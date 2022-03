Cosa fare a Roma con i bambini nel weekend del 5 e 6 marzo

Non solo eventi per i più grandi nel weekend romano del 5 e 6 marzo: la Capitale, infatti, presta grande attenzione anche ai più piccoli con una serie di appuntamenti creati su misura. Oltre ai musei per bambini di Roma, infatti, settimanalmente poli culturali, associazioni, teatri organizzano degli eventi ad hoc per divertire, informare, coinvolgere tutta la famiglia.

Cosa fare a Roma con i bambini sabato 5 e domenica 6 marzo

Dalle mostre a cielo aperto e non agli spettacoli teatrali, dai laboratori alle visite guidate, quello del 5 e 6 marzo sarà un fine settimana incredibile per i romani più giovani. Scopriamo dunque quali sono gli eventi per bambini a Roma da non perdere il prossimo weekend

Giornata Mondiale della Fauna Selvatica al Bioparco

Sabato 5 e domenica 6 marzo il Bioparco di Roma aderisce alla Giornata Mondiale della Fauna Selvatica (World Wildlife Day) con attività di sensibilizzazione rivolte alle famiglie. Quest’anno il tema dell’evento è "Recuperare le specie chiave per il ripristino dell'ecosistema" e gli esperti del parco, nell‘ambito di visite guidate e postazioni tematiche, porranno l’accento sulle principali cause di minaccia di fauna e flora e sul ruolo del Bioparco per la salvaguardia delle specie minacciate come ad esempio la tigre di Sumatra. Tante le attività in programma. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La via delle api

La via delle api riapre nuovamente al Museo Civico di Zoologia, dal 4 febbraio al 29 maggio 2022. La mostra è un percorso espositivo dedicato al mondo delle api e dei loro prodotti, dal miele alla pappa reale.Attraverso preparati provenienti dalle collezioni entomologiche del museo, materiali apistici, video accattivanti e modelli, vuole guidare il visitatore alla scoperta della “via delle api”: dal particolare ciclo vitale di questi insetti alla straordinaria organizzazione sociale e al loro fondamentale ruolo nell'impollinazione delle piante. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La Bella Addormentata al Teatro Verde

Sabato 5 e domenica 6 marzo al Teatro Verde arriva lo spettacolo "La Bella Addormentata". Appuntamento pomeridiano, alle 17, per bambini dai 3 anni in su. I bambini vengono coinvolti direttamente nelle incredibili, divertenti e pazze avventure di Zero. Musica, canzoni, mistero e risate accompagnano e scandiscono i tempi di questa tenera e ironica favola. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

L'impero dei Dinosauri all'Orto Botanico

Impero dei Dinosauri è il nuovo progetto divulgativo dell’Associazione Paleontologica A.P.P.I. in collaborazione con il Museo Orto Botanico di Roma – Dipartimento di Biologia Ambientale (Sapienza Università di Roma) in mostra fino al 3 aprile 2022. Si tratta di una mostra dal carattere fortemente divulgativo che consente ai visitatori un viaggio completo nel passato del nostro Pianeta, esplorando sia l’ambiente terrestre in cui protagonisti assoluti sono i dinosauri e sia quello marino con i grandi rettili, dando così un’ampia visione di quello che è stato lo sviluppo della Vita dall’Era Paleozoica fino ai tempi recenti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Attività e visite didattiche per famiglie da 2 a 14 anni con Cicero in Rome

L'associazione Cicero in Rome, organizza nel weekend attività e visite didattiche tra arte, storia e archeologia per famiglie con bambini e ragazzi da 2 a 14 anni. Dalla Caccia al tesoro didattica al Ghetto Ebraico alla Cacccia fotografica guidata "L'Antica Roma su Via dei Fori Imperiali" e tante altre attività a partire dai 2 anni. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Foto da Facebook @ImperoDinosauri