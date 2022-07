Cosa fare con i bambini sabato 2 e domenica 3 luglio

Primo weekend di luglio, vacanze vicine per alcuni, molto lontane per altri, ma niente paura: ci pensa la Capitale ad intrattenere i bambini, con tanti appuntamenti a misura di famiglie.

Come ogni sabato e domenica, infatti, la Capitale non delude e propone interessanti viaggi culturali, visite guidate, proiezioni cinematografiche, spettacoli da togliere il fiato.

Ecco i consigli di RomaToday su cosa fare con i bambini a Roma sabato 2 e domenica 3 luglio:

Weekend nei musei (gratis)

Con la prima domenica del mese torna anche l'appuntamento con i musei gratis nella Capitale. Potrebbe essere l'occasione giusta per far scoprire il patrimonio culturale della nostra splendida città ai più piccoli. Sarà possibile visitare anche le aree archeologiche del Circo Massimo e dei Fori Imperiali. Accesso anche ai siti Super (visita integrata delle aree archeologiche dei Fori Imperiali, del Foro Romano e del Palatino). [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Campionato di Fuochi d'artificio

Il Campionato Italiano Fuochi d'Artificio ritorna a Cinecittà World. Dopo lo straordinario successo delle edizioni precedenti "Stelle di fuoco" è di nuovo protagonista per due weekend a Cinecittà World. Si inizia proprio nel primo fine settimana di luglio: le migliori aziende pirotecniche italiane si incontreranno nel parco divertimenti del Cinema e della Tv per sfidarsi nei cieli di Roma, regalando performance uniche a livello nazionale. Ogni sera l’appuntamento è con tre fantasmagorici spettacoli (Piromusicale, Piroemozionale e PiroGiga) con introduzioni musicali. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Giochi pirotecnici e luci laser

Nel primo weekend di luglio torna anche il Magic Fire Festival a MagicLand. Sabato e domenica protagonista un affascinante spettacolo di giochi pirotecnici. Quest’anno, per la prima volta in assoluto, il cielo di MagicLand, oltre a essere illuminato dal tradizionale e stupefacente spettacolo pirotecnico, sarà solcato da straordinarie proiezioni laser. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Viaggi nell'Antica Roma, lo spettacolo multimediale

E' tornato, anche per l'estate 2022, lo straordinario progetto Viaggi nell’antica Roma che, attraverso due appassionanti spettacoli multimediali, racconta e fa rivivere la storia del Foro di Augusto e del Foro di Cesare. Lo spettacolo - adatto anche per i bambini - è una rappresentazione emozionante e allo stesso tempo ricca di informazioni dal grande rigore storico e scientifico, accompagnata dalla voce di Piero Angela e dalla visione di magnifici filmati e proiezioni che ricostruiscono i due luoghi così come si presentavano nell’antica Roma. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Visita al Planetario di Roma

Il grande spazio celeste del Planetario di Roma ha riaperto le porte ed è il luogo ideale da visitare nel weekend con i bambini, soprattutto con quelli appassionati di astronomia. "Ritorno alle stelle" segna il momento in cui la grande cupola digitale si dischiude ad ospitare luci e storie provenienti dall’universo intero: storie di indagini scientifiche e di scoperte spiazzanti, che ridefiniscono il nostro posto nel cosmo. E' possibile prenotare una visita guidata dello spazio e del tempo, attraversando gli scenari mitici delle costellazioni, ammirando la Terra da lontano, sorvolando pianeti, nebulose e galassie, fino a rivivere tappe cruciali dell’esplorazione spaziale e dell’astronomia più recente. Sostenuti dalle più aggiornate tecnologie di visualizzazione, dalla Terra ai confini della galassia, vi immergerete in un immenso volo nello spaziotempo dove inseguire, lungo un’agile linea di vista, i nuovi traguardi della ricerca astrofisica e liberare l’istinto di scoperta, per ricomporre la vostra immagine del cosmo. Nel fine settimana gli ingressi al planetario sono alle 19, alle 21 e alle 22.

Crazy al Chiostro del Bramante

Perché non scegliere di visitare una mostra, nel weekend, con i bambini? Al Chiostro del Bramante, c'è "Crazy - La follia nell'arte contemporanea", un grande progetto creativo ed espositivo a cura di Danilo Eccher. Ben 21 artisti di rilievo internazionale, più di 11 installazioni site-specific inedite. La pazzia, come l’arte, rifiuta gli schemi stabiliti, fugge da ogni rigido inquadramento, si ribella alle costrizioni, così anche Crazy. Nessun percorso ordinario e prevedibile a favore di un’esplosione creativa capace di espandersi, come le colate di pigmento di Ian Davenport sulle scale e di modificare la percezione spaziale, come l'ambiente di Gianni Colombo. Una mostra che appassionerà anche i più piccoli [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Rogger Rabbit a San Cosimato

Sabato 2 luglio, serata spensierata di cinema nell'Arena San Cosimato de Il Cinema in piazza. A Trastevere sarà proiettato "Chi ha incastrato Rogger Rabbit". Un film di Robert Zemeckis, del 1988, per ridere, grandi e piccini, sotto le stelle del cielo di Roma. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sport e natura al Castello di Santa Severa

Weekend di attività tra natura e sport al Castello di Santa Severa. Sabato 2 luglio, in programma L’Aquaexploring, per poter scoprire e ammirare Il castello dal mare pagaiando tra la storia e una natura ancora selvaggia. Diverse attività e laboratori naturalistici. Domenica si prosegue con la visita guidata alla scoperta di Pyrgi e la Challange rivolta a bambini e famiglie. Per i più piccoli, L'orto da asporto per scoprire quali sono gli ortaggi di stagione e imparare a coltivarli direttamente sul balcone, e La Notte delle Falene, un'esperienza unica per vivere l'emozione con degli specialisti della scoperta del segreto mondo notturno delle falene. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Attività e visite didattiche per bambini

Da venerdì 1 luglio e per tutto il weekend in programma attività e visite didattiche tra arte, storia e archeologia per famiglie con bambini da 2 agli 11 anni. Caccia al tesoro didattica a Villa Borghese, al Ghetto Ebraico, passeggiata alla scoperta di Monte dei Cocci e Baby caccia al tesoro nei Giardini di Castel Sant'Angelo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]