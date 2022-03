Cosa fare a Roma con i bambini nel weekend del 26 e 27 marzo

Il weekend alle porte è carico di eventi all'insegna del divertimento e della cultura non solo per grandi. Oltre al ricco cartellone di appuntamenti per adulti (mostre, manifestazioni gatsronomiche, mercatini), nel weekend del 26 e 27 marzo non mancano gli eventi per bambini a Roma.

C'è davvero un gran da fare il prossimo fine settimana nella Capitale: dinosauri, farfalle e tanto altro ancora. Senza togliere che con i bambini è piacevole anche una semplice passeggiata in centro o nelle ville, per far scoprire loro la storia e il fascino della città in cui vivono.

Cosa fare a Roma con i bambini sabato 26 e domenica 27 marzo

Nel weekend del 26 e 27 marzo Roma propone ai bambini divertenti spettacoli teatrali, mostre alla scoperta delle api e dei dinosauri, ma anche laboratori di cucina giapponese e visite guidate e cacce al tesoro. Scopriamo dunque quali sono gli eventi per bambini a Roma da non perdere il prossimo fine settimana.

La casa delle farfalle

Ha aperto a Roma "La casa delle Farfalle", un giardino magico, dove le farfalle sprigionano tutta la loro bellezza. All’interno, ognuno avrà la possibilità di passeggiare in mezzo ad una rigogliosa vegetazione ed osservare da vicino alcune tra le farfalle più appariscenti del mondo. Si potranno osservare le farfalle mentre si alimentano, volano o si riposano in un ambiente che riproduce il loro habitat naturale. Si potranno svolgere visite guidate, laboratori didattici e giochi. Previsto anche street food, aree picnic, truccabimbi, mercatino, live music. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Riapre Cinecittà World

Cinecittà World, il parco del cinema e della TV, ha riaperto al pubblico per una nuova stagione ricca di novità, emozioni e spensieratezza. Tantissime attrazioni anche per i più piccoli. Inoltre il parco si impreziosice con alcuni capolavori del cinema, aprirà infatti apre un vero e proprio museo del cinema a cielo aperto: "Il Giardino degli Dei" è una passeggiata tra le sculture e i pezzi di set realizzate dalla storica famiglia De Angelis, scenografi da 3 generazioni e da oltre 80 anni a Cinecittà. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La via delle api

La via delle api è tornata al Museo Civico di Zoologia. La mostra è un percorso espositivo dedicato al mondo delle api e dei loro prodotti, dal miele alla pappa reale.Attraverso preparati provenienti dalle collezioni entomologiche del museo, materiali apistici, video accattivanti e modelli, vuole guidare il visitatore alla scoperta della “via delle api”: dal particolare ciclo vitale di questi insetti alla straordinaria organizzazione sociale e al loro fondamentale ruolo nell'impollinazione delle piante. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

L'impero dei Dinosauri all'Orto Botanico

Impero dei Dinosauri è il nuovo progetto divulgativo dell’Associazione Paleontologica A.P.P.I. in collaborazione con il Museo Orto Botanico di Roma – Dipartimento di Biologia Ambientale (Sapienza Università di Roma) in mostra fino al 3 aprile 2022. Si tratta di una mostra dal carattere fortemente divulgativo che consente ai visitatori un viaggio completo nel passato del nostro Pianeta, esplorando sia l’ambiente terrestre in cui protagonisti assoluti sono i dinosauri e sia quello marino con i grandi rettili, dando così un’ampia visione di quello che è stato lo sviluppo della Vita dall’Era Paleozoica fino ai tempi recenti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mulan, spettacolo per bambini

Arrivano a Roma una serie di spettacoli dedicati ai bambini dai 6 anni in su. La serie è ispirata alla collana di libri "Incinque", edita da Cina in Italia. Domenica 27 Marzo, l'appuntamento è con la leggendaria storia di Mulan. Lo spettacolo è multimediale, con narrazione dal vivo con Lulù e Aurora (ragazze cinesi di seconda generazione), proiezioni, scrittura dei caratteri cinesi, musica e balli. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La contadina furba

