Cosa fare con i bambini sabato 17 e domenica 18 settembre

Weekend di metà settembre, quello che chiude la prima settimana di scuola per la maggior parte dei bambini. Un fine settimana in cui staccare la spina e regalarsi un'ultima parentesi estiva, prima che arrivi l'autunno.

Roma ha in serbo un fine settimana a misura di famiglie, con eventi per bambini e ragazzi. Dalle mostre per appassionati di dinosauri agli spettacoli teatrali, fino ai campi di zucche che già fanno respirare l'atmosfera di Halloween. E se vi dicessimo che anche il Natale è più vicino di quanto pensiate?

Ecco cosa fare con i bambini a Roma sabato 17 e domenica 18 settembre:

Il primo Pumpkin Patch a Roma

Alle porte di Roma, sabato 17 settembre, inaugura il primo Pumpkin Patch. Un tipico campo di zucche in stile americano in cui trascorrere una piacevole giornata con i bambini o con gli amici a scegliere la propria zucca di Halloween da personalizzare e da portare a casa. A presentare il progetto è la Fattoria della Zucca, in zona Sacrofano. Tutto inizia con la scelta della zucca giusta, un momento magico. Dopo averla trovata, si sceglie il laboratorio da seguire: quello di intaglio o di decorazione, quest’ultimo più adatto ai bambini piccoli. Si potrà così realizzare una personalissima Jack O’Lantern, ovvero la tipica zucca di Halloween. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Dinosaur show

Dinosaur show è un’avventura tra i dinosauri per tutta la famiglia dai 3 ai 99 anni che arriva, domenica 18 settembre, allo Stadio di Domiziano. Si tratta di un’esperienza innovativa che mescola intrattenimento comico e scienza, dove i protagonisti assoluti sono loro: i giganti della preisto­ria. I bambini faranno la conoscenza di “Dina” il grande T-Rex e dei suoi cuccioli “Citrullo” e “Citrullina”, dinosauri veri del tutto somiglianti ai grandi dinosauri riprodotti al cinema. Ci sarà anche Dina: un dinosauro “animatronic” che cammina, si muove e ruggisce come se fosse vivo e i bambini potranno interagire con lei. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Apre il Regno di Babbo Natale

Non è mai troppo presto per dare il benvenuto al Natale. Così, da pochissimi giorni, hanno riaperto le porte del Magico Regno di Natale a Vetralla. Un viaggio al Regno di Babbo Natale rapisce i bambini e fa tornare piccoli anche i più grandi. Oltre 8000 mq di attrazioni, dimore, galassie alla portata di chiunque decida di guardarsi dentro, lasciarsi alle spalle le frustrazioni o lo stress della quotidianità e immergersi in un percorso che mai si dimenticherà. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Su il sipario" al Teatro San Carlino

Al San Carlino è tutto pronto per una nuova stagione di spettacoli e laboratori dedicata interamente ai bambini. Pulcinella e tutta la sua compagnia hanno preparato una festa coi fiocchi per domenica 18 settembre e invitano tutte le famiglie a scoprire se ci sarà la fiaba del cuore, il racconto preferito o la storia della buona notte dei propri bambini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La magia a portata di bosco

Un nuovo weekend immersi nel verde al Bosco di Paliano. Sabato 17 e domenica 18 settembre sono in programma passeggiate a cavallo, letture animate e interessanti laboratori di magia. Non mancheranno gli appuntamenti di avvicinamento alla falconeria. [TUTTE LE INFORMAZIONI]