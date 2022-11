Cosa fare con i bambini sabato 12 e domenica 13 novembre

Secondo weekend di novembre, temperature autunnali e un nuovo fine settimana di sole da vivere con tutta la famiglia. Sabato 12 e domenica 13 novembre non mancano, infatti, gli appuntamenti dedicati ai bambini.

Nuovi musei inaugurano in città e portano a scoprire cose impossibili nella realtà, arrivano nella Capitale gli idoli dei più piccoli, inaugurano i primi villaggi di Natale. Non mancano, poi, le visite guidate, i tour per famiglie alla scoperta di Roma.

Mamme e papà prendete appunti: ecco cosa fare sabato 12 e domenica 13 novembre con i bambini a Roma. I consigli di RomaToday.

Il Museo delle Illusioni

Un fantastico mondo delle illusioni che sta per aprire le sue porte in via Merulana, 17. Un museo diverso dal solito, che vuole ingannare i sensi, divertire e dare allo stesso tempo l'opportunità di imparare qualcosa di nuovo sulla mente. Un luogo dove nulla è come sembra. E' il Museo delle Illusioni di Roma è un posto consigliato a persone di ogni età per tuffarsi nel mondo dell’inaspettato. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

I Me contro Te a Roma

I Me contro Te, scrittori, attori e cantanti, noti anche come Luì e Sofì arrivano a Roma, sabato 12 e domenica 13 novembre con il "Me contro Te - Il tour". Il duo composto da Luigi Calagna e Sofia Scalia che ha stregato milioni di bambini e ragazzi, sarà al al Palazzo dello Sport nel fine settimana. Dopo la Capitale, il tour proseguirà in altre città italiane. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La magia del Natale a Cinecittà World

Cinecittà World si veste di magia e spalanca le porte al periodo più bello dell’anno: il Natale. Da sabato 12 novembre il Parco divertimenti del Cinema e della Tv della Capitale si trasforma in un Villaggio di Natale ricco di suggestioni, luci e colori. Alle 11 si apre il sipario sul palco della Cinecittà Street addobbata mentre il Christmas Show accoglie i visitatori per una giornata di divertimento con 14 attrazioni e spettacoli a tema natalizio, tra cui il musical “Natale a Cinecittà World” in scena tutti i giorni al Teatro1. Non mancheranno i mercatini di Natale, la casa di Babbo Natale e tante attrazioni per grandi e piccini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Fantastico mondo di Babbo Natale

Babbo Natale è già pronto per salire sulla slitta. Al Castello di Lunghezza apre il Fantastico Mondo del Fantastico con tante sorprese e novità, a partire da sabato 12 novembre. C'è sempre più bisogno di bontà in questo mondo, per questo Babbo Natale ha deciso di dispensare sorrisi e gioia con un pò di anticipo per allietare il volto dei bambini. Un parco incantato popolato di fate, elfi giocattolai e pasticceri ma anche personaggi delle fiabe accoglierà grandi e piccini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Laboratori alla Casina di Raffaello

Nel mese di novembre, ogni sabato e domenica, sono in programma diversi laboratori presso la Casina di Raffaello. I bimbi dai 24 ai 36 mesi, con l’affettuosa collaborazione dei genitori, potranno esprimersi dipingendo con i particolari colori a dita e sperimentando diversi materiali per sviluppare le capacità manuali. I bambini dai 3 ai 5 anni si divertiranno invece a creare libretti illustrati sul mondo degli alberi oppure a costruire un piccolo plastico della propria città ideale. Infine, i bambini dai 6 agli 11 anni potranno disegnare e dipingere il proprio autoritratto o divertirsi a realizzare un libro d’artista componendo con la carta un piccolo giardino portatile. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Spettacolo teatrale per bambini "Le bugie di Pinocchio"

Sabato 12 novembre, presso il teatro Ar.Ma via Ruggero di Lauria, 22 (zona Prati) va in scena lo spettacolo teatrale per bambini "Le bugie di Pinocchio" messo in scena dalla compagnia teatrale Bolle Spaziali con Tina Angrisani, Jano Di Gennaro e Francesca Piersante. Un nuovissimo spettacolo tratto da una delle storie più amate di sempre. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Fantasiland

Per la prima volta a Roma arriva "Fantasiland", Il laboratorio della fantasia. Domenica 13 novembre dalle 12 fino a tarda sera si può entrare nel mondo della fantasia. Negli ampi spazi di Largo Venue verrà allestito un mondo magico, dove grandi e piccini potranno sognare, giocare, ballare, liberare la propria fantasia e godersi gli spettacoli. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Attività e visite didattiche per bambini con Cicero in Rome

Nuovo fine settimana di attività e visite didattiche tra arte, storia e archeologia per famiglie con bambini da 2 a 11 anni con l'associazione Cicero in Rome. Sabato 12 e domenica 13 novembre tanti appuntamenti al centro di Roma, dalla Baby Caccia al Tesoro nella Valle del Colosseo, a Hic Sunt Pirates! Caccia al Tesoro Didattica sull'Isola Tiberina. Si va poi alla scoperta di Castel Sant'Angelo e si cerca unt esoro sul Colle Aventino. Questi e molti altri gli appuntamenti in programma nel weekend. [TUTTE LE INFORMAZIONI]