Cosa fare con i bambini sabato 1 e domenica 2 ottobre

Arriva un altro weekend, il primo di ottobre. Un sabato e una domenica autunnali da vivere in famiglia all'insegna del divertimento, della cultura, del gioco.

Se vi state chiedendo cosa fare sabato 1 e domenica 2 ottobre, sappiate che le attività per coinvolgere i vostri bambini non mancano a Roma. Dai musei gratis agli spettacoli multimediali alla scoperta della Roma Antica. Dalle escursioni con visite didattiche alle attività dedicate alla "Festa dei nonni", c'è davvero un ricco cartellone.

Mamme e papà, ecco cosa fare con i bambini a Roma nel weekend: la guida che fa per voi.

Musei gratis la prima domenica del mese

Domenica 2 ottobre torna l'appuntamento con i musei gratis. Su prenotazione, infatti, sarà possibile visitare - senza pagare il biglietto - tantissimi luoghi simbolo della cultura. Musei Civici e anche statali, a Roma e in tutto il Lazio. Un appuntamento da non perdere, anche con i più piccoli di casa, per andare a scoprire o a riscoprire le bellezze della città eterna. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Le "Nonniadi" con Geronimo Stilton

Domenica 2 ottobre, tornano, presso il Parco Tutti Insieme,le "Nonniadi", una giornata di sport e attività dedicata ai nonni e le nonne di Roma insieme ai loro nipoti giunta alla sua VIII edizione. Sarà una giornata dedicata allo sport, alla condivisione e al divertimento e all'insegna dell'intergenerazionalità, con nonni e nipoti che avranno l'occasione di partecipare gratuitamente e mettersi alla prova in diversi sport, come il calcio balilla, le freccette, il minigolf, il calcetto, lo shuttlecock, il badminton, il ping pong, il mini volley, il tiro con l’arco e il basket. Inoltre, per i più piccoli, è previsto il truccabimbi e uno spettacolo di magia. Ospite d’onore Geronimo Stilton. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ultimi giorni di Viaggi nell’antica Roma

Bambini appassionati dell'Antica Roma? Questo è l'ultimo weekend di Viaggi nell'antica Roma, lo straordinario progetto che, attraverso due appassionanti spettacoli multimediali, racconta e fa rivivere la storia del Foro di Augusto e del Foro di Cesare. Fino al 2 ottobre, infatti, gli spettatori potranno ancora godere di questa rappresentazione emozionante e allo stesso tempo ricca di informazioni dal grande rigore storico e scientifico, accompagnati dal suggestivo racconto di Piero Angela e dalla visione di magnifici filmati e proiezioni che ricostruiscono i due luoghi così come si presentavano nell’antica Roma. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Al via Halloween a Cinecittà World

E' tempo di Halloween a Cinecittà World. Dal 1 ottobre al 1 novembre, infatti, il parco divertimenti del cinema e della tv si anima di zombie, mostri, zucche e prevede anche una serie di attività per bambini. Ad accogliere i più piccoli ci sarà Oggy Oggy, l’adorabile gattino blu della serie in onda su Discovery che li farà giocare a ‘Dolcetto o Scherzetto?’ Chi ha voglia di trasformarsi e diventare un simpatico mostriciattolo troverà il suo paradiso al Truccabimbi Mostruoso, per poi proseguire un’avventura speciale alla scoperta dei personaggi delle favole che vivono nascosti ne Il Bosco Stregato. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il primo Pumpkin Patch a Roma

Nuovo weekend in un mondo di zucche. Alle porte di Roma, infatti, ha aperto da poche settimane, un tipico campo di zucche in stile americano in cui trascorrere una piacevole giornata con i bambini o con gli amici a scegliere la propria zucca di Halloween da personalizzare e da portare a casa. A presentare il progetto è la Fattoria della Zucca, in zona Sacrofano. Tutto inizia con la scelta della zucca giusta, un momento magico. Dopo averla trovata, si sceglie il laboratorio da seguire: quello di intaglio o di decorazione, quest’ultimo più adatto ai bambini piccoli. Si potrà così realizzare una personalissima Jack O’Lantern, ovvero la tipica zucca di Halloween. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La più grande edizione del Festival Hippie

Il 1 e 2 ottobre sbarca a Roma nell’oasi verde di Parco Labia, la più grande edizione del Festival Hippie ad ingresso gratuito. Un villaggio emozionale che accoglierà artigiani, aziende agricole biologiche, operatori olistici, ricercatori etico-spirituali, scrittori, musicisti, artisti di strada per due giorni di benessere, relax, energia e svago. Una manifestazione che proporrà numerose attività di gruppo e che prevede una particolare attenzione ai bambini con molte iniziative a loro dedicate: laboratori creativi, di improvvisazione teatrale, spettacoli di magia, clowneria, teatro dei burattini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Attività e visite didattiche per bambini nel weekend

Attività e visite didattiche tra arte, storia e archeologia per famiglie con bambini da 2 a 11 anni, organizzate da Cicero in Roma. Ricco il programma di sabato 1 e domenica 2 ottobre: dalla Caccia al Tesoro Didattica al Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo a l'Imperatore dalle Mille Idee ai Mercati di Traiano. Non mancano le visite ai Musei Capitolini, all'Ara Pacis, alla Casina delle Civette. E tanto altro ancora. [TUTTE LE INFORMAZIONI]