Cosa fare con i bambini sabato 16 e domenica 17 luglio

Weekend di metà luglio arrivato e tante famiglie ancora a Roma. Magari manca molto alle ferie e, dunque, mamme e papà si domandano come intrattenere i bambini a Roma nel weekend (anche con questo caldo afoso.

C'è una buona notizia: la Capitale non si ferma con il caldo e assicura una serie di eventi a misura di bambini. Visite guidate, serate di cinema, pomeriggio al teatro. Ecco i consigli di RomaToday su cosa fare con i bambini a Roma sabato 16 e domenica 17 luglio:

Serate per famiglie con Il Cinema in piazza

Domenica 17 luglio, per gli amanti del genere epic fantasy. al Parco della Cervelletta, l'appuntamento è con "Lo Hobbit - La battaglia delle cinque armate". A Tor Sapienza si chiudono gli appuntamenti dedicati alla saga. A chi avrà fedelmente seguito tutte e sei le serate spetterà un regalo speciale. E ci sarà anche un'altra piccola sorpresa. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Bambini all'inferno al Teatro Torlonia

"Bambini all'inferno - Storie divine dell’altro mondo" è lo spettacolo in arrivo il 16 e il 17 luglio al Teatro Torlonia. Lo spettacolo è un omaggio alla figura di Dante e alla sua opera nel settecentenario della morte. Una creazione che indaga come rivolgersi ad un platea di ragazzi offrendo loro un viaggio scenico all’Inferno della Divina Commedia rispettando in larga misura il suo plot narrativo e scarnificando, semplificando l’intreccio, inventando una lingua sostenibile per dei giovanissimi contemporanei ma che non tradisca il cuore simbolico della narrazione dantesca. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Supermagic Estate al Teatro Romano di Ostia Antica

Dopo il grande successo della prima edizione “Supermagic estate” torna al Teatro Romano di Ostia antica con la seconda edizione, dal 13 al 16 luglio. Il nuovo spettacolo, vedrà anche quest'anno, l'esibizione di alcuni tra i migliori prestigiatori italiani. Non mancherà sul palco una tradizionale storia magica del fondatore di Supermagic Remo Pannain. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Viaggi nell'Antica Roma, lo spettacolo multimediale

E' tornato, anche per l'estate 2022, lo straordinario progetto Viaggi nell’antica Roma che, attraverso due appassionanti spettacoli multimediali, racconta e fa rivivere la storia del Foro di Augusto e del Foro di Cesare. Lo spettacolo - adatto anche per i bambini - è una rappresentazione emozionante e allo stesso tempo ricca di informazioni dal grande rigore storico e scientifico, accompagnata dalla voce di Piero Angela e dalla visione di magnifici filmati e proiezioni che ricostruiscono i due luoghi così come si presentavano nell’antica Roma. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Visita al Planetario di Roma

Il grande spazio celeste del Planetario di Roma ha riaperto le porte ed è il luogo ideale da visitare nel weekend con i bambini, soprattutto con quelli appassionati di astronomia. "Ritorno alle stelle" segna il momento in cui la grande cupola digitale si dischiude ad ospitare luci e storie provenienti dall’universo intero: storie di indagini scientifiche e di scoperte spiazzanti, che ridefiniscono il nostro posto nel cosmo. E' possibile prenotare una visita guidata dello spazio e del tempo, attraversando gli scenari mitici delle costellazioni, ammirando la Terra da lontano, sorvolando pianeti, nebulose e galassie, fino a rivivere tappe cruciali dell’esplorazione spaziale e dell’astronomia più recente. Sostenuti dalle più aggiornate tecnologie di visualizzazione, dalla Terra ai confini della galassia, vi immergerete in un immenso volo nello spaziotempo dove inseguire, lungo un’agile linea di vista, i nuovi traguardi della ricerca astrofisica e liberare l’istinto di scoperta, per ricomporre la vostra immagine del cosmo. Nel fine settimana gli ingressi al planetario sono alle 19, alle 21 e alle 22.

Feed my Emotions, nuova installazione al Museo Explora

Al museo per bambini di Roma, nel bel mezzo dell'estate, è arrivata "Feed my Emotions". Una nuova installazione dedicata alla scoperta delle emozioni nata grazie al progetto LibertyEU. Feed my Emotions è un totem digitale, un’esperienza interattiva di tipo gaming che ha inizio con la scelta di una tra le sei emozioni. Il software su cui è realizzato il sistema d’interazione è basato su un algoritmo di riconoscimento facciale. Tutti i giocatori, avvicinandosi al totem, devono mantenere, per la durata del gioco, l’espressione dell’emozione suggerita dal software, attraverso i tratti dell’intero viso – bocca, naso, sopracciglia e occhi. Il software rileva i segni del viso che trasforma in figure geometriche colorate, concludendo l’esperienza con domande legate all’emozione provata.