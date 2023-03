Cosa fare con i bambini sabato 11 a domenica 12 marzo

Secondo weekend di marzo, cosa fare con i bambini in città? La primavera è sempre più vicina, arrivano le belle giornate di sole, i bambini non vedono l'ora di correre al parco a giocare. Ma la Capitale regala molto di più: una serie di appuntamenti ad hoc per i più piccoli, li avvicinano al teatro, alla cultura, alla storia dell'arte, alla musica nel fine settimana alle porte.

Nel weekend, scarpe comode mi raccomando, perché a Roma c'è un bel po' da fare. Vediamo cosa fare con i bambini sabato 11 e domenica 12 marzo: gli appuntamenti selezionati da RomaToday.

Cracrà Punk, spettacolo teatrale per bambini

Cracrà Punk è lo spettacolo teatrale per bambini in programma domenica 12 marzo al Teatro del Lido di Ostia. Un aereo attraversa il cielo sopra il castello di re Punch III e della regina Giuditta, è la cicogna Tiresia che finalmente porta il principino. “Ma perché non atterra? Dove va?” L’aereo vola tra le nuvole, la cicogna si è addormentata sui comandi e si risveglierà con un botto al Polo Nord, ma senza il fagotto. Uno spettacolo per tutte le età con una storia ricca di immagini, che si snoda in maniera comica e inaspettata. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Laboratori di primavera

Alla Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività dell’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro, gestito in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, arrivano i laboratori di primavera. Fino al 10 aprile 2023, dal martedì alla domenica, le bambine e i bambini potranno divertirsi e imparare con nuovi laboratori ludico-educativi dedicati ai temi della Natura, dei Colori e delle Forme, ispirati dalle composizioni geometriche dell’artista Piet Mondrian e dalla creatività e fantasia di Bruno Munari. Il calendario è fitto di appuntamenti divisi per fasce d'età. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Tu sì que Disney show", spettacolo teatrale per bambini

Domenica 12 marzo alle 11.30, presso il Teatro Abarico, va in scena lo spettacolo per bambini "Tu si que... Disney - Show" messo in scena dalla compagnia teatrale Bolle Spaziali con Tina Angrisani, Vasco Meddi e Francesca Piersante. Scritto e diretto da Francesca Piersante. Anche il mondo Disney ha deciso dopo la pandemia di aggiornarsi e ha creato uno Show, anzi per la precisione un Talent … dove personaggi Disney che non si vedono da un po’ sul grande schermo tornano su un palco e si rimettono in gioco mostrando al pubblico quelli che sono i loro nuovi talenti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Fossili e Stelle" - Planetario e trekking geologico

In occasione della Giornata Internazionale dei Planetari, domenica 12 marzo il Geomuseo di Rocca di Cave organizza una mattinata dedicata all'astronomia e alla geologia. In programma un nuovo spettacolo al Planetario e, a seguire, trekking alla scoperta dei fossili di Rocca di Cave. Con la famiglia o gli amici si potrà godere di un cielo stellato come non l'avete mai visto e ascoltare la narrazione live di esperti divulgatori scientifici. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La mostra dei mattoncini Lego

Al primo piano del Centro commerciale Leonardo di Fiumicino è possibile visitare la mostra di mattoncini Lego più grande d'Europa. Oltre 2.000 mq di spazio e 100 spettacolari modelli. La mostra si estende su 1500 metri quadrati. Si potranno ammirare tantissime costruzioni uniche, figure a grandezza naturale, grandi edifici. Dal Titanic in Lego più grande del mondo al Colosseo lungo 188 metri, largo 156 metri, con una circonferenza di 524 metri e un’altezza di 48,5 metri. Non mancheranno i supereroi, il villaggio dei Puffi, i villaggi spaziali, l'Antica Roma e l'Antica Grecia, le citta aliene e tanto altro ancora. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Attività didattiche con Cicero in Rome

Nuovo weekend di attività e visite didattiche tra arte, storia e archeologia per famiglie con bambini da 2 a 11 anni. Sabato 11 e domenica 12 marzo, Cicero in Rome prevede "Hic Sunt Pirates! Caccia al Tesoro Didattica sull'Isola Tiberina", "Alla Scoperta di Castel Sant'Angelo", "Vi presento Leonardo Da Vinci, inventore!", "Vi presento Giulio Cesare, divo!", "Alla Scoperta della Via Appia Antica". Le attività sono divise in fasce d'età. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Nati per leggere

Sabato 11 marzo, la Biblioteca Villino Corsini - Villa Pamphilj, ospita alle 11 Letture Nati per Leggere dedicate a genitori e bimbi tra i 12 e i 24 mesi: un incontro rivolto alle famiglie in cui, a una breve introduzione al programma, seguiranno brevi letture a cura del gruppo delle volontarie NpL e Martina del Servizio Civile.

Family concert

Nuovo appuntamento dei Family Concert il 12 marzo alle 11.30 in Sala Santa Cecilia con l’ensemble danese Theatre of Voices. Il concerto Polifonia nel tempo, un vero e proprio viaggio attraverso l’Europa che esplora 500 anni di musica per ensemble vocale. Nella stessa giornata e nella stessa sala, alle ore 18, tornano i giovani musicisti della JuniOrchestra, prima orchestra di bambini e ragazzi creata nell’ambito delle fondazioni lirico-sinfoniche italiane, composta da quattro orchestre che coinvolgono ragazzi di età compresa tra i 5 e i 21 anni, in un concerto per sostenere il Pronto Soccorso Pediatrico del Policlinico Umberto I. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

OZz – Della mancanza e dello stupore

L'11 e il 12 marzo al Teatro India c'è "OZz – Della mancanza e dello stupore", spettacolo liberamente ispirato a Il mago di Oz di Lyman Frank Baum che racconta la storia di Dorothy, ragazza del Kansas che improvvisamente, trasportata da un ciclone, si ritrova in un mondo magico e sconosciuto pieno di personaggi improbabili.

La mostra Facciamo pace?! - La voce dei bambini sulla guerra

Nella Sala Fontana del Palazzo delle Esposizioni, prosegue fino al 26 marzo la mostra Facciamo pace?! - La voce dei bambini sulla guerra, organizzata da Azienda Speciale Palaexpo e Comunità di Sant'Egidio. Il percorso espositivo vuole portare all’attenzione del pubblico le difficoltà e le sofferenze vissute nella guerra, dando voce a coloro che ne sono le prime e più innocenti vittime: i bambini. La mostra è aperta a tutti ma è concepita per essere fruita, in modo particolare, da un pubblico giovane e soprattutto dai bambini. Ingresso libero dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20.