuperare il suo circo e restituire così a tutti i bimbi, grandi e piccoli, le loro tende dei sogni? Tra acrobazie, clown, musica e dolci ballerine una storia di Carnevale tutta speciale, un po’ diversa dalle altre. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Tu si que... Disney - show", spettacolo per bambini a Ostia

Domenica 19 febbraio, presso il Teatro Pegaso, va in scena lo spettacolo per bambini "Tu si que... Disney - Show" messo in scena dalla compagnia teatrale Bolle Spaziali. Anche il mondo Disney ha deciso dopo la pandemia di aggiornarsi e ha creato uno Show, anzi per la precisione un Talent … dove personaggi Disney che non si vedono da un po’ sul grande schermo tornano su un palco e si rimettono in gioco mostrando al pubblico quelli che sono i loro nuovi talenti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

I laboratori del weekend alla Casina di Raffaello

Prosegue il programma dei laboratori per bambini nel weekend alla Casina di Raffaello. Ogni sabato e domenica, le bambine e i bambini potranno divertirsi e imparare con nuovi laboratori ludico-educativi ispirati alla Musica, agli Animali e al grande pittore francese Henri Matisse. Gli adulti con i propri bambini più piccoli, dai 24 ai 36 mesi, potranno giocare insieme modellando animali con l’argilla o colorando la musica. Le bambine e i bambini dai 3 ai 5 anni potranno invece divertirsi a creare un proprio “timbro” per realizzare un memory, oppure giocare con tagli e buchi sulla carta per evocare ambientazioni fantastiche e strambi personaggi. Infine, le bambine e i bambini dai 6 agli 11 anni potranno cimentarsi con la stampa dei caratteri mobili e con i colori e le forme artistiche del grande pittore francese Henri Matisse. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Vitinia in maschera

Sabato 18 febbraio, avrà luogo nel quartiere di Vitinia, un evento di Carnevale denominato “Vitinia in Maschera”. L’evento sarà caratterizzato da due momenti distinti, la mattina avrà luogo l’animazione per adulti e bambini a cura del Comitato di Quartiere, con giochi coinvolgenti, balli di gruppo, baby dance e l’esibizione delle “Tartarughe Sprint”, con balli di can can. Il pomeriggio, per le strade di Vitinia, si sfilerà a ritmo di “Murga” (una forma di teatro di strada che coniuga musica, danza e recitazione, molto vicina alla tradizione della giocoleria. [TUTTE LE INFORMAZIONI]