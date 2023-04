Cosa fare con i bambini a Roma per il ponte del 1 maggio

E' in arrivo un nuovo lungo weekend da vivere a Roma, anche con i bambini. Il 1 maggio, infatti, si attacca a sabato e domenica, regalando tre giorni di relax e divertimento. Il tempo non sarà dei migliori come annunciano le previsioni meteo, ma non c'è da scoraggiarsi, poichè non mancano le attività al coperto per tutta la famiglia.

Dal gelato alle mostre, dalla storia al teatro: cosa fare per il Ponte del Primo Maggio con i bambini a Roma? RomaToday ha selezionato 7 appuntamenti da non perdere:

Roma è Gelato

Arriva nella Capitale, dal 29 aprile al 1 maggio, la prima manifestazione dedicata a tutti gli amanti del gelato. Si tratta di "Roma è gelato". Mentre i più grandi saranno impegnati in assaggi, masterclass e talk con i migliori maestri gelatieri provenienti da tutta Italia, per i bambini è previsto un cartellone di attività e laboratori per conoscere meglio le materie prime e imparare a fare il gelato (con tanto di assaggio finale). Sarà presente anche una fattoria didattica per coinvolgere i più piccoli [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Hippie market e Foodstock

L'Appia Joy Park, nel fine settimana alle porte, è pronto ad accogliere l'Hippie Market e Foodstock. Un evento studiato per tutta la famiglia per respirare un’atmosfera magica d'altri tempi e regalare momenti indimenticabili. Un villaggio emozionale ricco di balle di fieno che accoglierà artigiani, street chef, aziende agricole, artisti di strada, musicisti, operatori olistici, per 3 giorni di benessere, svago e relax. Particolare attenzione sarà dedicata proprio ai bambini con molte iniziative a loro dedicate: laboratori creativi, torte di fango, danza creativa, inglese, trucca bimbi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La mostra dei mattoncini Lego più grande d'Europa

Pioggia nel weekend? Niente paura: presso il The wow side shopping centre (ex centro commerciale Leonardo) di Fiumicino c'è la mostra di mattoncini Lego più grande d'Europa. Oltre 2.000 mq di spazio e 100 spettacolari modelli. La mostra si trova al primo piano del centro commerciale e si estende su 1500 metri quadrati. Si potranno ammirare tantissime costruzioni uniche, figure a grandezza naturale, grandi edifici. Si potrà ammirare anche il più grande TITANIC del mondo, costruito in scala 1:25 realizzato con mezzo milione di mattoncini lego. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il mago di Oz al Teatro Brancaccio

Ultimo weekend per portare i bambini al Teatro Brancaccio a vedere lo spettacolo "Il Mago di Oz". Dai Produttori di “Alice in Wonderland”, viene proposta in un mirabolante family show in una chiave scenica del tutto originale: il linguaggio del musical e del circo contemporaneo si fondono in una nuova dimensione. Il cast di 25 artisti in scena è composto da cantanti, danzatori e alcuni tra i maggiori acrobati del circo contemporaneo mondiale. La mirabolante messa in scena dello spettacolo è esaltata dall’originale animazione, grafiche in 3D, effetti speciali e costumi fantasmagorici realizzati dal team di creativi della Romanov Arena. Protagonista, ovviamente, Dorothy con la sua avvincente storia che tutti conosciamo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

1 maggio a Cinecittà World e Roma World

La primavera ha segnato la riapertura dei parchi a tema della Capitale: Cinecittà World e Roma World (il primo è il parco del Cinema e della Tv, il secondo un parco che ti riporta indietro nel tempo all'Antica Roma) saranno aperti anche durante il ponte del 1 maggio per regalare un weekend lungo di divertimento e adrenalina. Cinecittà World è pronto a proporre le sue attrazioni (più di 40) e i suoi spettacoli, Roma World, invece, è pronta a far vivere al visitatore, grande o piccolo, un giorno da antico romano. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

1 maggio a MagicLand

A proposito di parchi divertimento, ha riaperto anche MagicLand, il parco divertimenti a Valmontone. Il Parco sarà sempre aperto - anche nel weekend del 1 maggio - per regalare ai visitatori giornate ricche di incanto e adrenalina, grazie alle novità di questa stagione. C'è il Castello di Cagliostro, Dungeons, il terrificante percorso ambientato in una prigione medievale, ci sono spettacoli e mostre pronte a coinvolgere il visitatore per un ponte all'insegna del puro divertimento. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Attività e visite didattiche per bambini con Cicero in Rome

Tornano anche per il ponte del Primo Maggio le attività e le visite didattiche tra arte, storia e archeologia per famiglie con bambini da 2 a 11 anni organizzate da Cicero in Rome, Da sabato 29 a lunedì 1 maggio in programma: cacce al tesoro didattiche a Villa Borghese, a via dei Fori Imperiali, a Villa Torlonia, aattività e visite agli scavi del Circo Massimo, nei sotterranei di San Clemente e tanto altro ancora. [TUTTE LE INFORMAZIONI]