Cosa fare con i bambini sabato 14 e domenica 15 gennaio

Il periodo natalizio ha regalato un'atmosfera magica a tutti i bambini romani, ma è con il ritorno tra i banchi di scuola e la ripresa di tutte le attività settimanali, che il weekend torna ad essere il momento ideale per staccare la spina e, magari, andare alla scoperta di qualcosa di interessante insieme a mamma e papà.

Nel weekend alle porte, la Capitale torna a proporre un calendario di appuntamenti ad hoc per i più piccoli. Dai laboratori agli spettacoli teatrali, fino alle mostre e alle visite guidate.

Cosa fare sabato 14 e domenica 15 gennaio con i bambini a Roma? Ecco gli eventi selezionati da RomaToday:

La mostra dei mattoncini Lego più grande d'Europa

Al Centro commerciale Leonardo di Fiumicino è arrivata la mostre dei Lego più grande d'Europa. Oltre 2.000 mq di spazio e 100 spettacolari modelli. Un percorso che entusiasmerà i bambini e farà tornare piccoli anche i più grandi. Si potrà ammirare il Titanic più grande del mondo, ma anche il Colosseo, la Lupa, piazza San Pietro. Per gli appassionati ci saranno diverse costruzioni a tema Star Wars, non manca Harry Potter e il villaggio dei Puffi. Spazio anche agli stadi più belli d'Europa, ai villaggi alieni, al corpo umano. Nella mostra di potranno ammirare personaggi famosi e supereroi a dimensione naturale e, ad accogliere i bambini a fine mostra sarà uno spazio gioco dove poter realizzare la propria opera d'arte in mattoncini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Circo Millennium a Roma

A Roma è arrivato per la prima volta in assoluto il Circo Millennium, un circo nuovo, moderno ma che tiene sempre un occhio sulle antiche tradizioni circensi. Fino al 29 gennaio, le futuristiche tensostrutture del Millennium saranno presenti nell’area delle Capannelle, in Via Appia Nuova 1245. Il Circo Millennium promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso ed incollati alle poltrone per più di due ore di spettacolo. Uno spettacolo che non vede l’utilizzo di animali, ma solo l’abilità e la forza fisica di importanti artisti, tra questi spicca Derek Coda Prin spericolato equilibrista alle scale libere, attrazione già premiata al Festival del Circo di Latina. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Girotondo tra i Pianeti" e "Dottor Stellarium" al Planetario

Sarà un weekend di attività per i più piccoli al Planetario di Roma: sabato 14 gennaio in protramma "Girotondo tra i Pianeti", lo spettacolo giocoso e interattivo, per bambini e genitori, in cui la sala del Planetario diventa un’immaginaria rampa di lancio verso i pianeti del sistema solare e oltre. Domenica 15, invece, alle 12 c'è "Accade tra le stelle (per famiglie)" e il Dottor Stellarium accompagnerà grandi e bambini alla scoperta di tutto quello che si muove tra le stelle di notte e di giorno. Nel pomeriggio, sempre in compagnia dello stravagante e divertente Dottor Stellarium, ci sarà lo spettacolo Vita da Stella alla scoperta degli ammassi di giovani stelle intente a giocare tra loro, seguendo il loro evolversi fino alle ultime fasi di vita. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

I laboratori del weekend alla Casina di Raffaello

Alla Casina di Raffaello, l’arrivo del nuovo anno viene salutato con una nuova e ricca programmazione di laboratori per bambini. Dal 14 gennaio, ogni sabato e domenica, le bambine e i bambini potranno divertirsi e imparare con nuovi laboratori ludico-educativi ispirati alla Musica, agli Animali e al grande pittore francese Henri Matisse. Gli adulti con i propri bambini più piccoli, dai 24 ai 36 mesi, potranno giocare insieme modellando animali con l’argilla o colorando la musica. Le bambine e i bambini dai 3 ai 5 anni potranno invece divertirsi a creare un proprio “timbro” per realizzare un memory, oppure giocare con tagli e buchi sulla carta per evocare ambientazioni fantastiche e strambi personaggi. Infine, le bambine e i bambini dai 6 agli 11 anni potranno cimentarsi con la stampa dei caratteri mobili e con i colori e le forme artistiche del grande pittore francese Henri Matisse. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Burattini e bolle di sapone

Nel pomeriggio di sabato 14 gennaio, a Palestrina, in programma lo spettacolo di burattini d’arte "Il bambino ranocchio e la Befana" a cura della Compagnia Delle Bollicine e organizzato in occasione della "Befana prenestina". Il pomeriggio continua con le sorprendenti bolle di sapone artistiche che coinvolgono tutta la famiglia e il laboratorio di decorazione Burattini in cui ogni bambino potrà personalizzare il proprio personaggio, animarlo e portalo a casa con sé. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Spettacolo teatrale "Inside Out"

domenica 15 Gennaio, alle 11,15, presso il Teatro Tirso de Molina, va in scena lo spettacolo per bambini "Inside Out". Un'avventura tutta nuova e originale per Gioia, Paura, Disgusto, Rabbia e Tristezza. Uno spettacolo a misura di famiglie per scoprire che ogni sentimento ha la sua funzione e va compreso con disponibilità d’animo. Perché i nostri bambini hanno diritto a tanta gioia, ma noi, e loro con noi, abbiamo il dovere di accogliere anche la loro tristezza, che a volte può far luce nei momenti bui. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Spettacolo teatrale "Cappuccetto rosso e..."

Sabato 14 gennaio, presso l'Ar.Ma Teatro, va in scena lo spettacolo per bambini "Cappuccetto rosso e..." messo in scena dalla compagnia teatrale Bolle Spaziali con Tina Angrisani, Giulia Balbi e Jano Di Gennaro. Lo spettacolo è rappresentato mediante un allestimento scenico vivace, con colori e musiche coinvolgenti. Inoltre offrirà ai bambini spettatori la possibilità di interagire verbalmente durante alcune scene della rappresentazione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

L’atlante delle città

Sabato 14 e domenica 15 gennaio a Centrale Preneste Teatro va in scena "L’atlante delle città". Lo spettacolo si sviluppa attorno a una macchina scenica che si apre e si trasforma sotto gli occhi dei bambini diventando aereo ad elica, bicicletta, lanterna magica, atlante di città dove si nascondono storie, personaggi, racconti, immagini, disegni: figure di un film che inizia e si svela lentamente. Appaiono così le città invisibili infilate nei cassetti, tra sportelli e nascondigli, città capovolte, immerse nell'acqua, ricamate di carta, ritagliate nel rame, costruite di corda e di spago, appese a fili sottili e trasportate da cigolanti carrucole. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Visite guidate e cacce al tesoro

L'associazione Cicero in Rome torna a proporre un ricco calendario di sttività e visite didattiche tra arte, storia e archeologia per famiglie con bambini da 2 a 13 anni (divise in categorie 4-11, 2-4, 8-13). Sabato e domenica si va alla scoperta delle terme di Caracalla e della biodiversità al Museo Civico di Zoologia, non mancano le cacce al tesoro alla scoperta del Ghetto e dell'Isola Tiberina. Spazio a miti e leggende e tanto altro ancora. [TUTTE LE INFORMAZIONI]