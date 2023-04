Cosa fare a Roma il 25 aprile: tutti gli eventi in programma

Il 25 aprile è alle porte e chiude un lungo ponte che, i romani più fortunati, hanno potuto gustare a pieno. Un lungo weekend che è stato davvero ricco di eventi per tutti i gusti e che culmina in una Festa della Liberazione che, oltre alle consuete celebrazioni, regalerà appuntamenti con la cultura, con lo svago, con il gusto da non farsi scappare.

A Roma sarà un 25 aprile con alcune aree archeologiche ad ingresso gratuito, non mancheranno i cortei e le feste in piazza e, ovviamente, le sagre e le grigliate nel verde. Se ancora non vi siete organizzati e state pensando a cosa fare per la Festa della Liberazione in città e dintorni, ecco 14 appuntamenti da segnare.

Corteo antifascista per festeggiare il 25 aprile

Tutto è pronto per il corteo antifascista che sfilerà il 25 aprile, con partenza alle ore 10, per celebrare il 78esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Il corteo attraverserà i quartieri popolari di Tor Marancia, Garbatella e Ostiense, teatro della battaglia dell'8 e 9 settembre 1943, fino all’arrivo a Porta San Paolo, luogo simbolo dell’inizio della Guerra di Liberazione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ingressi gratuiti nelle aree archeologiche di Roma

Sarà un 25 aprile all'insegna della cultura, per andare alla scoperta di alcune aree archeologiche della Capitale gratis. In occasione della Festa della Liberazione, infatti, è previsto l’ingresso gratuito alle Terme di Caracalla e ai due siti archeologici della via Flaminia (l’Arco di Malborghetto e Villa di Livia) e il Drugstore Museum. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Giornata Mondiale della Terra a Villa Borghese

Si concludono il 25 aprile le celebrazioni dell'Earth Day 2023 a Villa Borghese. Il?Villaggio per la Terra?al Galoppatoio di Villa Borghese e sulla splendida Terrazza del Pincio porterà sul palco, fino a martedì, un denso programma di Talk Show guidati da giornalisti televisivi e della carta stampata e, in contemporanea, si esibiranno in live degli?street artist di fama internazionale?che realizzeranno delle opere sul tema ambientale. Inoltre, ad animare il Villaggio ci saranno numerosissime attività tra le quali: il Parco Biodiversità dei Carabinieri Forestali, il Villaggio Sportivo con oltre 30 discipline sportive curate da Federazioni, Associazioni e Gruppi Sportivi, Villaggio della Scienza con ESA, CNR, INAF, CREA, ISPRA, INGV, ENEA, ARPA.?Tutte le attività presenti al Villaggio potranno essere fruite gratuitamente. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Cortile", vino, cibo e libertà a Testaccio

"Cortile, vino, cibo e libertà", è l'evento organizzato da Bucce e dal Collettivo, con la partecipazione e la collaborazione di Stefano Callegari con il suo progetto Armare, Camillo a Piazza Navona dal 1890, Enoteca Il Piccolo e Tenuta L’Armonia. Street food, vini naturali, bollicine, birra e cocktail nello spazio aperto e libero di Largo Dino Frisullo, all’interno del Mattatoio di Testaccio e della Città dell'Altra Economia. Dalle ore 12 fino a sera si potrà godere dell'offerta completa: si consiglia di portare da casa teli, asciugamani e calici per il vino così da sentirsi come a casa. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

25 aprile a Cinecittà World e Roma World

Potrà essere un 25 aprile all'insegna dell'adrenalina e del divertimento nei parchi a tema Cinecittà World e Roma World che saranno aperti al pubblico in occasione di questa ricorrenza. Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della Tv offre 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai principali generi cinematografici (Cinecittà, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il Regno del Ghiaccio, Aqua World), 6 spettacoli live al giorno e oltre 60 eventi in calendario. Per chi preferisce vivere un’esperienza immersiva e unica che riporta indietro nel tempo di 2000 anni, a pochi passi da Cinecittà World c’è Roma World. Nel nuovo experience park dell’Antica Roma si vivono le emozioni di un giorno da Antico Romano completamente immersi nella natura. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Roma Incontra il Mondo

Anche il 25 aprile, alla Fiera di Roma c'è "Roma Incontra il Mondo", la manifestazione che ti fa girare il mondo con un solo biglietto. Oltre 40 Ristoranti e stand gastronomici provenienti da ogni angolo del pianeta attendono i visitatori al più grande Festival d'Europa. Con un unico biglietto si potranno visitare contemporaneamente: il Festival dell'Oriente , il Festival Irlandese, il Festival Country, il That's America, il Festival dei Nativi Americani, il Festival dell'America Latina, il Festival Argentino, il Festival Spagnolo, il Festival del Giappone, il Sushi Village, il Festival della Salute e Benessere , l'American Motor Show, il Motor Village, il Festival del Vento, la Mongolfiera, l'Holi Festival, i Giochi dal Mondo, il Festival degli Artisti da Strada, Sport Games, lo Street World Food Festival, la Sfida delle Grigliate e tantissimi altri format. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Brace Festival

