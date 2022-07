Cosa fare con i bambini sabato 23 e domenica 24 luglio

Sabato 23 e domenica 24 luglio, temperature roventi e tante famiglie ancora in città. Come combattere il caldo? Magari lasciandosi coinvolgere in eventi divertenti e interessanti per tutta la famiglia.

La Capitale, infatte, combatte l'afa proponendo un ricco cartellone di appuntamenti a misura di bambino. Dal cinema all'aperto alle visite culturali (con gelato annesso), dalle escursioni agli spettacoli teatrali. Ecco i consigli di RomaToday su cosa fare con i bambini a Roma sabato 23 e domenica 24 luglio:

Serate per famiglie con Il Cinema in piazza

Per tutti gli amanti dei dinosauri, sabato 23 luglio a piazza San Cosimato sarà proiettato Jurassic Park di Steven Spielberg. Il film del 1993 sarà proiettato alle 21,15, con ingresso gratuito e senza bisogno di prenotazione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Viaggi nell'Antica Roma, lo spettacolo multimediale

E' tornato, anche per l'estate 2022, lo straordinario progetto Viaggi nell’antica Roma che, attraverso due appassionanti spettacoli multimediali, racconta e fa rivivere la storia del Foro di Augusto e del Foro di Cesare. Lo spettacolo - adatto anche per i bambini - è una rappresentazione emozionante e allo stesso tempo ricca di informazioni dal grande rigore storico e scientifico, accompagnata dalla voce di Piero Angela e dalla visione di magnifici filmati e proiezioni che ricostruiscono i due luoghi così come si presentavano nell’antica Roma. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Visita al Planetario di Roma

Il grande spazio celeste del Planetario di Roma ha riaperto le porte ed è il luogo ideale da visitare nel weekend con i bambini, soprattutto con quelli appassionati di astronomia. "Ritorno alle stelle" segna il momento in cui la grande cupola digitale si dischiude ad ospitare luci e storie provenienti dall’universo intero: storie di indagini scientifiche e di scoperte spiazzanti, che ridefiniscono il nostro posto nel cosmo. E' possibile prenotare una visita guidata dello spazio e del tempo, attraversando gli scenari mitici delle costellazioni, ammirando la Terra da lontano, sorvolando pianeti, nebulose e galassie, fino a rivivere tappe cruciali dell’esplorazione spaziale e dell’astronomia più recente. Sostenuti dalle più aggiornate tecnologie di visualizzazione, dalla Terra ai confini della galassia, vi immergerete in un immenso volo nello spaziotempo dove inseguire, lungo un’agile linea di vista, i nuovi traguardi della ricerca astrofisica e liberare l’istinto di scoperta, per ricomporre la vostra immagine del cosmo. Nel fine settimana gli ingressi al planetario sono alle 19, alle 21 e alle 22.

Un gelato gratis al museo

Il Museo delle Carrozze d'Epoca combatte il caldo estivo con un'iniziativa divertente e golosa che chiama a raccolta tutti i bambini. Fino a fine luglio, infatti, compreso nel biglietto d'ingresso al museo, c'è anche un rinfrescante gelato da gustare a bordo di una vera carrozza. Ci si potrà rinfrescare, dunque, e - allo stesso tempo - tornare indietro nel tempo, partendo dall’antica Roma fino al Novecento.

Un cuore a pedali

Un cuore a pedali è lo spettacolo per bambini in arrivo al Teatro Torlonia il 23 e il 24 luglio. Liberamente ispirato al libro Appunti di Geofantastica di Gianluca Caporaso e Sergio Olivotti, lo spettacolo nasce sul campo, scritto e provato in strada, sotto le finestre, durante la pandemia. Un eccentrico esploratore, un viaggiatore straordinario, sempre in cammino, in bicicletta e con tutti i suoi bagagli-casa addosso. Un viaggiatore capace di carpire le storie più intime e segrete delle città che attraversa e di ricostruire, con esse, una geografia fantastica quanto illuminante. Un creatore di mondi. Un appassionato di città. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Attività e visite didattiche per bambini

Cicero in Rome propone attività e visite didattiche tra arte, storia e archeologia per famiglie con bambini da 4 a 11 anni, nel weekend alle porte. Sabato 23 tardo pomeriggio, in programma "Spettri, Spiritelli e Satanassi di Roma", una visita guidata con attività didattica. Domenica 24 tardo pomeriggio, invece, c'è la "Caccia al Tesoro Didattica a Villa Torlonia", una visita guidata con attività nel parco.