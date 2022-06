Cosa fare con i bambini sabato 18 e domenica 19 giugno

Weekend di metà giugno, scuole chiuse ma tanti bambini ancora a Roma. E se nel corso della settimana ci pensano i centri estivi a farli divertire e scatenare, cosa si può fare nel weekend?

Gli eventi dedicati alle famiglie non mancano di certo nella Capitale nel fine settimana. Si spazia dalle visite guidate ai parchi divertimento e, ancora, teatro, laboratori, incontri in biblioteca e molto altro. Pronti per un fine settimana assolutamente vivace?

Ecco i consigli di RomaToday su cosa fare con i bambini a Roma sabato 18 e domenica 19 giugno:

Cinecittà, visita in famiglia con Fellini

Domenica 19 giugno in programma "Cinecittà in famiglia compagnia di Fellini e della sua Venusia!", una visita animata per bambini e famiglie, in programma alle ore 11 e alle ore 16 presso gli Studi di Cinecittà. Una divertente visita animata per bambini e genitori insieme, per conoscere l’enorme e misteriosa scultura della Venusia che racconta la sua storia, quella di Fellini e di Cinecittà. Tante attività permetteranno di scoprire i set cinematografici, le curiosità su Cinecittà e i suoi abitanti per creare una mappa come ricordo dell’esperienza vissuta. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Crazy al Chiostro del Bramante

Perché non scegliere di visitare una mostra, nel weekend, con i bambini? Al Chiostro del Bramante, c'è "Crazy - La follia nell'arte contemporanea", un grande progetto creativo ed espositivo a cura di Danilo Eccher. Ben 21 artisti di rilievo internazionale, più di 11 installazioni site-specific inedite. La pazzia, come l’arte, rifiuta gli schemi stabiliti, fugge da ogni rigido inquadramento, si ribella alle costrizioni, così anche Crazy. Nessun percorso ordinario e prevedibile a favore di un’esplosione creativa capace di espandersi, come le colate di pigmento di Ian Davenport sulle scale e di modificare la percezione spaziale, come l'ambiente di Gianni Colombo. Una mostra che appassionerà anche i più piccoli [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Il Signore degli anelli: Le due torri" al Parco della Cervelletta

Per gli amanti della famosissima saga, domenica 19 giugno, nel parco incantato della Cervelletta, prosegue la maratona de Il Signore degli Anelli. Nell'arena di Tor Sapienza, alle 21,15, sarà proiettato "Il signore degli anelli: Le due torri". Il film sarà visibile in italiano con sottotitoli in inglese. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Divertimento e Cinepiscina

Divertimento assicurato a Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della tv. Oltre 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai grandi generi cinematografici, 6 spettacoli live al giorno ed un cartellone di oltre 100 eventi. Per questa stagione, il parco si è impreziosito di alcuni capolavori del cinema con Il Giardino degli Dei, una passeggiata tra le sculture e i pezzi di set realizzate dalla storica famiglia De Angelis, scenografi da 3 generazioni e da oltre 80 anni a Cinecittà. E ha riaperto anche la Cine piscina per concedersi una pausa refrigerante e dimenticarsi, almeno per un po', dell'afa capitolina. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ci sono Pinocchio e Freeda a Zoomarine

Il parco divertimenti in zona Torvaianica dà il benvenuto a Pinocchio e Freeda, protagonisti del cartone animato prodotto da Rainbow e in onda su RaiYoyo tutti i giorni "Pinocchio and friends". I due simpatici personaggi sono arrivati per animare ulteriormente un parco che ha già molto da offrire, con 40 ettari di estensione, le aree zoologiche "L'lsola dei Delfini", "La Baia dei Pinnipedi", "La Foresta dei Pappagalli", "L'Area amici di zampa", "La Passeggiata dei Laghetti" dove è possibile ammirare dimostrazioni educative di delfini, foche e leoni marini, uccelli tropicali e acquatici. E, ancora, spettacoli acrobatici, piscine, attrazioni meccaniche. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Attività e visite didattiche per bambini

Cicero in Rome organizza anche nel terzo weekend di giugno, interessanti attività per i più piccoli. In particolare, per sabato 11 e domenica 12 giugno sono state pensate delle visite guidate e cacce al tesoro per bambini dai 2 agli 11 anni. Tra le attività in programma: "Caccia al tesoro didattica a Villa Borghese", "Oh che bel Castello! Baby Caccia al Tesoro nei Giardini di Castel Sant'Angelo", "Spettri, Spiritelli e Satanassi di Roma. Visita Guidata e Attività Didattica" . [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Vediamo ora alcuni appuntamenti a misura di bambini, promossi da Roma Culture:

Al Globe con mamma e papà

Al Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti, per la rassegna Al Globe con mamma e papà, sabato 18 e domenica 19 giugno alle ore 11 viene riproposto lo spettacolo Riccardino III, scritto e diretto da Gigi Palla, una divertente commedia ambientata nella Londra del 1450, che coinvolgerà il pubblico dei più giovani, facendoli riflettere su temi importanti come la lealtà, l’onestà, e l’importanza dell’impegno per raggiungere i propri obiettivi. Spettacolo adatto a tutti e a bambini di 4-11 anni. Biglietti online su https://www.ticketone.it

Mostra e laboratorio alla Casa delle Civette

Presso la Casina delle Civette in Villa Torlonia, nell’ambito della mostra in corso Biodiversità a Roma, a cura degli animatori di Città del Sole sabato 18 giugno dalle ore 10 alle 11.30 si terrà il laboratorio didattico e gioco di carte Nature Challenge per bambini e ragazzi di 7-15 anni. Per info e prenotazioni: redazione@pandion.it – 335.6874471.

Percorso animato al Palazzo delle Esposizioni

Al Palazzo delle Esposizioni, nell’ambito della mostra Il video rende felici. Videoarte in Italia, domenica 19 maggio alle ore 11, è in programma il percorso animato per ragazzi dai 7 agli 11 anni Visioni in movimento, per imparare la storia della videoarte in Italia, la sua evoluzione e i suoi protagonisti (prenotazione sul sito www.palazzoesposizioni.it). Nell’ambito invece della mostra Guardare è un gioco. I libri fotografici di Tana Hoban dedicata all’artista, fotografa e film maker americana, martedì 21 giugno alle 11, in programma Sguardi sul mondo, visita e laboratorio rivolti a famiglie con bambini di 3-6 anni. Prenotazione obbligatoria: https://ecm.coopculture.it.