Griglie infuocate e braceri ardenti per un festival dal sapore unico e dal gusto deciso. Questo è lo scenario che attende chi parteciperà al Brace Festival del prossimo 25 aprile. Una giornata speciale da trascorrere in assoluta tranquillità sul nostro verde prato dell’AgriPark, tra l’Ardeatina e la Laurentina, a pochi passi dal Divino Amore, inserito all’interno della meravigliosa cornice naturale della campagna romana, in Via Castel di Leva 371, presso la Tenuta Biologica di Agricoltura Nuova. La location è completamente all’aperto è fruibile e vivibile in qualsiasi momento della giornata fino alle 18. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il 25 aprile a MagicLand

In occasione della Festa della Liberazione, MagicLand, il parco divertimenti di Valmontone, sarà aperto per regalare ai visitatori giornate ricche di incanto e adrenalina, grazie alle novità di questa stagione. C'è il Castello di Cagliostro, per esempio, tra le attrazioni più visitate grazie al suo completo rinnovamento, e Dungeons, il terrificante percorso ambientato in una prigione medievale. Si potrà assistere allo spettacolo “La grande illusione” del Mago Heldin, visitare la mostra fotografica “Alberto Sordi segreto” e, per i più piccoli, non mancherà presso la Music Hall lo spettacolo “Gattobaleno e la festa dei falò”, una vera e propria baby dance con il celebre e amato Gattobaleno e iconici personaggi del Far West. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa della Resistenza alla Garbatella

Far conoscere in modo più approfondito una pagina fondamentale della storia cittadina, nazionale ed europea, come è stata quella della lotta per la Liberazione tra il 1943 e il 1945, e avere un’occasione per confrontarsi sui valori e i principi su cui si fonda la nostra Repubblica democratica. Sono queste le motivazioni alla base della Festa della Resistenza, iniziata alla Garbatella da domenica 23 aprile e che si concluderà il 25. Il programma completo dei tre giorni propone molti temi legati alla Resistenza, che vengono approfonditi con lezioni, proiezioni di film, spettacoli teatrali, presentazioni di libri, tavole rotonde e laboratori per ragazzi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Vinalia Priora

Ultimo giorno di Vinalia Priora, la manifestazione che mette al centro i grandi vini del Frascati DOCG. Fino a martedì 25 aprile nel cuore della cittadina tuscolana, che dà il nome ad uno dei bianchi più rinomati e conosciuti in tutto il mondo, si svolgerà la nuova edizione di Vinalia Priora, percorso espositivo e degustativo con banchi d’assaggio e masteclass d’eccezione, che consentirà di conoscere e di apprezzare al meglio il Vino Frascati, capace di imporsi all’attenzione delle nuove generazioni di winelovers grazie alla qualità raggiunta dalle cantine produttrici e dalle particolari caratteristiche di mineralità e freschezza. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Earth Day al Castello di Santa Severa

Ultimo giorno anche dell'Earth Day al Castello di Santa Severa, una manifestazione ad ingresso gratuito incentrata sulla sostenibilità ed il benessere, di fronte al mare. Fulcro dell'evento sarà la mostra mercato di artigianato artistico sostenibile e prodotti locali. Fra gli espositori anche stand di flower design, prodotti biologici, cosmesi naturale, oltre a tantissimi articoli artigianali realizzati con materiali sostenibili. Presenti anche degli operatori olistici che potranno effettuare massaggi e trattamenti in loco. Non mancherà nemmeno lo spazio bimbi con tanti laboratori per intrattenere i piccoli ospiti con attività ludico-educative. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra degli gnocchi

Martedì 25 aprile torna a Riofreddo la XVI Sagra degli Gnocchi. L'appuntamento è in piazzale Ricciotti Garibaldi a partire dalle 12, quando apriranno al pubblico gli stand. Bruschetta, gnocchi al sugo di carne, arrosticini di pecora e salsiccia alla brace, fagioli e intrattenimento dal vivo con la partecipazione straordinaria della Banda Itinerante "Fire Dixie Jazz Band". [TUTTE LE INFORMAZIONI]

International Street Food Ostia

International Street Food arriva a Ostia, a piazza Magellano, fino a martedì 25 aprile. L'ingresso è gratuito e si potranno assaggiare i migliori piatti dello street food internazionale. Il "cibo da strada" sarà accompagnatp da birra artigianale di microbirrifici d'Italia e del mondo e da dolci tipici della tradizione nazionale e internazionale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Fuochi nella Notte, il festival per la Liberazione

Torna "Fuochi nella Notte", il festival per la Liberazione di Saltatempo, il 25 aprile al Castello Colonna di Genazzano. La migliore musica italiana la farà da padrone, ma ci sarà spazio anche per l’arte contemporanea, il teatro, le eccellenze enogastronomiche del territorio e la secolare tradizione dei falò, simbolo di accoglienza. [TUTTE LE INFORMAZIONI]