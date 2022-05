Cosa fare con i bambini a Roma sabato 28 e domenica 29 maggio

Anche l'ultimo weekend di maggio è a misura di famiglie nella Capitale. Sabato 28 e domenica 29 maggio, infatti, non mancano gli appuntamenti per bambini a Roma. Tra appuntamenti giurassici, escursioni nella fantasia, spettacoli e workshop, i più piccoli di casa avranno un bel po' da fare.

Cosa fare a Roma con i bambini sabato 28 e domenica 29 maggio

Arrivano i dinosauri di Jurassic World in una bellissima location romana. Si va alla scoperta del fantastico mondo di api e farfalle nei luoghi della cultura. Non mancano le visite guidate e le escursioni in boschi magici, tra elfi, fate e streghe e, ancora, tanta avventura nei parchi divertimento della Capitale.

Cosa fare a Roma con i bambini sabato 28 e domenica 29 maggio? Di seguito i principali appuntamenti da non perdere:

I dinosauri alle Terme di Caracalla

I dinosauri di Jurassic World Il Dominio, arrivano a Roma. Sabato 28 e domenica 29 maggio, adulti e bambini li potranno incontrare, gratuitamente, e senza bisogno di prenotazione, dalle 10 alle 18 alle Terme di Caracalla. Un’esperienza giurassica, con paleontologi che accoglieranno i visitatori e li inviteranno a sperimentare un vero e proprio scavo alla ricerca di reperti fossili. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Laboratori tra piante e orchidee

Dal 27 al 29 maggio, l'Orto Botanico di Roma ospita "Ortidea", l'evento che vede protagoniste assolute le orchidee, ma anche le tillandsie, le bromelie, kokedama e il variegato mondo del florovivaismo. Tanti anche gli appuntamenti che coinvolgeranno i più piccoli con laboratori creativi per imparare divertendosi l’importanza della natura e della biodiversità, il rispetto per le piante e per tutti gli abitanti degli ecosistemi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Elfi, fate, re e streghe nel Bosco

Domenica 29 maggio le famiglie potranno attraversare il Bosco del Sasseto di Torre Alfina - Acquapendente, con i suoi imponenti tronchi secolari e vivere un'incursione artistica e teatrale con elfi, fate, re e streghe. Una visita teatralizzata per famiglie dal titolo "Il Bosco Sulla Francigena", una rappresentazione itinerante, divertente e al tempo stesso visionaria, destinata a coinvolgere grandi e piccini in un gioco artistico sulle orme del’elfo Alfin. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Come antichi romani Roma World

Nel parco divertimenti di Roma World, si può tornare indietro nel tempo di due millenni. Il parco a tema dell'antica Roma permetterà ai bambini e anche agli adulti di immergersi nel contesto storico degli antichi romani, con l'arena dei gladiatori, quella dei rapaci e la fattoria. A Roma World i bambini sono protagonisti, in un ambiente sicuro e controllato, possono divertirsi con il parco avventura nel bosco, la nuova funivia zipline, passaggi sospesi e altalene, mettersi alla prova nel tiro con l’arco, o salire per un giro su pony e cammelli. Chi ama la natura apprezzerà i sentieri del bosco o il Tour Botanico, alla scoperta della biodiversità tra sughere, ginestre, mirti e pezzi di macchia mediterranea, che avvolgono il piccolo Tempio di Giunone, o camminare fino al piccolo Villaggio dei Barbari. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il divertimento per tutti a Cinecittà World

Divertimento assicurato anche a Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della tv. Oltre 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai grandi generi cinematografici, 6 spettacoli live al giorno ed un cartellone di oltre 100 eventi. Inoltre, per questa stagione, il parco si è impreziosito di alcuni capolavori del cinema con Il Giardino degli Dei, una passeggiata tra le sculture e i pezzi di set realizzate dalla storica famiglia De Angelis, scenografi da 3 generazioni e da oltre 80 anni a Cinecittà. Un viaggio nella storia tra statue realizzate per film come Il Gladiatore, 007 No time to die, Angeli e Demoni, Cleopatra. Altra novità dell’anno Saltopazzo: trampolino per lanciarsi in caduta libera da 7 metri di altezza. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La casa delle farfalle

C'è ancora qualche settimana per visitare "La casa delle Farfalle", un giardino magico da scoprire in primavera con i più piccoli. Qui le farfalle sprigionano tutta la loro bellezza. All’interno, ognuno avrà la possibilità di passeggiare in mezzo ad una rigogliosa vegetazione ed osservare da vicino alcune tra le farfalle più appariscenti del mondo. Si potranno osservare le farfalle mentre si alimentano, volano o si riposano in un ambiente che riproduce il loro habitat naturale. Si potranno svolgere visite guidate, laboratori didattici e giochi. Previsto anche street food, aree picnic, truccabimbi, mercatino, live music. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La via delle api

