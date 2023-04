Cosa fare con i bambini a Roma per il ponte del 25 aprile

Sarà un lungo weekend per le famiglie romane. La maggior parte delle scuole, infatti, resteranno chiuse lunedì 24, regalando un lungo ponte di primavera. Si inizia sabato 22 aprile e si termina martedì 25. Cosa fare in questi 4 giorni con i bambini a Roma?

Le idee non mancano di certo, anzi, sono vari gli appuntamenti a misura di famiglia che la Capitale propone per il ponte del 25 aprile. RomaToday ha selezionato 10 eventi, tra laboratori, visite guidate e parchi divertimento da segnare in agenda.

Earth Day, Giornata Mondiale della Terra a Villa Borghese

Sabato 22 aprile si celebra l'Earth Day 2023, la?53a?Giornata Mondiale della Terra,?la più importante manifestazione ambientale delle Nazioni Unite. Ad animare il Villaggio numerosissime attività che potranno essere fruite gratuitamente. E' stato preparato, inoltre, il Villaggio Bambini, in collaborazione con UNICEF, e numerose altre associazioni, ricco di divertenti laboratori tra i quali non si possono non citare: la Pompieropoli dei Vigili del Fuoco, il Planetario Gonfiabile dell’INAF, la spettacolare parete per arrampicata offerta dal Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN, il più grande ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI) e i percorsi di Biodiversità allestiti dai Carabinieri Forestali, dove si assisterà ogni giorno al Battesimo della sella con i cavallini di Monterufoli. Ad animare il Villaggio Bambini ci sarà il personaggio di SpongeBob, la spugna gialla più amata e protagonista dell’omonima serie tv ambientata a Bikini Bottom.

Ponte di primavera a Cinecittà World e Roma World

La primavera ha segnato la riapertura dei parchi a tema della Capitale: Cinecittà World e Roma World (il primo è il parco del Cinema e della Tv, il secondo un parco che ti riporta indietro nel tempo all'Antica Roma) saranno aperti anche durante il ponte del 25 aprile per regalare un weekend lungo di divertimento e adrenalina. Cinecittà World è pronto a proporre le sue attrazioni (più di 40) e i suoi spettacoli, Roma World, invece, è pronta a far vivere al visitatore, grande o piccolo, un giorno da antico romano. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Riapre MagicLand

A proposito di parchi divertimento, riapre anche MagicLand, il parco divertimenti a Valmontone. Dal 22 al 25 aprile, il Parco sarà sempre aperto per regalare ai visitatori giornate ricche di incanto e adrenalina, grazie alle novità di questa stagione. C'è il Castello di Cagliostro, Dungeons, il terrificante percorso ambientato in una prigione medievale, ci sono spettacoli e mostre pronte a coinvolgere il visitatore per un ponte all'insegna del puro divertimento. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Rievocazione storica al Circo Massimo

Per immergersi nelle atmosfere dell'Antica Roma, prolungando i festeggiamenti del suo 2776esimo compleanno, il Gruppo Storico Romano sarà al Circo Massimo fino a domenica 23 aprile. Tra gli appuntamenti previsti nel weekend, sabato 22 aprile continueranno i banchi didattici, mentre gli appassionati di storia potranno assistere al torneo tra scuole di gladiatori con combattimenti spettacolari. La giornata culminerà con il finale di “Harpastum” - antico gioco romano con la palla, antenato del calcio - tra danze, ricostruzioni di cerimonie civili e religiose, manovre di strategia e tecnica militare delle legioni, rievocazioni di storiche battaglie. L'ultimo giorno di festa, domenica 23 aprile, prenderà il via con il raduno dei gruppi partecipanti e la cerimonia di apertura "Commissio Feriarum". Seguiranno i saluti istituzionali e l'orazione di Mecenate, prima che il corteo storico attraversi il centro della città, sfilando per una festante Via dei Fori Imperiali. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il mago di Oz al Teatro Brancaccio

