Cosa fare con i bambini sabato 9 e domenica 10 luglio

Il secondo weekend di luglio è alle porte. Alcune famiglie sono in partenza (finalmente!) per il mare o la montagna, ma, per molte altre, l'estate romana sarà ancora lunga. Come intrattenere i bambini a Roma nel weekend (anche con questo terribile caldo)?

Niente paura! Le proposte della Capitale non mancano, sono interessanti, all'insegna del gioco, del divertimento, della cultura, del gusto. Visite guidate appassionanti, spettacoli teatrali ricchi di suspance, proiezioni cinematografiche a cielo aperto, laboratori gustosi.

Ecco i consigli di RomaToday su cosa fare con i bambini a Roma sabato 9 e domenica 10 luglio:

Serate per famiglie con Il Cinema in piazza

Doppio appuntamento per famiglie con bambini nel fine settimana, nelle arene cinematograficheall'aperto de Il Cinema in piazza. Si inizia sabato 9 luglio, a Trastevere (piazza di San Cosimato) con la proiezione de "Alla ricerca della valle incantata", film di Don Bluth del 1988. Per gli appassionati del genere (bambini e adulti), domenica 10 luglio, al Parco della Cervelletta, l'appuntamento è con "Lo Hobbit - La desolazione di Smaug". Prosegue dunque la maratona di una delle saghe epic fantasy più amate e seguite al mondo a Tor Sapienza.

Pindarico, spettacolo di trasformismo ed illusionismo su trampoli

Sabato 9 e domenica 10 luglio, il Teatro Torlonia presenta un appuntamento per bambini. Si tratta di "Pindarico", uno spettacolo di trasformismo ed illusionismo su trampoli. Un volo in bilico tra il reale e l'immaginario. Il viaggio libero e visionario che un aviatore ormai vecchio compie sul filo dei ricordi. Un'avventura vissuta in gioventù, o forse nella dimensione fiabesca del sogno ad occhi aperti. Ecco, si gonfia il pallone della mongolfiera: tutti a bordo, si parte! [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Viaggi nell'Antica Roma, lo spettacolo multimediale

E' tornato, anche per l'estate 2022, lo straordinario progetto Viaggi nell’antica Roma che, attraverso due appassionanti spettacoli multimediali, racconta e fa rivivere la storia del Foro di Augusto e del Foro di Cesare. Lo spettacolo - adatto anche per i bambini - è una rappresentazione emozionante e allo stesso tempo ricca di informazioni dal grande rigore storico e scientifico, accompagnata dalla voce di Piero Angela e dalla visione di magnifici filmati e proiezioni che ricostruiscono i due luoghi così come si presentavano nell’antica Roma. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Visita al Planetario di Roma

Il grande spazio celeste del Planetario di Roma ha riaperto le porte ed è il luogo ideale da visitare nel weekend con i bambini, soprattutto con quelli appassionati di astronomia. "Ritorno alle stelle" segna il momento in cui la grande cupola digitale si dischiude ad ospitare luci e storie provenienti dall’universo intero: storie di indagini scientifiche e di scoperte spiazzanti, che ridefiniscono il nostro posto nel cosmo. E' possibile prenotare una visita guidata dello spazio e del tempo, attraversando gli scenari mitici delle costellazioni, ammirando la Terra da lontano, sorvolando pianeti, nebulose e galassie, fino a rivivere tappe cruciali dell’esplorazione spaziale e dell’astronomia più recente. Sostenuti dalle più aggiornate tecnologie di visualizzazione, dalla Terra ai confini della galassia, vi immergerete in un immenso volo nello spaziotempo dove inseguire, lungo un’agile linea di vista, i nuovi traguardi della ricerca astrofisica e liberare l’istinto di scoperta, per ricomporre la vostra immagine del cosmo. Nel fine settimana gli ingressi al planetario sono alle 19, alle 21 e alle 22.

L'Estate Romana con i bambini

Sono tanti gli appuntamenti che Roma Culture propone per i più piccoli nel weekend del 9 e 10 luglio. Nell’ambito del Tor Bella Monaca Teatro Festival venerdì 8 e sabato 9 luglio alle ore 19, nella Sala Piccola del Teatro Tor Bella Monaca, la compagnia Teatro Le Maschere presenta La contadina furba di Carla Marchini, con Martina Carletti, Lorenzo Branchetti, Alberto Bucco, Piercino Dequarto e Gabriele Passaro, per la regia di Riccardo Diana. Una fiaba della tradizione italiana ed europea che racconta della perspicacia e furbizia di una giovane contadina la quale, grazie alle sue doti e al suo ingegno, riesce a diventare regina del regno e a insegnare al re che, quando l’astuzia è messa a buon fine, questa fa apprezzare pure il vero amore.

Nei fine settimana di luglio il Teatro Torlonia diventa scenario fantastico all’insegna del divertimento con una rassegna di spettacoli all’aperto curata da Fabrizio Pallara, che accompagnerà l’estate di bambini (dai 3 anni) e ragazzi con le loro famiglie. Ad attendere i più piccoli sabato 9 e domenica 10 luglio alle ore 18 è uno spettacolo di trasformismo e illusionismo su trampoli, Pindarico, un volo in bilico tra reale e immaginario. Suoni, colori e molto altro per la regia di Italo Pecoretti, su musiche originali di Tiziano Fantappiè, con Pietro Rasoti e Miriam Calautti che stupiranno il pubblico con personaggi ingigantiti nelle proporzioni dall’utilizzo dei trampoli e creature di straordinario equilibrismo.

Al Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti, per la rassegna Al Globe con mamma e papà, sabato 9 e domenica 10 luglio alle ore 11 in scena ancora una replica dello spettacolo Johnny Fatstaff e le perfide cheerleader di Windsor scritto e diretto da Gigi Palla, che narra delle disavventure e delle pene d’amore del giovane Johnny, il ragazzo più “sfigato” del suo college. Spettacolo adatto a tutti e a bambine e bambini di 4-11 anni.

Al Teatro del Lido, per il festival multidisciplinare Teatri d’Arrembaggio – Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia.a cura di Valdrada, domenica 10 luglio alle ore 19 il Teatro Verde presenta lo spettacolo I Vestiti nuovi dell'Imperatore. Due imbroglioni convincono un re vanesio a comprare una stoffa straordinaria per bellezza ed eleganza, che ha una particolarità: la può vedere solo chi è intelligente. I due furfanti fanno finta di tessere tessuti meravigliosi e nessuno, per paura di passare da stupido, osa confessare che non vede niente. Solo un bambino ha il coraggio (o l’incoscienza) di urlare a tutti che il re è nudo.

Kids @ Taste

A Roma, dopo due anni di stop, è tornato il Taste of Rome, la manifestazione che riunisce i migliori chef della Capitale e che coinvolge anche le famiglie con laboratori ad hoc per i più piccoli. Taste, infatti, vuole essere anche un evento per bambini, avvicinarli alla buona cucina, perché per iniziare a mangiare bene non è mai troppo presto. Nel weekend si gioca con “Cotto al Dante” il gioco delle parole che nutrono, con Scarabeo, si preparano crepes e si impastano tagliatelle. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Attività e visite didattiche per bambini

Da sabato 9 luglio e fino a giovedì 14, torna il ricco programma di attività e visite didattiche tra arte, storia e archeologia per famiglie con bambini da 2 agli 11 anni organizzate da Cicero in Rome. Nel weekend, Caccia al tesoro didattica alll'Isola Tiberina e a Villa Celimontana, Baby caccia al tesoro nella Valle del Colosseo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]