Domenica sarà l'ultimo giorno per visitare la mostra "La via delle api" che per molte settimana è stata protagonista al Museo Civico di Zoologia. La mostra è un percorso espositivo dedicato al mondo delle api e dei loro prodotti, dal miele alla pappa reale.Attraverso preparati provenienti dalle collezioni entomologiche del museo, materiali apistici, video accattivanti e modelli, vuole guidare il visitatore alla scoperta della “via delle api”: dal particolare ciclo vitale di questi insetti alla straordinaria organizzazione sociale e al loro fondamentale ruolo nell'impollinazione delle piante. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Attività e visite didattiche a spasso per Roma

Cicero in Rome propone un altro weekend di visite guidate e attività didattiche per bambini da 2 a 11 anni. Sabato 28 e domenica 29 maggio, Caccia al tesoro a Villa Torlonia e al Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo. Baby Caccia al tesoro nella Valle del Colosseo con avvicinamento a storia e archeologia,

Spettri, Spiritelli e Satanassi di Roma, visita a Ostia Antica e tanto altro ancora. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli appuntamenti di Roma Culture per bambini

Al Nuovo Cinema Aquila è in arrivo venerdì 27 e sabato 28 maggio, il Moscerine Film Festival, primo festival di cinema a Roma dedicato alle bambine e ai bambini. Saranno loro i protagonisti assoluti, non solo come partecipanti delle sezioni del concorso e del laboratorio di educazione all’immagine ma anche come presentatori della manifestazione, come moderatori dei dibattiti e come premiatori dei partecipanti. A dirigere questa prima edizione sarà il critico Steve Della Casa mentre la madrina sarà Margot Sikabonyi. In giuria, invece, il regista Gabriele Mainetti. La manifestazione, ad ingresso libero, si concluderà domenica 29 maggio con una festa finale dalle 18, a cura di Radio Sonica.

Al Teatro Villa Pamphilj doppio appuntamento con la rassegna per ragazzi Storie sotto agli alberi: sabato 28 maggio la Compagnia teatrale Fantacadabra presenta Storie al telefono con Santo Cicco, Laura Tiberi e Roberto Mascioletti. Tre ragazzi si incontrano in una soffitta per costruire insieme una grande storia da raccontare il giorno dopo al telefono, con protagonista il piccolo Gianni dotato, fin da bambino, di straordinari poteri; domenica 29 maggio Ortoteatro presenta invece Racconti a briglia sciolta di e con Fabio Scaramucci. La storia un Principe che per raggiungere la Città dove non si muore e non s’invecchia troverà aiuto in un magico cavallo e in un vivace galletto. Inizio spettacoli ore 16.30.

Al Palazzo delle Esposizioni, nell’ambito della mostra Guardare è un gioco. I libri fotografici di Tana Hoban dedicata all’artista, fotografa e film maker americana Tana Hoban, sabato 28 maggio alle ore 16 si terrà Quattro passi con occhio ladro, incontro-laboratorio con Massimiliano Tappari per ragazzi di 7-11 anni. Dopo la presentazione dei libri che l’autore ha realizzato con la scrittrice e poetessa Chiara Carminati, l’incontro si concluderà con una caccia al tesoro fotografica tra le riviste patinate, per comporre squadre, famiglie collezioni di immagini, riunite per assonanza. Domenica 29 maggio alle 11, in programma invece Sguardi sul mondo, visita e laboratorio rivolti a famiglie con bambini di 3-6 anni.

Alla Biblioteca Elsa Morante, per bambini di 6-10 anni sabato 28 maggio alle 10.30 in programma Fiabe a sorpresa, letture e laboratorio creativo. Presso la Biblioteca Villa Leopardi sabato 28 maggio alle ore 11 si terrà la presentazione del libro La Resistenza spiegata ai bambini di Francesca Parmigiani e Shu Garbuglia (Becco Giallo, 2022), che ha l'obiettivo di collegare l'esperienza della Resistenza ai principi della Costituzione, Libertà, Pace e Uguaglianza. Per bambini di 8-10 anni. Alla Biblioteca Villino Corsini domenica 29 maggio alle ore 10.30 per bambini di 3-5 anni appuntamento con Una giornata a colori, a cura della libreria La Maratonda. Incontro di lettura e laboratorio ispirati all’artista francese Hervé Tullet.