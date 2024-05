Christian De Sica torna sulla neve di Cortina (con Lillo) nel nuovo film di Natale

Tredici anni dopo Christian De Sica torna sulla neve di Cortina per un film di Natale. Era il 2011 quando, diretto da Neri Parenti, era tra i protagonisti di "Vacanze di Natale a Cortina", ultimo cinepanettone uscito nelle sale. Questa volta a dirigere l'attore romano è il regista Eros Puglielli e a condividere il set con lui sono Lillo Petrolo, Isabella Ferrari, Paolo Calabresi, Ernesto D'Argenio, Francesco Bruni e Beatrice Modica.

Il titolo del film, che arriverà nei cinema a Natale, è "Cortina Express", le riprese avranno una durata di 6 settimane e si svolgeranno tra Cortina D'Ampezzo e Roma. Le prime foto condivise da set mostrano Christian De Sica, Lillo Petrolo e Isabella Ferrari con il regista Eros Puglielli davanti a delle bellissime montagne ancora un po' innevate.

Cortina Express nei cinema a Natale

Durante le feste di Natale, le strade e le piste di Cortina si popolano dei personaggi più diversi, riuniti tra le incantevoli montagne ampezzane innevate per divertirsi, ma non solo. Tra di loro, incontriamo Lucio De Roberti, un irresistibile viveur che tenta di salvare il nipote da un matrimonio disastroso; Dino Doni, una stella musicale ormai spenta, alla ricerca di riscatto e soprattutto dell'amore di sua figlia e Patrizia Giordano, una vulcanica discografica alle prese con il rischio di fallimento e un marito un po' ignavo. Insieme a loro, molti altri personaggi, ognuno involontariamente legato al destino degli altri in situazioni esilaranti, cercano il proprio lieto fine.

Il film è una produzione Be Water Film in associazione con Medusa Film in collaborazione con Prime Video e uscirà nelle sale a Natale, distribuito da Medusa Film.

La sceneggiatura di Cortina Express è di Tommaso Renzoni in collaborazione con Eros Puglielli, la fotografia è di Emanuele Pasquet, Marta Morrone firma la scenografia e Monica Celeste i costumi, il montaggio è di Roberto Di Tanna e la musica originale è di Francesco Cerasi.