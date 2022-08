Cosa fare con i bambini sabato 13 e domenica 14 agosto

Secondo weekend di agosto, quello che anticipa il Ferragosto. Sempre più famiglie sono in viaggio per le vacanze, ma ci sono tanti bambini ancora in città. E allora cosa organizzare a Roma? E come intrattenerli con il caldo se le ferie sono già finite o non sono ancora iniziate?

Anche nel weekend del 13 e 14 agosto non mancano le attività per i più piccoli di casa. Quello alle porte sarà un weekend all'insegna del divertimento, della cultura, dello sport.

Cosa fare con i bambini nel weekend

E' in arrivo un weekend carico di circo e magia a Roma e dintorni. Non mancano le escursioni nella natura, le esperienze con cavalli e rapaci, le arrampicate vista mare, le mostre da scoprire all'interno di boschi incantati.

Pronti a segnare gli appuntamenti da non perdere? Ecco i consigli di RomaToday:

Circo e magia nel cuore di Roma

Nell'estate romana prosegue “Cerchi e Fori", lo spettacolo di artisti di strada, circensi, maghi in via dei Fori Imperiali e in via dei Cerchi. Tante le performance suggestive anche nel weekend alle porte, per far vivere a tutti, bambini in prima linea, un’esperienza incredibile. Le due strade saranno totalmente pedonalizzate dalle 20,30 alle 23,30 per lasciare spazio alle performance. In particolare sabato 13 agosto, ci saranno trampoli, spettacoli di magia, world music e altro in una serata ricca di esibizioni. Domenica 14 in programma un rituale di scrittura collettiva, un viaggio alla scoperta di strumenti musicali inconsueti, bolle di sapone e altri spettacoli. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Circo Nero Luna Park

Una serata di circo a tema luna park è in arrivo a Magicland, il parco divertimento di Valmontone. Sabato 13 agosto, dalle 19, si esibiranno performer d’eccezione, per intrattenere grandi e piccini. Una parata itinerante piena di colore, musica e sorrisi: majorettes, trampolieri e giocolieri che stupiranno il pubblico con i loro numeri speciali. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Aqua World e il fiume Paradiso

Ad Aqua World, il parco acquatico di Cinecittà World, è arrivato Paradiso, il fiume lento: un lungo e rilassante corso d’acqua cristallina dove, si potrà fare il bagno e lasciarsi cullare a bordo di comodi gommoncini, trasportati dalla corrente e immersi nella natura. Il fiume Paradiso si aggiunge alla Cinepiscina, uno specchio d'acqua di 1700 metri quadrati con annessa spiaggia di sabbia, cannoni e giochi d'acqua, dove potersi rilassare sui lettini, tuffarsi in piscina e divertirsi con l’animazione live e con un maxi-schermo dove quotidianamente vengono proiettati film, spettacoli, programmi e partite di calcio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI SCONTATI DI AQUAWORLD

"Capsula del Tempo", la mostra a Bosco di Bomarzo

Per la prima volta, l’arte contemporanea ha incontrato l'arte in ogni sua forma nella dimensione mistica e onirica del Sacro Bosco di Bomarzo, con le sculture di Tommaso Cascella e Sandro Scarmiglia. Entrambi romani, gli artisti ripropongono lo spaesamento che ogni avventore può avvertire e subire nel Sacro Bosco di Bomarzo, attraversando così un ponte temporale che si riconnette direttamente a questo luogo. Capsula del Tempo finisce dunque per creare un nuovo mistero in un confronto e dialogo e, con un cortocircuito temporale, fa proprio il messaggio cifrato lasciato dall’Orsini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Viaggi nell'Antica Roma, lo spettacolo multimediale

Anche ad agosto si può vivere un meraviglioso "Viaggio nell’antica Roma", attraverso due appassionanti spettacoli multimediali che raccontano e fanno rivivere la storia del Foro di Augusto e del Foro di Cesare. Lo spettacolo - adatto anche per i bambini - è una rappresentazione emozionante e allo stesso tempo ricca di informazioni dal grande rigore storico e scientifico, accompagnata dalla voce di Piero Angela e dalla visione di magnifici filmati e proiezioni che ricostruiscono i due luoghi così come si presentavano nell’antica Roma. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Weekend al Bosco di Paliano

Sabato 13 e domenica 14 agosto è tempo di ricaricare le batterie e immergersi nella natura del Bosco di Paliano. Allontanandosi dal trambusto della vita quotidiana e dimenticandosi della città, è possibile recuperare tutte le energie in maniera sana e divertente insieme a tutta la famiglia. Passeggiata a cavallo, tiro con l’arco, affitto biciclette, avvicinamento alla falconeria. Non mancherà la cucina della tradizione con pacchero funghi e salsiccia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Spettacoli di teatro e circo a Ostia Antica

Ferragostia Antica torna con la sua sesta edizione. Nel weekend che anticipa il Ferragosto, sono in programma lo spettacolo degli “Eccentrici Dadarò”, e degli “Operativi!”, con un esilarante spettacolo di teatro e circo. Domenica tutta musica con la Banda Cecafumo, orchestra di fiati e un evento imperdibile per gli amanti dei cartoni animati e del mondo anni ’90: Sonia Ceriola e la Zigulì Band, con il loro “La Posta di Sonia in concerto”, coinvolgeranno grandi e piccini con un repertorio senza età. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Parete di arrampicata sportiva

Sulla spiaggia di Santa Severa, all'ombra del Castello, il "Villaggio dello Sport al Castello" sarà aperto anche sabato 13 e domenica 14 agosto, presentando un'interessante novità per i tipi più avventurosi: per l’occasione sarà, infatti, installata una parete di arrampicata sportiva vista mare. L'attività sarà gratuita e seguita da istruttori qualificati. [TUTTE LE INFORMAZIONI]