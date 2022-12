Cosa fare a Natale con i bambini: gli eventi da non perdere a Roma

Il Natale è alle porte, i bambini hanno già scritto la lettera a Babbo Natale, qualcuno l'ha anche imbucata. In qualche casa c'è il calendario dell'Avvento, in altre un elfo dispettoso che ogni mattina combina guai. Si fanno Albero e Presepe e dalle strade si vedono finestre e balconi illuminati a festa.

E' la gioia del Natale, quella suggestiva atmosfera che diventa ancora più magica se in casa ci sono i bambini.

Ma come trascorrere con loro il periodo natalizio a Roma? Dopo due anni di limitazioni, gli eventi di Natale sono esplosi nella Capitale. Ce ne sono davvero tanti, tra villaggi e mercatini di Natale, case di Babbo Natale, storie di Natale al teatro e tanto altro.

Ecco tutti gli eventi per bambini da non perdere a Natale a Roma: i consigli di RomaToday.

Christmas World

"Christmas World", il Natale nel Mondo, arriva a Villa Borghese, dal 3 dicembre all'8 gennaio. Una luccicante manifestazione a cielo aperto, in un'area di 30.000 mq. Il più grande evento delle festività in Italia. Enormi installazioni, esperienze a tema, incredibili photo opportunity, spettacoli e happening in un film in cui essere protagonisti. Ci si potrà immergere in questi fantastici scenari. Si potranno rivivere i ricordi natalizi legati alla città di Roma; passeggiare nel cuore di Berlino; perdersi nel mercato di Londra; lasciarti affascinare dalla magia di Parigi e in un attimo arrivare a New York per volteggiare sulla pista di pattinaggio sotto il ponte di Brooklyn. Immancabile meta è il Polo Nord, con un originale scenografia del villaggio di Babbo Natale. Non bastasse, nuova tappa a Tokyo, con un padiglione dedicato alle atmosfere orientali.

Il Museo delle Illusioni

Un fantastico mondo delle illusioni ha aperto le sue porte in via Merulana, 17. Un museo diverso dal solito, che vuole ingannare i sensi, divertire e dare allo stesso tempo l'opportunità di imparare qualcosa di nuovo sulla mente. Un luogo dove nulla è come sembra. E' il Museo delle Illusioni di Roma è un posto consigliato a persone di ogni età per tuffarsi nel mondo dell'inaspettato.

"Un Natale favoloso...a Teatro" con Carolina

Direttamente dalla tv in teatro, dal vivo, per vivere la magia del Natale nel più caloroso dei modi: Carolina arriva per la prima volta all'Auditorium Conciliazione il prossimo 27 dicembre. In "Un Natale favoloso...a teatro" un piccolo imprevisto da codice rosso mette a rischio la consegna dei regali a tutti i bambini del mondo, Carolina e i suoi compagni d'avventura si attivano per salvare il giorno più bello dell'anno. Insieme a lei, il buffo elfo Pymbor, il re delle marachelle Be?lmir e gli altri strampalati protagonisti della storia danzano, cantano e coinvolgono i piccoli spettatori in sala in una divertente caccia al tesoro in attesa dell'arrivo di Babbo Natale e della sua fedele renna dal naso rosso, Rudolph. Riusciranno a salvare il Natale 2022?

Incanto di Luci

"Incanto di Luci", la mostra d'arte sensoriale è arrivata all'Orto Botanico di Roma e vi resterà fino a domenica 8 gennaio 2023. Un mondo incantato, incorniciato dalla Città Eterna, in contemporanea con altre 18 località estere, come Parigi, Barcellona, Berlino, Francoforte, Dresda e Windsor. Un microcosmo incantato all'Orto Botanico di Roma che ha l'obiettivo di suscitare meraviglia in bambini e adulti che hanno sempre più voglia di vivere emozioni forti e, forse, quasi dimenticate. Un viaggio luminoso e affascinante che si conclude con lo sfavillante Rondò di Natale: tra alberi magistralmente decorati, una grande slitta e grandi pacchi illuminati.

