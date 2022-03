Cosa fare a Roma con i bambini nel weekend del 12 e 13 marzo

Il weekend alle porte è ricco di eventi a Roma: appuntamenti per i più grandi, tra manifestazioni culturali, gastronomiche, creative e iniziative create su misura per i più piccoli. Sabato 12 e domenica 13 marzo, infatti, non mancano le cose da fare a Roma con i bambini. Dalle visite guidate agli spettacoli teatrali, dai laboratori golosi agli incontri curiosi.

C'è davvero un gran da fare il prossimo fine settimana nella Capitale, senza togliere che con i bambini è piacevole anche una semplice passeggiata in centro o nelle ville, per far scoprire loro la storia e il fascino della città in cui vivono.

Cosa fare a Roma con i bambini sabato 12 e domenica 13 marzo

Nel weekend del 12 e 13 marzo Roma propone ai bambini divertenti spettacoli teatrali, mostre alla scoperta delle api e dei dinosauri, ma anche laboratori di cioccolato e visite guidate e cacce al tesoro tra isole, imperatori, spiriti e spiritelli. Scopriamo dunque quali sono gli eventi per bambini a Roma da non perdere il prossimo fine settimana.

Laboratori di cioccolato

Roma diventa capitale italiana del cioccolato artigianale da venerdì 11 e domenica 13. Arriva la Festa del cioccolato artigianale a Prati, precisamente in piazza Risorgimento. Oltre alle tante leccornie da provare, oltre ad una scultura su un blocco di cioccolato di 100 kg, realizzata live dall'artista Stefano Comelli, in programma anche una serie di laboratori didattici per bambini sulla lavorazione del cioccolato, prenotabili direttamente sul sito internet, un mezzo simpatico per avvicinare i bimbi più piccoli al cacao. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La via delle api

La via delle api riapre nuovamente al Museo Civico di Zoologia, dal 4 febbraio al 29 maggio 2022. La mostra è un percorso espositivo dedicato al mondo delle api e dei loro prodotti, dal miele alla pappa reale.Attraverso preparati provenienti dalle collezioni entomologiche del museo, materiali apistici, video accattivanti e modelli, vuole guidare il visitatore alla scoperta della “via delle api”: dal particolare ciclo vitale di questi insetti alla straordinaria organizzazione sociale e al loro fondamentale ruolo nell'impollinazione delle piante. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Spettacolo teatrale "Il gigante egoista"

Sabato 12 marzo, al teatro Ar.Ma via Ruggero in zona Prati, va in scena lo spettacolo per bambini "Il Gigante Egoista" della compagnia teatrale Bolle Spaziali. È la storia di un gigante che non vuole far giocare i bambini nel suo giardino perché odia il prossimo e vorrebbe tenere tutte le cose belle per sè. La fiaba è rappresentata mediante un allestimento scenico vivace, con colori e musiche coinvolgenti. Lo spettacolo inoltre offrirà ai bambini spettatori la possibilità di interagire verbalmente durante alcune scene della rappresentazione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

L'impero dei Dinosauri all'Orto Botanico

Impero dei Dinosauri è il nuovo progetto divulgativo dell’Associazione Paleontologica A.P.P.I. in collaborazione con il Museo Orto Botanico di Roma – Dipartimento di Biologia Ambientale (Sapienza Università di Roma) in mostra fino al 3 aprile 2022. Si tratta di una mostra dal carattere fortemente divulgativo che consente ai visitatori un viaggio completo nel passato del nostro Pianeta, esplorando sia l’ambiente terrestre in cui protagonisti assoluti sono i dinosauri e sia quello marino con i grandi rettili, dando così un’ampia visione di quello che è stato lo sviluppo della Vita dall’Era Paleozoica fino ai tempi recenti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli appuntamenti di Roma Culture pensati per i bambini

Nel ricco palinsesto di Roma Culture (qui il calendario degli eventi fino al 15 marzo) non manca un ampio spazio dedicato ai bambini. Di seguito gli eventi in programma nel weekend alle porte:

Al Palazzo delle Esposizioni, sabato 12 marzo è in programma il Laboratorio d’arte "Disegnare con le forbici, un bosco da fiaba", una visita e un laboratorio gratuito per bambini di 7-11 anni con l’illustratrice Antonella Abbatiello. Un viaggio alla riscoperta delle fiabe per creare il proprio bosco ricco di alberi, nascondigli e cespugli, sperimentando diverse tecniche, accompagnati dallo sguardo attento e privilegiato dell’artista. Prenotazione obbligatoria a scaffaledarte@palaexpo.it.

Presso gli spazi del Mattatoio proseguono gli appuntamenti di Ricreazione - mappa mondi, i laboratori artistici di movimento, musica e disegno per bambini di 6-8 anni e di 8-10 anni che hanno l’obiettivo di sollecitare l’esplorazione creativa attraverso l’esperienza corporea e di stimolare un primo sguardo critico sull’arte contemporanea. I bambini accompagnati avranno così la possibilità di scoprire i linguaggi artistici e sperimentare, anche attraverso la dimensione del gioco, modi plurali di fare esperienza del mondo. Appuntamento sabato 12 e domenica 13 marzo con Marina Donatone (danzatrice e coreografa) e Sarah Silvagni (danzatrice ed esperta in pedagogia del movimento) che nel laboratorio 2+2=5 utilizzeranno il corpo e il movimento per interagire con oggetti di uso quotidiano, esplorandoli e risignificandoli. Dalle ore 10 (bambini 1^ e 2^ elementare) e dalle 11.45 (bambini 3^, 4^, 5^ elementare). Max 15 partecipanti, partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria: infanzia.pelanda@palaexpo.it entro il 10 marzo.

Al Teatro Torlonia, sabato 12 e domenica 13 marzo alle ore 17, per Teatro nuove generazioni, verrà presentato lo spettacolo per bambini dai 4 anni in su, Caro Lupo di e con Miriam Costamagna, Andrea Lopez Nunes, Giacomo Occhi e Nadia Milani che firma anche la regia e la cura dell’animazione di sagome e puppets. In una casetta vecchia e sgangherata, situata in mezzo al bosco, vivono mamma, papà e la piccola Jolie, una bambina con una fervida immaginazione che la porta ad inventare milioni di storie.

Domenica 13 marzo alle ore 18, il MACRO in collaborazione con Senza Titolo, organizza Macro in famiglia, una visita guidata attiva per adulti e bambini, nella quale poter approfondire i linguaggi dell’arte contemporanea attraverso le opere e i lavori esposti in mostra (ingresso gratuito con prenotazione all'indirizzo edu@museomacro.it).

Al Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, la mostra Dante nelle sculture di Pietro Canonica (in corso fino al 30 aprile), presenta per i più piccoli la sezione Dante nelle sculture di Pietro Canonica. Kids, con testi appositamente pensati per loro, per una visita adatta a tutta la famiglia. “Leggere” Dante nelle cose che ci circondano o nelle parole che pronunciamo diventa così un gioco divertente, un modo per mantenere vivo il grande poeta e le nostre radici culturali. Ingresso gratuito da martedì a domenica ore 10-16, ultimo ingresso 30 minuti prima. Info 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19).

Attività e visite didattiche per famiglie con bambini

L'associazione Cicero in Rome, organizza nel weekend attività e visite didattiche tra arte, storia e archeologia per famiglie con bambini e ragazzi da 2 a 14 anni. Dalla caccia al tesoro sull'Isola Tiberina e alla visita alla Serra Moresca di Villa Torlonia e tanti altri interessanti itinerari. [TUTTE LE INFORMAZIONI]