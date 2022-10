Cosa fare con i bambini sabato 15 e domenica 16 ottobre

Un nuovo weekend è in arrivo. Siamo alla metà di ottobre, autunno inoltrato. Siamo nel pieno dell'ottobrata romana. Cosa fare sabato 15 e domenica 16 ottobre con i bambini a Roma?

Il fine settimana ha davvero tanto da offrire. Si spazia dalle mostre agli spettacoli teatrali, dalle visite guidate ad hoc per i più piccoli agli eventi volti ad aiutare i bambini ad affrontare le loro più comuni paure. E non mancano gli eventi per i più golosi.

Mamme e papà, pronti a prendere appunti per un fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere? Ecco i consigli di RomaToday:

CioccoFest, grande fiera del cioccolato

Per i bimbi più golosi, nel weekend torna a Caprarola il festival dei gusti del cioccolato e la festa dei sapori della castagna: dopo due anni di stop forzato, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, si mescolano di nuovo i sapori dell’autunno, la bontà di un universo di cioccolata e lo scenario, splendido e indimenticabile, del complesso di Palazzo Farnese a Caprarola: tutti gli ingredienti di CioccoFest – Caprarola Gusto 4.0. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Smaschera la tua paura" a Zoomarine

Non il solito evento di Halloween è in arrivo a Zoomarine. Domenica 16 ottobre (e le due domeniche successive), nel parco divertimenti di Torvaianica si parlerà di paure dei bambini, perché ogni età ha le sue paure. Preoccupazioni e timori sono in fondo una tappa fondamentale nel processo di crescita. Per i bambini, per esempio, tra le più comuni ci sono quelle del buio, dei rumori assordanti, degli animali e degli insetti, del dottore e della puntura. Come fare per affrontarle Tra fantasmi, zucche illuminate, scheletri, il parco Zoomarine lancia una campagna educativa “Smaschera la tua paura”, con la partecipazione dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma e dell’Ordine degli Psicologi del Lazio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Van Gogh, la grande mostra a Roma

Per i bambini un po' più grandi e per tutti quelli che sono incuriositi dall'arte, dall’8 ottobre Palazzo Bonaparte ospiterà una grande mostra dedicata a Van Gogh. Attraverso le sue opere più celebri - tra le quali il suo famosissimo Autoritratto - sarà raccontata la storia dell’artista più conosciuto al mondo. La mostra è prodotta da Arthemisia ed è realizzata in collaborazione con il Kröller Müller Museum di Otterlo, che custodisce uno dei più grandi patrimoni delle opere di Van Gogh. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Giardininvaso all'Orto Botanico

Il 15 e il 16 ottobre la terza edizione di Giardininvaso, evento firmato dal Festival del Verde e del Paesaggio, porta ad immergersi per due giorni nella natura dell’Orto Botanico, una vera e propria oasi in città. Un weekend di camminate a piedi scalzi sul prato, foraging, passeggiate storiche, esplorazioni botaniche, piante e giardini, mindfulness, yoga e pilates ma anche un weekend da condividere con il mondo dei più piccoli, ancora così pieno di autentica meraviglia. Ascoltare insieme a loro le favole del bosco, esplorare il mondo naturale, stupirsi di forme e colori, fare una caccia al tesoro vegetale, sperimentare le passeggiate magiche in cerca di esperienze emozionanti per re-imparare a coltivare quel senso di stupore e meraviglia che duri per tutta l’esistenza. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il mondo degli squali allo Stadio di Domiziano

Domenica 16 ottobre allo Stadio di Domiziano si scopre con i bambini il fantastico mondo degli squali. In programma un laboratorio didattico per imparare e divertirsi allo stesso tempo. Le attività saranno tenute da un paleontologo professionista che racconterà ai bambini storie, segreti e curiosità sui più grandi predatori dei mari di tutti i tempi.

Il Fantastico Mondo di Peter Pan

Il Teatro San Carlino presenta lo spettacolo "Il Fantastico Mondo di Peter Pan". Peter Pan é il ragazzo selvaggio, è il tempo che si ferma in un’infanzia incantata, è la magia del mondo che si contrappone alla realtà. Qui tra fate, ombre, sirene, oggetti volanti e personaggi incantati, ogni bambino e ogni bambino che ancora vive in ogni adulto, può combattere per i propri sogni con le armi dell’immaginazione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Bonelli Vaudeville: teatro, nuovo circo e musica per tutta la famiglia

Anche questo weekend, a Villa Bonelli, c'è Bonelli Vaudeville, una serie di appuntamenti di teatro, nuovo circo, arte di strada e musica per tutta la famiglia. Tutti gli eventi sono gratuiti e si svolgono nel più importante parco del Municipio XI. Il Festival è stato pensato per valorizzare uno spazio pubblico di grande bellezza fino a ora poco conosciuto e utilizzato e permettere al pubblico di assistere a performance ed eventi fruendo di uno degli spazi verdi della città in maniera diversa. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Attività e visite didattiche per bambini

Nuovo weekend di attività e visite didattiche tra arte, storia e archeologia per famiglie con bambini da 2 a 11 anni, sabato 15 e domenica 16 ottobre con Cicero in Rome. Caccia al tesoro didattica sul Colle Aventino, Vi presento Van Gogh, pittore! Laboratorio pratico all'aperto sull'arte, L'Antico Egitto e Roma. Caccia al tesoro didattica a Piazza del Popolo e tanto altro ancora. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"I guardiani della romanità", visite teatralizzate per adulti e bambini

La città eterna con le sue leggende, i suoi miti e perfino i suoi fantasmi, è al centro della nuova stagione delle Visite Guidate Teatralizzate, che ripartono con l'idea di esaltare la figura dei "Guardiani della romanità". Sabato 15 ottobre c'è il ritorno del Conte Tacchia e ci si prepara ad un pre - halloween con la caccia ai Fantasmi di Roma. I bambini più curiosi si potranno trasformare in detective e volare, il 16 ottobre si va alla scoperta dei segreti del Colosseo e dei Fori, mentre gli adulti potranno cimentarsi nei segreti del medioevo a Trastevere e poi correre ad assistere alla divertentissima visita con Il Marchese del Grillo che, come sempre, resta un cult da non perdere. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

“U.mani” di Illoco Teatro, spettacolo di manipolazione e tecnologie digitali

Prende il via il 16 ottobre il dodicesimo anno della Rassegna Infanzie e adolescenze in gioco con spettacoli di teatro, musica, danza e circo sociale adatti a tutta la famiglia. Organizzata da Ruotalibera/Centrale Preneste Teatro per le nuove generazioni, la rassegna anima ogni domenica alle ore 16.30, fino a metà aprile, il palco di Centrale Preneste Teatro in Via Alberto da Giussano, 58 (zona Pigneto-Malatesta). Si comincia domenica 16 ottobre alle ore 16.30 con “U.mani” di Illoco Teatro, regia di Roberto Andolfi con Annarita Colucci, Dario Carbone, Valeria D’Angelo, Anton De Guglielmo e Michele Galella. Lo spettacolo unisce la manipolazione di oggetti in miniatura alle nuove tecnologie digitali. Mescola teatro, cinema e micro-manipolazione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]