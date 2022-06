Cosa fare con i bambini sabato 4 e domenica 5 giugno

Il primo weekend di giugno è arrivato. Qualcuno è partito, approfittando del ponte del 2 giugno, ma sono tanti i romani rimasti in città, che vivranno a Roma e dintorni il fine settimana alle porte. E la Capitale non vuole deluderli.

Sabato 4 e domenica 5 giugno, infatti, non mancano gli appuntamenti all'insegna del divertimento, della cultura, delle tradizioni, anche per le famiglie con bambini. Dai parchi divertimento agli incontri ravvicinati con gli insetti, fino alle visite guidate e alle cacce al tesoro didattiche.

Scopriamo quali sono gli appuntamenti da non perdere sabato 4 e domenica 5 giugno a Roma con i bambini:

Divertimento e Cinepiscina

Divertimento assicurato a Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della tv. Oltre 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai grandi generi cinematografici, 6 spettacoli live al giorno ed un cartellone di oltre 100 eventi. Per questa stagione, il parco si è impreziosito di alcuni capolavori del cinema con Il Giardino degli Dei, una passeggiata tra le sculture e i pezzi di set realizzate dalla storica famiglia De Angelis, scenografi da 3 generazioni e da oltre 80 anni a Cinecittà. E ha riaperto anche la Cine piscina per concedersi una pausa refrigerante e dimenticarsi, almeno per un po', dell'afa capitolina. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Un weekend nell'Antica Roma

Tanto divertimento ricco di storia e tradizioni, nel parco divertimenti di Roma World,che ti porta indietro nel tempo di due millenni. Il parco a tema dell'antica Roma permetterà ai bambini e anche agli adulti di immergersi nel contesto storico degli antichi romani, con l'arena dei gladiatori, quella dei rapaci e la fattoria. A Roma World i bambini sono protagonisti, in un ambiente sicuro e controllato, possono divertirsi con il parco avventura nel bosco, la nuova funivia zipline, passaggi sospesi e altalene, mettersi alla prova nel tiro con l?arco, o salire per un giro su pony e cammelli. Chi ama la natura apprezzerà i sentieri del bosco o il Tour Botanico, alla scoperta della biodiversità tra sughere, ginestre, mirti e pezzi di macchia mediterranea, che avvolgono il piccolo Tempio di Giunone, o camminare fino al piccolo Villaggio dei Barbari. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Buone le fragole!

Si sa, i bambini vanno matti per le fragole (quasi tutti) e il weekend alle porte è quello della famosa Sagra delle Fragole di Nemi. Un'occasione perfetta per fuggire da Roma, alla scoperta di un borgo delizioso della nostra regione e delle sue tradizioni, con la sfilata in costume delle "Fragolare" e l'assaggio delle tipiche fragoline. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Videogame 5D a Magicland

A MagicLand, il parco divertimenti di Valmontone, riapre Huntik 5D, il più grande videogame d?Europa in 5D. Alle porte di Roma, sarà possibile vivere un viaggio in 5D alla ricerca dei segreti racchiusi nel potere dei Titani: sali sulla vettura, indossa gli occhiali per la visione dei filmati, impugna la pistola laser e preparati a sfidare ancestrali creature Trigrifoni, enormi Minotauri, Coccodrilli Guardiani fra templi, castelli e tetre caverne. Huntik 5D è un?attrazione nuova nel suo genere. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La casa delle farfalle

C'è ancora qualche settimana per visitare "La casa delle Farfalle", un giardino magico da scoprire in primavera con i più piccoli. Qui le farfalle sprigionano tutta la loro bellezza. All?interno, ognuno avrà la possibilità di passeggiare in mezzo ad una rigogliosa vegetazione ed osservare da vicino alcune tra le farfalle più appariscenti del mondo. Si potranno osservare le farfalle mentre si alimentano, volano o si riposano in un ambiente che riproduce il loro habitat naturale. Si potranno svolgere visite guidate, laboratori didattici e giochi. Previsto anche street food, aree picnic, truccabimbi, mercatino, live music. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Attività e visite didattiche tra arte, storia e archeologia

Cicero in Rome organizza anche nel primo weekend di giugno, interessanti attività per i più piccoli. In particolare, per sabato 4 e domenica 5 giugno sono state pensate delle visite guidate e cacce al tesoro per bambini dai 2 agli 11 anni. Tra le attività in programma: "Esplorando Ostia Antica. Visita Guidata e Attività Didattica nell'Area Archeologica", "Gli Strumenti di Pietra nella Preistoria. Laboratorio Pratico all'Aperto", "Il Palatino, dalle Capanne di Romolo al Palazzo Imperiale. Visita Guidata e Attività Didattica nell'Area Archeologica" e non solo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli appuntamenti di Roma Culture

Al Palazzo delle Esposizioni, nell?ambito della mostra Il video rende felici. Videoarte in città, si terrà domenica 5 giugno alle 11, Dialoghi silenziosi, una visita guidata bilingue (italiano e LIS) rivolta a famiglie con bambine e bambini dai 5 anni in su (gratuita con prenotazione obbligatoria laboratoriodarte@palexpo.it). Per le famiglie con bambini da 1 a 3 anni sarà, invece, Non è mai troppo presto, il laboratorio con letture in programma martedì 7 giugno dalle 17.30 nell?ambito della mostra Guardare è un gioco. I libri fotografici di Tana Hoban. Libri da guardare, toccare, esplorare e prime esperienze di laboratorio per i più piccoli da condividere con mamma, papà, nonni e zii (laboratorio a pagamento con prenotazione obbligatoria: laboratoriodarte@palexpo.it).

Al Museo Civico di Zoologia domenica 5 giugno alle ore 10.30, in occasione della Giornata Mondiale dell?Ambiente 2022, si terrà il laboratorio gratuito Solo una Terra a cura di Carla Marangoni, rivolto a famiglie con bambini di 5-12 anni. Per far comprendere che è necessario passare dal danneggiare il pianeta al curarlo, l?attività proposta parte dalla sala espositiva museale dedicata al rapporto uomo-natura per poi far sperimentare attraverso il gioco educativo quanto ciascuno può fare per salvare il Pianeta. Max 25 partecipanti, prenotazione obbligatoria allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19).