Cosa fare con i bambini sabato 11 e domenica 12 febbraio

Secondo weekend di febbraio, cosa fare con i bambini a Roma? Entrati ufficialmente nel periodo di Carnevale, il fine settimana sarà l'occasione giusta per mascherare i bambini e portarli al parco a tirare coriandoli e stelle filanti.

Tanti anche gli eventi da non perdere nei dintorni di Roma per respirare questa divertente e magica atmosfera carnevalesca. Anche i teatri di Roma dedicano diversi spettacoli ai più piccoli nel weekend, non mancano - infine - visite guidate ed escursioni avverturose.

Vi state chiedendo cosa fare con i bambini a Roma sabato 11 e domenica 12 febbraio? Ecco i suggerimenti di RomaToday:

Il Piccolo Principe

Ultimo weekend per portare i bambini a vedere Il Piccolo Principe, il libro più amato e letto di tutti i tempi, che è diventato spettacolo e sarà fino al 12 febbraio al Teatro Sistina. Non è uno spettacolo di prosa, non è un musical, non è un circo, non è un’istallazione. Ma è un po’ di tutto questo perché ogni verità svelata, ogni personaggio, ogni snodo della vicenda attinge allo strumento più adatto ad arrivare allo spettatore. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La mostra dei mattoncini Lego più grande d'Europa

Al Centro commerciale Leonardo di Fiumicino è arrivata la mostre dei Lego più grande d'Europa. Oltre 2.000 mq di spazio e 100 spettacolari modelli. Un percorso che entusiasmerà i bambini e farà tornare piccoli anche i più grandi. Si potrà ammirare il Titanic più grande del mondo, ma anche il Colosseo, la Lupa, piazza San Pietro. Per gli appassionati ci saranno diverse costruzioni a tema Star Wars, non manca Harry Potter e il villaggio dei Puffi. Spazio anche agli stadi più belli d'Europa, ai villaggi alieni, al corpo umano. Nella mostra di potranno ammirare personaggi famosi e supereroi a dimensione naturale e, ad accogliere i bambini a fine mostra sarà uno spazio gioco dove poter realizzare la propria opera d'arte in mattoncini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Carnevale degli animali

Il San Carlino, il teatro dei burattini di Roma, presenta - sabato 11 febbraio - Il Carnevale degli animali. Lo spettacolo per bambini andrà in scena dalle 16,30 alle 17,30. Ciccio e Pasticcio sono due clown speciali, capaci di divertire con gran semplicità grandi e piccoli spettatori. Hanno un piccolo circo con cui viaggiano per portare allegria ovunque e il loro spettacolo ha come protagonisti degli animali molto singolari, quelli del Carnevale di Camille Saint-Saens. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Supermagic - Incantesimi", festival internazionale della magia

Al Teatro Brancaccio, fino a domenica 12 febbraio, c'è "Supermagic 2023 Incantesimi", la diciannovesima edizione del più applaudito festival internazionale della magia. Uno spettacolo ancora più magico dei precedenti e un nuovo cast di artisti tra i più famosi al mondo, campioni e talenti dell’arte magica per far entrare il pubblico nella dimensione dove l’ordine naturale delle cose è stravolto, dove le certezze sono sospese, dove è possibile vivere il fantastico e sognare ad occhi aperti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Tu si que... Disney - Show

Sabato 11 febbraio, presso l'Ar.Ma Teatro, va in scena lo spettacolo per bambini "Tu si que... Disney - Show" messo in scena dalla compagnia teatrale Bolle Spaziali. Anche il mondo Disney ha deciso dopo la pandemia di aggiornarsi e ha creato uno Show, anzi per la precisione un Talent, dove personaggi Disney che non si vedono da un po’ sul grande schermo tornano su un palco e si rimettono in gioco mostrando al pubblico quelli che sono i loro nuovi talenti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

I laboratori del weekend alla Casina di Raffaello

Prosegue il programma dei laboratori per bambini nel weekend alla Casina di Raffaello. Ogni sabato e domenica, le bambine e i bambini potranno divertirsi e imparare con nuovi laboratori ludico-educativi ispirati alla Musica, agli Animali e al grande pittore francese Henri Matisse. Gli adulti con i propri bambini più piccoli, dai 24 ai 36 mesi, potranno giocare insieme modellando animali con l’argilla o colorando la musica. Le bambine e i bambini dai 3 ai 5 anni potranno invece divertirsi a creare un proprio “timbro” per realizzare un memory, oppure giocare con tagli e buchi sulla carta per evocare ambientazioni fantastiche e strambi personaggi. Infine, le bambine e i bambini dai 6 agli 11 anni potranno cimentarsi con la stampa dei caratteri mobili e con i colori e le forme artistiche del grande pittore francese Henri Matisse. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Carnevale di Ronciglione

Entrati ufficialmente nel Carnevale 2023, da non perdere sicuramente gli eventi in programma a Ronciglione. Quello di questo borgo in provincia di Viterbo, infatti, è uno dei carnevali più attesi del Lazio. Una festa centenaria amata dai suoi frequenti spettatori e capace di attirare pubblico da tutta la penisola, tanto da far ribattezzare Ronciglione come Città del Carnevale. Nel 2023 tradizione e folklore potranno essere ammirati durante tre grandi Corsi di Gala e tanti eventi per il Carnevale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Spettacolo teatrale per bambini "Il piccolo principe"

Domenica 12 febbraio, presso l'asilo La Maisonnette - Il giardino dei bimbi (via del Fontanile Anagnino, 67 - Morena), ci sarà lo spettacolo per bambini " Il piccolo principe" messo in scena dalla compagnia teatrale Bolle Spaziali. La storia inizia con un pilota che precipita con il proprio aereo e incontra un bambino che dice di essere il principe di un asteroide. Lo spettacolo è rappresentato mediante un allestimento scenico vivace e offrirà ai bambini spettatori la possibilità di interagire verbalmente durante alcune scene della rappresentazione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La vera storia della Maschera di Zorro

Al Teatro Le Maschere arriva Zorro. E una storia che inizia a Carnevale quando, nella scuola del piccolo Pedro, si sta organizzando la tradizionale festa in maschera. Il bambino vorrebbe travestirsi da Spiderman: sarà il vero Zorro a fargli cambiare idea, portandolo con sé in una serie di mirabolanti avventure. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Attività e visite didattiche per bambini con Cicero in Rome

Attività e visite didattiche tra arte, storia e archeologia per famiglie con bambini da 2 a 11 anni (divise in categorie 4-11 e 2-4) di sabato 11 e domenica 12 febbraio, a Roma con Cicero in Rome. Avventure nella Storia di Roma, cacce al tesoro alla scoperta del Quartiere "delle Fate" Coppedè, di piazza Navona e non solo. Visite didattiche alla scoperta di Leonardo da Vinci e tanto altro ancora. [TUTTE LE INFORMAZIONI]