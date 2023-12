1 gennaio 2024 a Roma: tutti gli eventi da non perdere

Dopo un Capodanno di feste in piazza, concerti, spettacoli teatrali e cenoni in casa o nei ristoranti della Capitale, anche il 1 gennaio sarà una giornata speciale da vivere a Roma. Tanti, infatti, gli appuntamenti per celebrare l'ingresso del 2024 all'insegna della cultura, della musica, della festa.

Appuntamento tradizionale con la Parata di Capodanno che animerà le principali vie del centro storico, in programma visite, concerti ed eventi speciali nei Musei di Roma Capitale. A questi si aggiungono anche spettacoli teatrali, parchi a tema e altro ancora.

Scopriamo quali sono gli eventi da non perdere domenica 1 gennaio 2024 a Roma:

Rome Parade 2024

Torna la Celebre Parata di Capodanno il 1 gennaio 2024. La manifestazione dalla storia ultradecennale, quest'anno sarà ancora più grande coinvolgendo migliaia di artisti tra performer, direttori di banda, danzatori, coreografi e artisti di strada. La parata avrà inizio, alle 15,30, in piazza del Popolo per poi proseguire in via del Corso, via dei Condotti, piazza di Spagna, via del Babuino per finire nuovamente in Piazza del Popolo.

Roma Capodarte 2024

Il risveglio nel nuovo anno per la città di Roma avverrà nel segno della terza edizione di Roma Capodarte, il programma – interamente gratuito – di eventi culturali distribuiti su tutto il territorio cittadino che dal mattino di lunedì 1 gennaio 2024 accompagnerà l’intera giornata di festa con un fitto calendario di concerti, visite guidate, conferenze, proiezioni, mostre, laboratori, spettacoli e attività per grandi e piccoli. Oltre 80 iniziative in circa 50 spazi tra cui i Musei Civici e gli altri spazi espositivi di Roma Capitale, oltre alle biblioteche comunali, i teatri, i cinema e i molti altri luoghi della cultura eccezionalmente e gratuitamente aperti per l’occasione. E poi ancora piazze, vie, chiese pronte a prendere vita grazie a una festa diffusa su tutto il territorio cittadino. Una festa lunga un giorno ma con uno sguardo rivolto all’intero 2024. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Tour degli Alberi di Natale più belli

Approfittate del 1 gennaio per organizzare un tour alla scoperta dei Christmas trees più belli della Capitale. Da quello di piazza Venezia a quello di piazza di Spagna. Camminate sotto le luminarie di via Condotti, lasciatevi immergere nell'atmosfera del centro storico. Scattate un selfie, fino ad arrivare all'iconico mercatino di piazza Navona, simbolo - da sempre - del Natale romano. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

I 100 Presepi

Il 1 gennaio può essere anche l'occasione per visitare la mostra dei 100 presepi. La quinta edizione è stata inaugurata lo scorso 8 dicembre e resterà visitabile fino al 7 gennaio 2024. L’esposizione internazionale d’arte presepiale, promossa dalla Sezione per le questioni fondamentali dell’Evangelizzazione nel mondo del Dicastero per l’Evangelizzazione è situata sotto il colonnato sinistro di Piazza San Pietro e sarà visitabile a tutti, con ingresso gratuito e senza prenotazione, ogni giorno dalle ore 10 alle ore 19. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Christmas World

Se ancora non lo avete fatto, approfittate del nuovo anno per visitare Christams World. il villaggio di Natale a Villa Borghese. Un viaggio immaginario in otto città del mondo, attraverso tradizione enogastronimica e festività natalizie del pianeta. Le tappe del viaggio di Christmas World sono: Roma, Parigi, Londra, Tokyo, New York, Berlino, Nuova Delhi e la Lapponia, regno di Babbo Natale. Oltre al parco tematico questa edizione presenta 6 musical con musiche e sceneggiature originali che coinvolgeranno oltre 700 attori (attivi in tutto il parco) con 2000 spettatori seduti. A questi si aggiungono una pista da pattinaggio di 800 mq, il Presepe più grande d'Italia, concerti Gospel, parate e tante attività. Fra le novità dell'edizione 2023 c'è anche l'area Wonka, nata dalla collaborazione con Warner Bros. Pictures, in occasione dell'uscita del film nelle sale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Abracadabra", la notte dei miracoli al Teatro Ghione

Abracadabra la Notte dei Miracoli è l’unico festival internazionale di magia itinerante in Italia e torna a Roma per le feste, anche per festeggiare l'ingresso del nuovo anno e salutare il vecchio tra illusioni e magia. Lo spettacolo andrà in scena, al Teatro Ghione, anche il 1 gennaio. Alcuni dei più grandi maghi del mondo saranno protagonisti di questa nuova produzione che promette di mostrare effetti magici mozzafiato e che torna a rendere ancora più speciale questo Natale per la gioia degli appassionati e delle famiglie. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Rapunzel al Teatro Brancaccio

Rapunzel, la fiaba dei fratelli Grimm, torna al Teatro Brancaccio anche nella serata di Capodanno. Gli effetti scenici, che caratterizzano fortemente questo musical, impiegheranno nuove tecnologie ma saranno percepiti in modo semplice e romantico, in armonia con l’essenza della storia. Dal momento in cui il pubblico entrerà in teatro, sarà completamente immerso nella fiaba, portandosi a casa un’esperienza emotiva da sogno. Domenica 1 gennaio doppio spettacolo, pomeriggio e sera. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Christmas Circus

A Capannelle è arrivato il Millennium “Christmas Circus” a Capannelle. Luci scintillanti, musica avvincente ed effetti speciali trasporteranno grandi e bambini in un mondo di meraviglia. Ogni numero è un’esperienza unica, un momento in cui puoi dimenticare il mondo esterno e immergerti completamente nello spettacolo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]