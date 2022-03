Cosa fare a Roma con i bambini nel weekend del 2 e 3 aprile

Il primo fine settimana di aprile a Roma è a misura di bambini. Tanti sono infatti gli eventi in città e dintorni da vivere con tutta la famiglia. Mostre, spettacoli teatrali, parchi a tema che aprono le porte presentando novità e ricchissime stagioni. E ancora dinosauri, farfalle e l'affascinante mondo delle api.

Cosa fare a Roma con i bambini sabato 2 e domenica 3 aprile

Il weekend del 2 e 3 aprile è quello della riapertura del "Fantastico mondo del Fantastico", quello in cui ci si diverte con le bolle di sapone al teatro. E' un weekend di divertimento da vivere a Cinecittà World o nel Museo Civico di Zoologia sulla "Via delle api".

Scopriamo dunque quali sono gli eventi per bambini a Roma da non perdere il prossimo fine settimana.

Il Fantastico mondo del Fantastico

Domenica 3 aprile, nell’antico Castello di Lunghezza riapre il parco a tema “Fantastico Mondo del Fantastico”, con tante magiche novità e nuovi protagonisti dell’immaginario per i bambini. A partire dalle ore 10, torneranno a spalancarsi le porte del regno della fantasia, con il suo immenso giardino e la florida vegetazione. E, novità assoluta, l'arrivo di Frankestein Junior. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Divertimento a Cinecittà World

Cinecittà World, il parco del cinema e della TV, ha riaperto al pubblico per una nuova stagione ricca di novità, emozioni e spensieratezza. Tantissime attrazioni anche per i più piccoli. Inoltre il parco si impreziosice con alcuni capolavori del cinema, aprirà infatti apre un vero e proprio museo del cinema a cielo aperto: "Il Giardino degli Dei" è una passeggiata tra le sculture e i pezzi di set realizzate dalla storica famiglia De Angelis, scenografi da 3 generazioni e da oltre 80 anni a Cinecittà. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La casa delle farfalle

Ha aperto a Roma "La casa delle Farfalle", un giardino magico, dove le farfalle sprigionano tutta la loro bellezza. All’interno, ognuno avrà la possibilità di passeggiare in mezzo ad una rigogliosa vegetazione ed osservare da vicino alcune tra le farfalle più appariscenti del mondo. Si potranno osservare le farfalle mentre si alimentano, volano o si riposano in un ambiente che riproduce il loro habitat naturale. Si potranno svolgere visite guidate, laboratori didattici e giochi. Previsto anche street food, aree picnic, truccabimbi, mercatino, live music. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La via delle api

La via delle api è tornata al Museo Civico di Zoologia. La mostra è un percorso espositivo dedicato al mondo delle api e dei loro prodotti, dal miele alla pappa reale.Attraverso preparati provenienti dalle collezioni entomologiche del museo, materiali apistici, video accattivanti e modelli, vuole guidare il visitatore alla scoperta della “via delle api”: dal particolare ciclo vitale di questi insetti alla straordinaria organizzazione sociale e al loro fondamentale ruolo nell'impollinazione delle piante. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

L'impero dei Dinosauri all'Orto Botanico

Ultimo weekend dell'Impero dei Dinosauri al Museo Orto Botanico di Roma. Si tratta di una mostra dal carattere fortemente divulgativo che consente ai visitatori un viaggio completo nel passato del nostro Pianeta, esplorando sia l’ambiente terrestre in cui protagonisti assoluti sono i dinosauri e sia quello marino con i grandi rettili, dando così un’ampia visione di quello che è stato lo sviluppo della Vita dall’Era Paleozoica fino ai tempi recenti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Big Babol Circus, spettacolo per bambini

Torna al Teatro SS Aquila e Priscilla lo spettacolo "Big Babol Circus" di Daniele Antonini. Uno spettacolo che alterna magie comiche, giocolerie e clownerie e le immancabili bolle di sapone. L'appuntamento è domenica 3 aprile in zona Marconi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Corrado l'astronauta e i pirati dei buchi

Sabato 2 aprile, presso il teatro Ar.Ma via Ruggero di Lauria (zona Prati), va in scena lo spettacolo teatrale per bambini "Corrado l'astronauta e i pirati dei buchi". Riuscirà la fantasia di un bambino a salvare gli abitanti della Terra? Uno straordinario viaggio ricco di incontri e sorprese: topini lunatici che coltivano crateri, mucche di Marte che producono gorgonzola, pirati spaziali che rubano il prezioso "niente" e lasciano a tutti la macchina del "tutto tutto". [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Attività e visite didattiche per famiglie con bambini

L'associazione Cicero in Rome, organizza nel weekend attività e visite didattiche tra arte, storia e archeologia per famiglie con bambini e ragazzi da 2 a 13 anni. Dalla caccia al tesoro sull'Isola Tiberina e alla visita alla Serra Moresca di Villa Torlonia e tanti altri interessanti itinerari. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli appuntamenti di Roma Culture

Presso gli spazi del Mattatoio sabato 2 e domenica 3 aprile con il coreografo, performer e filmmaker Jacopo Jenna guiderà il laboratorio Copy, Transform, Combine, un’indagine ludica sulla composizione coreografica. Dalle ore 10 (bambini 1^ e 2^ elementare) e dalle 11.45 (bambini 3^, 4^, 5^ elementare). Max 15 partecipanti, partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria: infanzia.pelanda@palaexpo.it entro il 31 marzo.

Al Teatro Tor Bella Monaca domenica 3 aprile alle ore 17, per Teatro in Famiglia in scena Sulle orme di Papert, uno spettacolo di teatro di figura, d’attore e d’interazione con i mezzi digitali sulla figura di Seymour Papert, scritto e diretto da Danilo Zuliani con Alessandra Cavallari, Luca Laviano e Danilo Zuliani. Un insegnante propone alla propria classe una ricerca sulla figura di Papert: sarà questo lo spunto per la creazione di momenti pedagogici divertenti.

Al Teatro Biblioteca Quarticciolo domenica 3 aprile alle ore 17 per famiglie e bambini di 1-5 anni viene presentato in prima regionale Spot, interpretato da Andrea Buzzetti, autore dello spettacolo insieme a Valeria Frabetti. Un progetto di ricerca sulla luce alla scoperta delle sue tante possibilità espressive.