Natale a Cinecittà World

Anche Cinecittà World si veste di magia e spalanca le porte al periodo più bello dell'anno: il Natale. Fino a domenica 8 gennaio, il Parco divertimenti del Cinema e della Tv della Capitale si trasforma in un Villaggio di Natale ricco di suggestioni, luci e colori. Chi ha voglia di sognare e di immergersi in un'atmosfera di festa può farlo varcando la soglia di piazza Cabiria. Il Christmas Show accoglie i visitatori per una giornata di divertimento con 14 attrazioni e spettacoli a tema natalizio, tra cui il musical "Natale a Cinecittà World" in scena tutti i giorni al Teatro1. Ci sono i mercatini di Natale che popolano il parco di casette di legno in cui assaporare la vera essenza natalizia tra luci, leccornie, profumo di biscotti e vin brûlé e regali da mettere sotto l'albero. Nella casa di Babbo Natale Santa Claus aspetta i suoi piccoli ospiti per leggere letterine piene di desideri e scattare con loro una memorabile foto ricordo. Il Truccabimbi Natalizio trasforma i bimbi nel loro personaggio preferito.

I laboratori di Natale alla Casina di Raffaello

La calda atmosfera natalizia si respira anche a Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività dell'Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro, gestita in collaborazione con Zètema Progetto Cultura. Da sabato 3 dicembre a domenica 8 gennaio bambine e bambini potranno divertirsi e imparare con tanti laboratori ludico-educativi ispirati proprio al tema del Natale e delle festività.

Rapunzel al Brancaccio

La seconda edizione di Rapunzel il Musical debutta il 2 dicembre al Teatro Brancaccio e sarà in scena fino all'8 gennaio. Rapunzel il musical tutto italiano, scritto da un gruppo di autori diretti da Maurizio Colombi, è una versione della celebre fiaba dei fratelli Grimm che viene rielaborata trasformando Gothel, sorella di Grethel e matrigna di Rapunzel, in protagonista principale e trasponendo tutta l'opera nel genere musical. Ad otto anni dal suo primo debutto, questo family show guarda alle nuove generazioni, le quali mai come adesso nel post Covid hanno bisogno di tornare a vivere le emozioni di un grande spettacolo dal vivo, da condividere con la proprie famiglia e gli amici. Rapunzel il musical cattura l'attenzione degli spettatori di ogni età per vivere, cantare e ridere tutti insieme.

Giocattolando

Un appuntamento solidale da vivere con e per i bambini al Parco Commerciale Da Vinci. Si tratta di Giocattolando, raccolta solidale di giochi a favore dei bambini più bisognosi. Dal 3 all'18 dicembre, chiunque voglia, può portare un giocattolo nuovo o usato, ma in buono stato e lasciarlo in regalo ai piccini meno fortunati. Il punto di raccolta è allestito nello spazio di fronte a Cisalfa e si può "donare" dalle 16 alle 20. Il 18 dicembre, poi, all'interno di una grande festa aperta a tutti e che avrà inizio alle ore 16, tutti i regali saranno consegnati alla Caritas diocesana di Porta-Santa Rufina.

Spettacolo teatrale per bambini "Favola di Natale

bato 3 dicembre 2022, alle 15,30, presso la Maisonnette - Il Giardino dei Bimbi - Via del Fontanile Anagnino, 67 (zona Morena), va in scena lo spettacolo teatrale per bambini "Favola di Natale" messo in scena dalla compagnia teatrale Bolle Spaziali con Tina Angrisani, Jano Di Gennaro e Alessia Sorvillo. È la storia di un signore avaro e burbero che non crede nella magia della festa di Natale. Grazie all'aiuto di simpatici spiriti si renderà conto di aver sbagliato e diventerà buono e generoso. La particolarità di questo spettacolo è quella di unire la narrazione alla rappresentazione scenica e

soprattutto ci sarà la partecipazione e l'interazione con i bambini del pubblico che si ritroveranno a far parte della storia. Lo spettacolo si ripete sabato 10 dicembre al teatro Ar.Ma e domenica 11 dicembre al teatro Abarico.

Spettacolo per bambini "Didi e le sue paure"

Venerdì 9 dicembre, presso l'Ar.MaTeatro, va in scena lo spettacolo per bambini "Didi e le sue paure". Un'occasione per portare i più piccoli al teatro durante le feste. Didi è una ragazza stravagante che vive tra le nuvole. Un giorno si trova a dover affrontare i propri incubi. Inizia così un magico viaggio dentro sé stessa. Grazie ad aiutanti magici, riuscirà a dare forma a ciò che la spaventa e ad accettare e combattere le sue paure". È uno spettacolo di mimo, con molta musica. Ci sarà una marionetta molto buffa e tantissime scene divertenti. I bambini saranno coinvolti e si divertiranno. È uno spettacolo che va dai 5 ai 100 anni. Altri spettacoli in programma sabato 10 dicembre e domenica 11 dicembre.