"La contadina furba" è lo spettacolo per bambini in programma al Teatro Le Maschere sabato 26 e domenica 27 marzo e sabato 2 e domenica 3 aprile. Si tratta di una fiaba che vuole insegnare ai più piccini come l'altruismo e l'intelligenza possano essere messi a servizio degli altri e di sé stessi e che vuole mostrare come l'astuzia, usata a buon fine, possa far nascere il vero amore. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Laboratorio di onigiri per bambini

Konnichiwa, Mercato è l'evento in programma sabato e domenica al Mercato Centrale. Un appuntamento che punta a raccontare un Paese che vanta una grandissima varietà di tradizioni e rituali impareggiabile. Ci sarà spazio anche per i più piccoli, incluso il workshop per bambini dedicato alla preparazione degli onigiri, le polpettine di riso con all’esterno l’alga nori, oltre che popolarissime, sono molto apprezzate dai bambini giapponesi e fanno spesso parte del loro menu nella pausa pranzo a scuola. Akira Yoshida insegnerà ai piccoli partecipanti come preparare gli onigiri e a gustarli alla maniera giapponese. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Attività e visite didattiche per famiglie con bambini

L'associazione Cicero in Rome, organizza nel weekend attività e visite didattiche tra arte, storia e archeologia per famiglie con bambini e ragazzi da 2 a 14 anni. Dalla caccia al tesoro sull'Isola Tiberina e alla visita alla Serra Moresca di Villa Torlonia e tanti altri interessanti itinerari. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli appuntamenti di Roma Culture

Sul palco del Teatro Lido di Ostia, sabato 26 e domenica 27 marzo alle ore 17.30, va in scena Il Minotauro di Gaetano Colella con Roberto Anglisani, per la regia di Maria Maglietta Uno spettacolo per ragazzi dai 10 anni in su, che affronta il tema della diversità e delle paure che essa genera, partendo dalla figura archetipica del Minotauro.

Al Teatro Torlonia, per il Teatro Nuove Generazioni, da sabato 26 marzo al 6 aprile in scena Biancaneve. Le ombre nello specchio, spettacolo per adulti e bambini dai 7 anni in su. Un adattamento che non rinuncia alla struttura del testo dei fratelli Grimm, partendo dalla traduzione di Antonio Gramsci dal titolo Nevina, con l’obiettivo di esaltarla ed evidenziare il senso profondo del conflitto tra generazioni, nel passaggio di testimone di madre in figlia.

Presso il Forum del Palazzo delle Esposizioni domenica 27 marzo alle ore 11 i bambini di 7-12 anni potranno incontrare l’artista francese Joëlle Jolivet che ha illustrato il libro Miss Cat e il canarino scomparso, scritto da Jean-Luc Fromental e appena pubblicato in Italia da Fatatrac, e scoprire con lei come è nata la giovane detective dall’istinto felino, protagonista di questa divertente serie di avventure a fumetti.

Al Teatro Tor Bella Monaca domenica 27 marzo alle ore 17 Seven Cults, per Teatro in Famiglia presenta E vissero tutti felici e ben distesi!!!, di e con Matteo Micheli. Un regno immaginario fatto di vestiti, mollette e corde da bucato, con una coppia di regnanti decisamente distratti, attenti solo alla fastosa vita di corte, fino a quando non scoppia la rivolta del popolo calpestato che irrompe nelle sale del castello.

Al Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, la mostra Dante nelle sculture di Pietro Canonica (in corso fino al 30 aprile), presenta per i più piccoli la sezione Dante nelle sculture di Pietro Canonica. Kids, con testi appositamente pensati per loro, per una visita adatta a tutta la famiglia. “Leggere” Dante nelle cose che ci circondano o nelle parole che pronunciamo diventa così un gioco divertente, un modo per mantenere vivo il grande poeta e le nostre radici culturali. Ingresso gratuito da martedì a domenica ore 10-16, ultimo ingresso 30 minuti prima. Info 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19).

Leggi qui tutti gli appuntamenti di Roma Culture in programma nel weekend.