Dai Produttori di “Alice in Wonderland”, la geniale fiaba de Il Mago di Oz, viene proposta in un mirabolante family show in una chiave scenica del tutto originale: il linguaggio del musical e del circo contemporaneo si fondono in una nuova dimensione. Il cast di 25 artisti in scena è composto da cantanti, danzatori e alcuni tra i maggiori acrobati del circo contemporaneo mondiale. La mirabolante messa in scena dello spettacolo è esaltata dall’originale animazione, grafiche in 3D, effetti speciali e costumi fantasmagorici realizzati dal team di creativi della Romanov Arena. Protagonista, ovviamente, Dorothy con la sua avvincente storia che tutti conosciamo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Uomo preistorico", laboratorio per bambini

Lo Stadio di Domiziano, domenica 23 aprile, propone "Uomo preistorico", un laboratorio dedicato alla scoperta delle prime forme di ominidi. Grazie al racconto di un esperto archeologo, unito all’esposizione di numerosi reperti, i bambini impareranno come l’uomo cacciava, cucinava, mangiava e viveva 2 milioni e 500 mila anni fa. Dopo la spiegazione si dedicheranno alla simulazione di scavo di un sito preistorico: una vasca interrata dove i piccoli “aiuto archeologo” avranno il compito di riportare alla luce i teschi degli ominidi e diversi oggetti della loro vita quotidiana. Il tutto avverrà sotto la guida del capo archeologo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Disegna il tuo Vittoriano, evento per famiglie

Domenica 23 aprile, il VIVE presenta "Disegna il tuo Vittoriano", l'evento fa parte del ciclo "Bambini e famiglie al VIVE". Simbolo dell'Italia unita e indipendente, il Vittoriano è divenuto ben presto un luogo cardine dell'immaginario collettivo della Nazione. Come tale, il monumento ha ispirato innumerevoli film e programmi televisivi. La visita, parte integrante di una proposta educativa pensata appositamente per famiglie e bambini, consente di esplorare insieme gli spazi suggestivi del monumento, di ripercorrerne la storia e di scoprire analogie o differenze con l'arte e l'architettura del passato. Come in un puzzle, i partecipanti rielaborano graficamente l’iconica immagine del Vittoriano, ispirati dallo sguardo di artisti e architetti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Earth Day al Castello di Santa Severa

Dal 22 al 25 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, si svolgerà l'Earth Day al meraviglioso Castello di Santa Severa, una manifestazione ad ingresso gratuito incentrata sulla sostenibilità ed il benessere, di fronte al mare. Fulcro dell'evento sarà la mostra mercato di artigianato artistico sostenibile e prodotti locali, proprio per incentivare un'economia circolare a filiera corta e a basso impatto ambientale. Non mancherà nemmeno lo spazio bimbi con tanti laboratori per intrattenere i piccoli ospiti con attività ludico-educative. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Spettacolo teatrale per bambini "Grimm....collection!"

Sabato 22 aprile, presso il Teatro Ar.Ma, va in scena lo spettacolo per bambini “Grimm collection” messo in scena dalla compagnia teatrale Bolle Spaziali con con Tina Angrisani, Giulia De Luca e Francesca Piersante. E’ uno spettacolo che racchiude la lettura e l’interpretazione di 6 favole dei Fratelli Grimm: Biancaneve, Cenerentola, Rosaspina, il Flauto Magico, Hansel e Gretel e la Piccola Fiammiferaia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La Casa delle Farfalle

A Roma è tornata la Casa delle farfalle, la speciale serra tropicale allestita in una nuova location a due passi dall’Appia Antica, nella splendida cornice dell’Appia Joy Park, il nuovo parco agricolo multifunzionale di Roma. Il magico e incantato giardino in cui si possono ammirare centinaia di farfalle tropicali variopinte e di raro pregio, libere di sprigionare tutta la loro bellezza e vivacità, ma anche bruchi e crisalidi delle farfalle, vari tipi di bozzoli delle falene e insetti unici, come l’insetto stecco, gli insetti foglia e le blatte fischianti del Madagascar, oltre alla ormai celebre mascotte, il simpatico Millepiedi gigante. [TUTTE LE INFORMAZIONI]